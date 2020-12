Sky: Diese neuen Serien versüßen den Dezember

Sky Deutschland steht nicht nur für spannende Live-Sportübertragungen und aktuelle Film-Highlights. Vor allem bei den Serien ist der Streamingdienst gut aufgestellt und bietet dir regelmäßig Neuheiten. Auch im Dezember findest du neue Serien bei Sky, die du nicht verpassen solltest.

Neue Series bei Sky: Der Dezember steht im Namen der Unterhaltung

Auch wenn der Dezember bereits ordentlich vorangeschritten ist: Die Serienstarts solltest du nicht an dir vorbeiziehen lassen. Bei Sky kannst du schließlich auch alle verpassten Serienstarts nachholen und streamen. Der kleine Weihnachtsurlaub oder die lang ersehnten Winterferien sind wie gemacht dafür.

Immerhin ist die dunkle Jahreszeit perfekt geeignet, um ein paar neue Serien bei Sky im Dezember zu bingen und die Welt da draußen für ein paar Momente zu vergessen. Wer sagt schon nein zu einem Serienmarathon über Weihnachten? Wir schauen uns das Angebot genauer an und verraten dir, wo es sich lohnt reinzuschauen.

Was dich im Dezember bei Sky erwartet – die besten Serien im Überblick

Von der Krimi-Miniserie “Two Weeks to Live“ über die Comedyserie “Betty“ bis zu der Dramaserie “All Creatures Great and Small“, im Dezember gibt es bei Sky viel zu entdecken. Hier ein kurzer Überblick zu allen Serienstarts im Adventsmonat 2020:

Serienstarts im Dezember

4. Dezember: ”Two Weeks to Live“

7. Dezember: “The Moodys“

8. Dezember: “Betty“

24. Dezember: ”All Creatures Great and Small“

30. Dezember: “Industry“

31. Dezember: “Red Widow“

Serien-Highlights im Dezember bei Sky

”Two Weeks to Live“

”Two Weeks to Live“ ist eine britische Dramedy-Serie, in der es um Verlust und Familie geht. Kim Noakes lebt mit ihrer Mutter in der Wildnis. Die Außenseiterin kehrt in das Leben in der richtigen Welt zurück, um den Mörder ihres Vaters ausfindig zu machen.

Sehen kannst du die berührende Geschichte mit vielen komischen Elementen auf Sky Atlantic oder als Box-Set bei Sky Ticket ab dem 4. Dezember.

”All Creatures Great and Small“

Ein neu aufgelegter Klassiker startet am 24. Dezember auf Sky 1: ”All Creatures Great and Small“ (auf Deutsch: "Der Doktor und das liebe Vieh“) ist eine Tierarztserie für die ganze Familie. Sie ist mal berührend, mal komisch und immer abenteuerlich.

”Red Widow“

An Silvester geht es im Fox Channel bei Sky richtig ab: Die deutsche Premiere von ”Red Widow“ von ABC startet mit sieben Jahren Verspätung. In den USA wurde die Serie bereits 2013 ausgestrahlt. Umso gespannter sind wir nun auf die deutsche Fassung.

Die acht Episoden erzählt die Geschichte einer Mafia-Witwe, die ihren verstorbenen Gatten in einem Verbrecher-Syndikat ersetzen muss.

Neue Serien im Dezember: Sky macht Weihnachten zum Serien-Fest

Im Winter ist das Streamen einer unserer liebsten Zeitvertreibe. Immerhin haben wir aktuell nicht allzu viele Optionen, uns zu amüsieren. Mit Sky kannst du die neuen Serien im Dezember linear auf den verschiedenen Channels oder als Abo-Kunde über Sky Go oder Sky Ticket ansehen und die Welt da draußen abschalten, wann immer es dir gefällt.

