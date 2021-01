Neue Serie bei Sky: So gut ist „Your Honor“ mit Bryan Cranston

Die neue Serie "Your Honor" läuft ab 18. Januar bei Sky. In der Hauptrolle: Bryan Cranston, der mit seinem Sohn ins Visier eines Mafiabosses gerät.

Es ist die erste Hauptrolle in einer Serie nach seinem Riesen-Hit "Breaking Bad". Bryan Cranston spielt einen Richter in der neuen Serie "Your Honor", ab 18. Januar bei Sky im Programm Mit seinem Sohn gerät er ins Visier eines Mafiabosses. Die Serie scheint packend zu sein – oder was sagen Kritiker?

Die neue Serie "Your Honor" bei Sky: Start am 18. Januar

Am 18. Januar ist es endlich soweit: An dem Montag findet die deutsche Premiere der neuen Serie "Your Honor" auf Sky One statt. Protagonist der Serie ist Bryan Cranston, der Mega-Erfolge mit seiner Hauptrolle in der preisgekrönten Serie "Breaking Bad" feierte.

Einige Highlights: Er gewann für seine Rolle als Walter White mehrfach den Emmy, einen Golden Globe und zweifach den Critics' Choice Television Award. Ob er an seine Erfolge mit der neuen Rolle in "Your Honor" anknüpfen kann? Die neue Serie verspricht in jedem Fall spannend zu werden.

"Your Honor": Serie auf Sky über Intrigen & Gefahren

In der Sky-Serie spielt Cranston den Richter Michael Desiato, dessen Sohn Adam in einen Unfall verwickelt wird. Das Erschütternde: Der Unfall endet mit Fahrerflucht. Kurz daraufhin befinden sich Vater und Sohn in einer äußerst unangenehmen Lage.

Denn das Unfallopfer war der Sohn eines Mafiabosses, der das Leben von Michael und Adam nun gehörig auf den Kopf stellt. Die Serie auf Sky ist in zehn Episoden aufgeteilt. In den USA sind bereits fünf Episoden ausgestrahlt worden. Weitere Serien und Filme bei Sky gibt es hier.

Das sagen die Kritiker über die Serie "Your Honor"

Lange ist die Serie noch nicht zu sehen. Trotzdem haben sich die US-Amerikaner bereits eine Meinung über "Your Honor" bilden können. Auf Rotten Tomatoes erhält die Serie 43 Prozent von 100 Prozent von der Rotten-Tomatoes-Redaktion, die Zuschauer sind deutlich positiver und geben 73 Prozent.

Was führt zu der Meinungsverschiedenheit? Die Filmkritiker sind sich uneinig: Die düstere Atmosphäre etwa wird gelobt, die das Setting der Serie ausmacht. Außerdem sei die Performance von Bryan Cranston überzeugend.

Die Story jedoch erweist sich als zäher, als sich der eine oder andere Zuschauer gewünscht hätte. Das möge aber auch daran liegen, dass die neue Serie bisher nur fünf Folgen auf dem Buckel hat. Die Geschichte ist somit noch lange nicht auserzählt. Zuschauer vermuten, dass die verwobene Geschichte erst in der zweiten Hälfte Licht ins Dunkel bringen könnte.

Neue Serie "Your Honor" bei Sky: Düstere Dramaserie im Januar

Mit "Your Honor" startet auf Sky eine Serie im Januar, die eine dramatische Geschichte eines Vaters und seines Sohnes erzählt. Wer also auf der Suche nach einer neuen Serie bei Sky ist, macht vielleicht mit "Your Honor" den richtigen Fang. Bereits im Dezember hatte Sky einige klasse Serien für kuschelige TV-Abende ins Programm geholt.

