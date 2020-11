Sky ehrt 007: Hier schießt James Bond rund um die Uhr

Sky zeigt in seinem Kanal Cinema 007 zwei Monate James-Bond-Filme nonstop.

Erst kürzlich verstarb der berühmteste Bond-Darsteller Sean Connery im Alter von 90 Jahren – so manch einer hat da sicherlich noch mal an die Klassiker gedacht. Der Bezahlsender Sky ehrt den wohl besten James Bond der Filmgeschichte und lässt den Agenten seiner Majestät nun rund um die Uhr gegen Bösewichter antreten.

James Bond: Geheimagent seiner Majestät mit Kultfaktor

Die Kultfilme rund um den britischen Geheimagenten James Bond, der für den Gemeindienst MI6 arbeitet und bei seinen Abenteuern ein Bond-Girl nach dem anderen verführt, gibt es seit 1962. Der erste Schauspieler, der den smarten Agenten spielte, war Sean Connery, seitdem gaben fünf weitere Stars Bond ihr Gesicht. Das sind die Bond-Schauspieler in chronologischer Folge:

Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

Nicht nur die Filme sind längst Kult, auch Filmmusik und Drehorte sind legendär. Die Bond-Songs sind seit Jahrzehnten ein Event für sich, und Touren zu den wichtigsten Locations sind ein Muss für filmaffine Touristen. Oder würdest du nicht auch gern ein Selfie an dem Strand machen, an dem das erste Bond-Girl Ursula Andress in ”James Bond jagt Dr. No” 1962 im Bikini aus dem Wasser stieg?

Bond-Fans müssen auf den neuesten Streifen warten

Eigentlich sollte der neue Bond-Film im November in die Kinos kommen, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Keine Zeit zu sterben“ soll jetzt nach wiederholten Verschiebungen im März 2021 starten. Zeit genug, die Vorgänger aus fast sechs Jahrzehnten James Bond auf den Schirm zu holen. Und die gibt es jetzt alle bei Sky auf dem Kanal ”Cinema 007”.

Was hat Sky Cinema 007 zu bieten?

Sky hat einen eigenen Kanal gestartet, auf dem nur Bond-Filme laufen. Mit Sky Cinema 007 kannst du alle Filme sehen, etwa "Octopussy” oder ”Skyfall”. Egal welcher Bond dein Favorit ist, hier wirst du fündig. Wenn Bond für dich zu Weihnachten dazugehört wie der Tannenbaum, ist Sky Cinema 007 ein Geschenk.

Vom 20. November 2020 bis 14. Januar 2021 laufen alle Filme des Bond-Universums bei Sky Cinema 007 in Dauerschleife. Sie sind aber auch über die Streamingdienste Sky Q oder Sky Ticket zu sehen, ganz nach deinem Zeitplan.

Für Fans von James Bond ist jetzt genau der richtige Moment, noch mal die alten Filme zu genießen, um die Wartezeit bis zum Start von „Keine Zeit zu sterben“ zu überbrücken. Und besonders die Klassiker mit Sean Connery als James Bond sind ein Wiedersehen wert. Ob du eher auf die neueren Filme mit vielen Stunts stehst oder dir lieber die Klassiker anschaust – mit Sky Cinema 007 kannst du sie dir alle ansehen.

