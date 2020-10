Samsung Galaxy Watch Active2: Purzelpreis am Prime Day

Samsung Galaxy Watch Active2: Am Prime Day 2020 reduziert Amazon den Preis für die schlaue Uhr deutlich. Wir verraten, ob sich der Kauf lohnt.

Am 13. und 14. Oktober lockt der Amazon Prime Day Kunden mit vermeintlichen Schnäppchen in den Shop. Unter den zahlreichen Angeboten findet sich die Samsung Galaxy Watch Active2, deren Preis auf den ersten Blick ziemlich verlockend aussieht. Hier erfährst du, ob sich der Kauf tatsächlich lohnt.

Samsung Galaxy Watch: Details zum Prime-Day-Angebot

Im Angebot sind vier Active2-Varianten in der Explorer-Edition. Zu den zwei Smartwatches mit 40 und 44 Millimetern Durchmesser in Schwarz gesellen sich zwei weitere mit je 44 Millimetern wahlweise in Silber oder Gold.

Die Preise liegen bei knapp 162 Euro für die Modelle mit 44 Millimetern und rund 152 Euro für die Uhren mit 40 Millimetern Durchmesser. Laut Preischeck im Netz hat Amazon hier die Nase vorn. Wenn es eine Active2 sein soll, lohnt sich also der Kauf.

Was kann die Samsung Galaxy Watch Active2?

Die Galaxy Watch ist im normalen Alltag ein guter Begleiter, zeigt neben der Uhrzeit Benachrichtigungen und Anrufe an. Darüber hinaus zeichnet sie automatisch Sportaktivitäten auf, etwa Joggen, Fahrradfahren und mehr. Zudem erfasst sie Schlafphasen. Laut Hersteller hält die Uhr mit einer Akkuladung mehrere Tage durch.

Display: 40 beziehungsweise 44 Millimeter Super-AMOLED mit 360x360 Bildpunkten

Tracking: erfasst automatisch diverse Sportaktivitäten

Wasserfest bis 50 Meter

Galaxy Watch Active3: Nachfolger im Prime-Day-Angebot

Sollte dich das aktuelle Samsung-Modell mehr interessieren, bietet Amazon die Watch Active3 ebenfalls als Prime-Day-Deal an. Das neueste Modell hat unter anderem eine drehbare Lünette, mit der die Bedienung einfacher von der Hand gehen soll. Prime-Mitglieder schnappen sich die schlaue Sportuhr in für rund 418 statt 458 Euro.

Display: 45 Millimeter Super-AMOLED mit 360x360 Bildpunkten

Tracking: erfasst automatisch diverse Sportaktivitäten

Wasserfest bis 50 Meter

Galaxy Watch Active2: Kaufen oder nicht?

Die Samsung-Smartwatch schneidet bei Amazon-Nutzern richtig gut ab. Knapp 2.500 Kunden bewerten beispielsweise die schwarze Active2 mit 44 Millimetern Durchmesser und vergaben insgesamt 4,5 Sterne. Allein deshalb würde sich der Kauf schon lohnen – und zum Prime-Day-Preis allemal. Soll es die Active2 sein, solltest du dich beeilen. Die Angebote können schnell vergriffen sein. Hier findest du übrigens weitere tolle Angebote zum Amazon Prime Day.