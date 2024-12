Das perfekte Geschenk für Weinliebhaber – greif jetzt zu und spare richtig!

Erlebe den einzigartigen Geschmack der Anden mit dem Finca Las Moras »PAZ« Malbec. In den Höhenlagen Argentiniens, wo intensive Sonne auf kühle Nächte trifft, entstehen Malbecs, die einfach unvergleichlich sind. Der »PAZ« Malbec ist das perfekte Beispiel dafür! Mit diesem 6er-Paket sicherst Du Dir gleich 6 Flaschen dieses Spitzenweins für nur 34,80 Euro statt 83,70 Euro. Das bedeutet satte 58 % Rabatt – ein unschlagbares Angebot für alle, die Genuss und Sparen clever kombinieren möchten. Übrigens eignet sich der Rotwein auch perfekt als Weihnachtsgeschenk für Weinliebhaber!

Der »PAZ« Malbec – Eleganz und Genuss pur

Schon die violette Farbe im Glas ist ein echter Hingucker. Beim ersten Schnuppern entfaltet der »PAZ« Malbec intensive Aromen von reifen Pflaumen, abgerundet durch feine Nuancen von geröstetem Kaffee und zarter Schokolade. Am Gaumen zeigt er sich wunderbar weich und harmonisch, mit einer kräftigen Struktur und einem samtigen Abgang, der lange nachklingt. Der Name »PAZ«, was übersetzt »Frieden« bedeutet, spiegelt perfekt die Ruhe und Ausgeglichenheit wider, die dieser Wein mitbringt – ideal für entspannte Genussmomente oder gesellige Runden mit Freunden. Besonders lecker schmeckt er zu würzigen Gerichten wie Chili con Carne, einem saftigen Steak oder festlichen Braten.

Finca Las Moras: Wo Tradition auf Innovation trifft

Die Finca Las Moras ist kein gewöhnliches Weingut – sie ist ein Ort voller Kreativität und Fortschritt. Gelegen in der Region San Juan, setzt sie auf Nachhaltigkeit und Biodiversität. Mit innovativen Methoden und einem Hauch von Dadaismus hat Eduardo Casademont, der kreative Kopf hinter den Weinen, eine einzigartige Philosophie entwickelt, die Tradition mit modernem Denken verbindet.

Hier wird Schmelzwasser für die Bewässerung genutzt, und dank modernster Kellertechniken entstehen Weine, die nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre Einzigartigkeit bestechen. Handlese und intensive Pflege der Weinberge sorgen dafür, dass jede Flasche das Beste der Region in sich trägt.

Malbec – die Traube mit Geschichte und Charakter

Ursprünglich aus Frankreichs Südwesten stammend, hat die Rebsorte Malbec in Argentinien ihre perfekte Heimat gefunden. Die Höhenlagen der Anden bieten ideale Bedingungen: Warme Tage fördern die Reife der Frucht, während kühle Nächte die Frische und Säure bewahren. Der »PAZ« Malbec aus dem Pedernal-Tal auf 1.350 Metern Höhe zeigt eindrucksvoll, warum argentinischer Malbec heute auf der ganzen Welt so geschätzt wird. Seine aromatische Tiefe, seidigen Tannine und die perfekte Balance zwischen Frucht und Eleganz machen ihn zu einem echten Highlight.

Jetzt zugreifen und Dein Anden-Erlebnis sichern!

Hol Dir ein Stück argentinische Weinkunst nach Hause – mit dem Finca Las Moras »PAZ« Malbec. 6 Flaschen gibt’s für nur 34,80 Euro – das bedeutet unglaubliche 58 % Rabatt! Dieses exklusive Angebot ist ideal für alle, die hochwertigen Wein genießen und dabei richtig sparen wollen. Aber beeil Dich, denn dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wenn du bis zum 18. Dezember zuschlägst, kommt der Rotwein garantiert noch bis Weihnachten bei dir an.

Alkoholische Getränke solltest du immer bewusst und in Maßen genießen. Mehr Infos findest du unter: https://www.massvoll-geniessen.de/

Hilfe & Beratung: Wenn ihr das Gefühl habt, zu viel zu trinken, kann es sinnvoll sein, mit eurem Arzt oder eurer Ärztin zu reden. Wenn euch das unangenehm ist, könnt ihr euch auch an die Sucht & Drogen-Hotline der Bundesregierung unter 01806 313031 (kostenpflichtig. 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) wenden.