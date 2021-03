PS5 kaufen: HIER kriegst du jetzt die ausverkaufte PlayStation

Seit dem 19. November 2020 ist die PlayStation 5 im Handel – theoretisch. Tatsächlich ist die begehrte Spielekonsole aus dem Hause Sony schon seit Wochen ausverkauft. Mehrere Verkaufswellen sollten die große Nachfrage stillen, doch die PS5 war immer binnen Sekunden vergriffen. Aber jetzt gibt es die PlayStation 5 als Extra zu einem Tarif von O2.

PS5 kaufen: Hier gibt es die Konsole

PS5 wieder vergriffen? Was tun? Es gibt einen Ausweg aus der Misere. O2 bietet derzeit die PlayStation 5 Digital Edition in Kombination mit dem Tarif O2 Free M inklusive 20 Gigabyte Datenvolumen an.

Der Clou: Sogar die Lieferzeit gibt der Anbieter an. Innerhalb von drei Wochen soll die begehrte Daddelkiste zu Hause eintrudeln. Normalerweise gab es in diesem Punkt nur vage Aussage seitens der Mobilfunkbetreiber.

PS5 kaufen: Bei O2 kostet sie nur 1 Euro

Wirklich top: O2 verlangt für die PS5 nur 1 Euro. Kunden stottern die Konsole 24 Monate lang ab – über die Monatsgebühr von 39,99 Euro. Nach dem 25. Monat ist nur noch der Tarif fällig, der kostet dann 29,99 Euro.

Mal abgesehen davon, dass die Daddelkiste aktuell sonst nicht erhältlich ist, würde sie normalerweise 400 Euro kosten. Für den Tarif bezahlst du demnach solide 25 Euro im Monat. Für 20 GB Datenvolumen und All-Net-Flat klingt das gar nicht mal so schlecht.

PS5 kaufen: Netflix und Sky Ticket dazubuchen

Zocken reicht dir nicht? Wer mag, aktiviert noch die Streaming-Option und erhält dann 40 statt 20 GB Datenvolumen für 5 Euro mehr im Monat. Damit schenkt O2 dem Kunden 12 Monate Netflix oder Sky Ticket. Beide Streaming-Dienste lassen sich dann auch auf der Konsole nutzen.

PS5 kaufen: Darum lohnt sich der Deal wirklich

Unsere Einschätzung: Wer seit November händeringend auf die PS5 wartet, findet mit diesem Deal nicht nur endlich die Gelegenheit, sich die Konsole unter den Nagel zu reißen – und zwar zu einem fairen Preis –, sondern bekommt einen soliden O2-Tarif dazu.

Wer jetzt mit dem Vertrag liebäugelt, sollte sich jedoch beeilen. Die letzten Monate haben bewiesen, dass die PS5 so schnell vergriffen ist wie kaum eine andere Konsole.

