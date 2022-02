Vokabeltrainer phase6: DARUM empfehlen Lehrer die Sprachlern-App

Vokabeln lernen: Es ist und bleibt das A und O, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu lernen. Waren früher Karteikarten das Mittel der Wahl, verhelfen im digitalen Zeitalter praktische Vokabeltrainer-Apps zu besseren Schulnoten. Die phase6 App ist in Deutschland die Nummer 1 bei Schülern.

Wir haben uns das Angebot von phase6 genauer angeschaut und erklären, warum so viele Lehrer die App empfehlen. Außerdem verraten wir dir, wie du mit unserem exklusiven phase6 Gutscheincode „derwesten25“ im Februar ganze 25 Prozent sparen kannst.

Bessere Schulnoten mit phase6: Der beste Vokabeltrainer für Schüler

In den Schulen geht die Digitalisierung nur schleppend voran. Viele Schüler greifen noch zum Vokabelheft, um Englisch, Französisch, Latein oder Spanisch zu pauken. Dabei gibt es empfehlenswerte Apps, die nachweislich einen positiven Effekt auf schulische Leistungen haben. In den vergangenen Jahren ist beispielsweise die phase6 Vokabeltrainer-App immer beliebter geworden – nicht nur bei Schülern. Denn auch Lehrer, die auf zeitgemäße Unterrichtsmethoden setzen, empfehlen phase6.

Warum? Die App phase6 bietet als einzige Sprachlern-App Vokabelsammlungen an, die mit den Lektionen in allen gängigen Schulbüchern übereinstimmen. Ob Unter- oder Oberstufen-Buch: phase6 arbeitet eng mit Verlagen wie Cornelsen, Klett oder Westermann zusammen und hat deswegen passende Vokabelsammlungen zu über 1000 Kurs- und Schulbüchern im Programm. Die App nutzt dabei neuste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Sprachen.

Gegen das Vergessen: Auf DIESEM Prinzip beruht phase6

Während Schüler erfahrungsgemäß dazu neigen, ohne konkretes System Vokabeln zu lernen, macht sich phase6 die Erkenntnisse zur sogenannten Vergessenskurve zunutze. Damit ist folgender vom Psychologen Hermann Ebbinghaus entdeckte Effekt gemeint: Eine zu erlernende Vokabel muss in bestimmten größer werdenden Abständen wiederholt werden. So gerät sie nicht in Vergessenheit, sondern wird im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Ideal ist der Zeitpunkt kurz vor dem Vergessen.

Wiederholungen im richtigen Moment führen dazu, dass sich Vokabeln langfristig im Gehirn einprägen. Die App phase6 verwendet hierfür das bewährte Karteikarten-Prinzip. Erfolgreich in den Wortschatz aufgenommene Vokabeln werden zukünftig immer seltener abgefragt. Kniffligere Vokabeln zeigt der phase6-Algorithmus dem Lernenden hingegen häufiger an - bis er sie verinnerlicht hat.

Die Vorteile der phase6 App gegenüber analogen Karteikarten liegt auf der Hand: Weniger Aufwand, weil Karteikarten nicht erst gekauft, beschriftet und geordnet werden müssen. Mehr Effizienz, weil der ausgeklügelte Algorithmus der App sich auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anpasst.

Nur für kurze Zeit: Exklusiven phase6 Gutschein einlösen und 25% sparen

Du kannst phase6 als Mobile App (Android und iOS) oder als Web-App über jeden internetfähigen Computer nutzen. In der Free-Version stehen dir allerdings nur die Basics der App zur Verfügung, wie etwa die beschriebene Karteikarten-Systematik. Zudem werden deine Inhalte und Lerndaten nicht zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert. Entscheidest du dich jedoch für die PLUS-Funktionen des Silber-, Gold- oder Platin-Pakets, kannst du auf verschiedenen Geräten lernen, zum Beispiel zu Hause am Computer und unterwegs über Tablet und Smartphone – deine Daten sind dann überall gleich. Außerdem beinhalten die PLUS-Pakete unter anderem folgende Features:

Vokabelsammlungen selbst erstellen oder passend zu Schulbüchern dazubuchen

sogar selbst angelegte Vokabeln werden vertont, um Hörverständnis und Aussprache zu verbessern (verfügbar für über 19 Sprachen)

optimal auf Tests und Prüfungen vorbereiten

detaillierte Reports für Eltern

in App integriertes PONS Wörterbuch inklusive für Englisch, Französisch, Spanisch, Latein und Italienisch inkl. Lernfunktion (Worte können mit einem Klick in den Übungsteil der App übernommen werden)

Als Starter-Paket bietet sich die Gold-Version an. Über die Webseite von phase6 bezahlst du dank unseres exklusiven phase6 Gutscheins „derwesten25“ statt 32,99 Euro lediglich 24,74 Euro im ersten Jahr. Du hast alle Funktionen der Free- und Silber-Version und bekommst pro Schuljahr eine frei wählbare Vokabelsammlung dazu, zum Beispiel alle Vokabeln zum Schulbuch Green Line 1, zu English G Access 1 oder Découvertes Série jaune. Unterm Strich profitierst du mit dem Gold-Paket doppelt: Du erhältst das Paket mit 25 Prozent Rabatt und nutzt zugleich den Preisvorteil von elf Prozent gegenüber dem Einzelkauf von Silber-Paket und Vokabelsammlung.

Übrigens: Vom exklusiven Gutscheincode profitierst du auch, wenn du bereits bei phase6 registriert bist und dein bestehendes Abo upgraden möchtest. Einfach bis Ende Februar auf der Website von phase6 unter "Meine Käufe" deine Upgrade-Option wählen, im Gutscheinfeld den Code "derwesten25" eingeben und den Wechsel bestätigen.

Studie belegt: phase6 verhilft zu besseren Schulnoten

Das Marktforschungsinstitut ac research GmbH & Co. KG befragte 8.500 Schüler und Schülerinnen, die fürs Vokabellernen die PLUS-Funktionen von phase6 zur Hilfe genommen hatten. Das Ergebnis: 84 Prozent der Befragten gaben an, dass das regelmäßige Lernen mit phase6 ihnen zu besseren Schulnoten verholfen habe. Die positiven Effekte des Konzepts von phase6 konnten auch Wissenschaftler der Lancaster Universität in Studien bestätigen.

Dr. Mario Oesterreicher, Leiter der Abteilung Fremdsprachenausbildung am Sprachenzentrum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, fällt ebenfalls ein positives Urteil: „phase6 ist eine fachdidaktisch und lerntheoretisch hervorragende Vokabellern-App für effizientes Wortschatztraining sowie zur bestmöglichen Lernbegleitung durch die Eltern.“

phase6: Preisgekrönter Vokabeltrainer zum Schnäppchenpreis

Ob Dänisch, Arabisch, Italienisch, Altgriechisch, Chinesisch oder Finnisch: phase6 ist der beliebteste Vokabeltrainer auf dem Markt. Kein Wunder, dass der App-Anbieter bereits viele Preise einheimsen konnte, darunter die Auszeichnungen „Beste Lernsoftware für Schüler ab 10 Jahren“ und bereits viermal das renommierte Comenius-EduMedia Siegel der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien. Aber überzeuge dich selbst von phase6 und löse auf der Webseite von phase6 unseren exklusiven Gutschein „derwesten25“ ein, um 25 Prozent zu sparen.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.