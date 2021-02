Pflanzen umtopfen im Frühling: Zeit für den grünen Daumen

Die Tage werden länger, die Temperaturen zweistellig, die Vögel zwitschern und die Flora und Fauna erwacht langsam aus dem Winterschlaf. Der Frühling liegt in der Luft! Nach dem Frühjahrsputz kannst du direkt die nächste Aufgabe angehen und deine Blumen und Pflanzen umtopfen.

Hier erfährst du, was es dabei zu beachten gilt.

Warum Pflanzen umtopfen?

Du solltest deine Pflanzen richtig umtopfen, damit es ihnen gutgeht und sie gedeihen können. Je größer sie werden, desto mehr Platz brauchen die Wurzeln deiner Orchideen, Drachenbäume und Aloe Veras. Zum einen ist also das Umtopfen der Pflanzen sinnvoll, damit deine Lieblinge weiterhin wachsen. Die Faustregel: Wähle einen Blumentopf, dessen Durchmesser etwa 3 cm größer ist als der des alten.

Neben einem neuen Topf spielt auch die Blumenerde beim Umtopfen deiner Pflanzen eine wichtige Rolle. Bei der Wahl der Blumenerde am Besten nicht sparen. Hochwertige nährstoffreiche Blumenerde bietet deinen Sukkulenten, Kakteen und Palmen die richtige Basis für ein gesundes und nachhaltiges Wachstum.

Pflanzen umtopfen: Anleitung für Zimmerpflanzen

Mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt dir das Umtopfen deiner Zimmerpflanzen garantiert:

Wähle den richtigen Topf. Er sollte deiner Pflanze mehr Platz einräumen. Aber nicht zu viel, denn sie braucht Halt und Stabilität. Der neue Kübel ist im Idealfall 3 cm größer als der alte. Die Pflanze aus dem alten Topf heben. Gehe vorsichtig vor. Die alte Erde behutsam entfernen, damit die Wurzeln nicht verletzt werden. Leichtes Schütteln ist in Ordnung. Am Boden des neuen Topfes eine Drainage einrichten. Als Drainageschicht eignet sich eine Tonscherbe oder kleine Kiesel. Hat der Topf unten Löcher, ist eine Drainage auch kein Muss. Erde in den neuen Topf geben. Zunächst eine Schicht Erde als Fundament für den Wurzelballen aufschütten. Die Pflanze in den neuen Topf auf diese Basis stellen. Restliche Erde gleichmäßig aufschütten. Die Erde darf nicht zu fest sein, damit sie wasserdurchlässig ist. Zwischen oberem Topfrand und der Erde einige Zentimeter Platz lassen, sodass beim Gießen das Wasser nicht übertritt. Nach dem Umtopfen direkt ausgiebig wässern. Dadurch setzt sich die Erde. Das verleiht deiner Pflanze Stabilität.

Nur im Frühling Pflanzen umtopfen?

Generell spricht nichts dagegen, Zimmerpflanzen nach Belieben umzutopfen. Für manche Pflanzen bedeutet der Umzug in einen neuen Topf allerdings Stress. Die Wachstumsphase fällt ins Frühjahr und ist deswegen ideal für Monstera, Efeutute, Glücksfeder und Co. Nutze die Zeit zwischen Februar und April, um ihnen ein neues Zuhause in einem größeren Pflanzgefäß einzurichten.

Wie oft soll man Pflanzen umtopfen?

Das hängt vom Wachstum deiner Zimmerpflanzen ab. Durchsetzen die Wurzeln deiner Flamingoblumen jährlich die gesamte Erde des Topfs, musst du sie auch jedes Jahr neu umtopfen. Des Weiteren kommt es neben dem individuellen Wachstum auch auf die Gattung an. Kakteen zum Beispiel sind gemächlichere Zeitgenossen und benötigen nur alle 2 bis 3 Jahre einen größeren Kübel.

Pflanzen umtopfen nach Mondkalender: Was ist dran?

Der Mond hat großen Einfluss auf die Natur. Man denke nur an Ebbe und Flut. Deswegen ist die Zahl der Gärtner und Blumenfreunde groß, die sich in Sachen Säen, Pflanzen umtopfen und Gemüse ernten nach dem Mondkalender richtet. Kombiniert wird das Wissen um die Gravitationskraft des Mondes mit dem Glauben an die Macht der Tierkreiszeichen.

Für die aufwändige Berechnung der Mondphasen und weiterer Parameter ist ein guter Mondkalender* unabdingbar. So hast du einen kalendarischen botanischen Kompass, der dich und deine Blumen und Pflanzen sicher durchs Jahr geleitet.

