Gratis Partnerlook und 30% Rabatt: Nur HIER gibt‘s den OCEANSAPART Gutschein

Viele Menschen haben sich an die Vorteile im Homeoffice gewöhnt. Das Arbeiten zu Hause ist vor allem eins, und zwar bequem – gerade in modischer Hinsicht. Wer trägt in den eigenen vier Wänden Hemd, Anzughose, Blazer oder Rock, wenn stattdessen die Jogginghose und der kuschelige Hoody als Alternative locken? Parallel zum sogenannten Leisure-Wear-Trend wurden der Partnerlook und Unisex Fashion immer beliebter.

Heidi Klum und Tom Kaulitz, Robert Lewandowski und seine Anna, Kathrin und Mario Götze und nicht zuletzt die Harrisons: Sie alle zeigen, dass der Partnerlook stylisch ist. Egal, ob der Trend dir zusagt oder nicht: Mit unserem exklusiven OCEANSAPART Gutschein sparst du 30% und erhältst gratis einen Hoody oder eine Sweat Pant zu deinem Kauf dazu. Denn sollten Partnerlooks nicht dein Ding sein, bestellst du eben für dich selbst zwei Teile zum Preis von einem. Wir verraten, wie es geht.

Bequeme Partnerlooks gehen immer

Die Stars machen es vor. Auf dem roten Teppich, in TV-Shows und bei Social Media präsentieren Schauspieler, Musiker und Influencer an der Seite ihrer Liebsten, dass Partnerlooks schon lange nicht mehr unfreiwillig komisch sind. Besonders lässig wirken dabei legere Outfits, zum Beispiel aufeinander abgestimmte Trainingsanzüge oder eine Kombination aus Jogginghose und Hoody.

Die Marke OCEANSAPART ist einerseits spezialisiert auf sportliche Outfits, in denen du etwa beim Workout oder Yoga eine gute Figur machst. Zusätzlich gibt es einige Unisex-Pieces im Sortiment. Auch die neueste Kollektion ist modisch lockerer und Unisex, also für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Alle Leser dieser Redaktion haben jetzt die Chance, sich mit unserem exklusiven OCEANSAPART Gutschein kostenlos ein Teil der Unisex Collections zu sichern.

So löst du den OCEANSAPART Gutschein ein

Bevor du dich auf die Rabattjagd im Shop für Activewear machst, hier noch einige hilfreiche Tipps, damit du beim Einlösen des OCEANSAPART Gutscheins alles richtig machst. Coupons sind nämlich häufig an Einlösebedingungen geknüpft, die es zu beachten gilt. In diesem Fall ist eine zentrale Bedingung, dass der Warenkorbwert mindestens 79 Euro betragen muss. Erst dann entfaltet der OCEANSAPART Gutschein „derwesten30“ seine Wirkung. So geht‘s:

Wähle aus dem ganzen Sortiment von OCEANSAPART Yoga-Leggins, Hoodies, Jogginghosen, Sport-BHs, Socken, Caps und vieles mehr im Wert von insgesamt mindestens 79 Euro aus und bugsiere die gewünschten Artikel in den Warenkorb. Ja, der Gutschein gilt tatsächlich für das ganze Sortiment! Gehe zum Warenkorb. Oben rechts findest du ein Eingabefeld für den OCEANSAPART Gutscheincode. Tippe dort „derwesten30“ ein und klicke auf „Einlösen“. Wie von Zauberhand wird sich die zu zahlende Zwischensumme um satte 30% verringern. Im letzten Schritt, bevor du deine Bestelldaten eingeben musst, erhältst du noch dein Gratis-Geschenk. Es öffnet sich ein Pop-up Fenster, in dem dir Highlights der Unisex Collections präsentiert werden. Wähle ein Teil aus, das dir gefällt. Anschließend folgst du dem weiteren Bestellverlauf und schließt den Kauf ab.

DAS sind die Highlights der OCEANSAPART Unisex Collections

OCEANSAPART überrascht seine treuen Fans immer wieder mit neuen Kollektionen. Die angesagte Marke ist bei Social Media sehr aktiv und hat bei Instagram fast 400.000 Follower. Dementsprechend standen alle Kopf, als die Unisex Collections veröffentlicht wurden und OCEANSPART die Partnerlook-Welle surfte. Die All-Over Sweat Outfits sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich, unter anderem in trendigen Pastelltönen. Entdecke hier* die Styles der neuen Keep it Comfy Collection und sichere dir ein Unisex-Teil gratis.

Viele Teile bestehen aus einer Mischung aus Bio-Baumwolle und Modal. Dadurch sind die Hoodies und Jogginghosen der OCEANSAPART Unisex Collections super angenehm zu tragen und haben einen Cooling-Effekt. Der Schnitt lässt sich praktischerweise über die Kordelzüge anpassen – genügend Spielraum von Oversized bis Slim Fit. Magnetische Handy-Taschen runden die Must-Haves der Unisex Collections ab. Perfekt für alle, die gleichzeitig stilvoll und gemütlich unterwegs sein wollen.

Partnerlooks für alle: Shoppen und sparen bei OCEANSAPART

Die begehrten Unisex Collections dürften schon bald ausverkauft sein. Hole dir jetzt für kurze Zeit mit unserem exklusiven OCEANSAPART Gutschein „derwesten30“ nicht nur 30% Rabatt, sondern auch noch eine kostenlose Zugabe dazu. Dieses doppelte Sparpotenzial passt perfekt zum großen Vorteil der Kollektionen: Sie verhelfen unkompliziert allen Fashion-Victims zum behaglichen und trendigen Partnerlook.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.