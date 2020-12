Otelo startet Cashback-Aktion: Darum könnte sich das lohnen

Otelo bietet seine Mobilfunkverträge jetzt mit Cashback an.

Der Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrags will stets gut überlegt sein, schließlich läuft dieser in der Regel mindestens 24 Monate. Anbieter Otelo lockt dieser Tage mit einer Cashback-Aktion. Lohnt sich das unterm Strich tatsächlich?

Otelo Cashback: Ersparnis hängt von Tarif ab

Wie groß die Ersparnis bei der Otelo-Cashback-Aktion ausfällt, hängt vom gewählten Tarif ab. Die Höhe des Bonus variiert je nach gewählter Option, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

Allnet-Flat Go / Young: 40 Euro Cashback

Allnet-Flat Classic / Young: 60 Euro Cashback

Allnet-Flat Max / Young: 70 Euro Cashback

Internet-Flat: 65 Euro Cashback

Internet-Flat Maxi: 65 Euro Cashback

Otelo Cashback: Vertrag mit Samsung Galaxy S20 FE

Der größte Bonus winkt also beim teuersten Tarif. Dass sich das trotzdem lohnt, zeigt das Beispiel des Allnet-Flat-Max-Tarifs in Kombination mit dem Samsung Galaxy S20 FE. Folgende Kosten fallen dafür an:

Einmalpreis für das Smartphone: 1 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 9,99 Euro

Monatliche Grundgebühr: 49,99 Euro

Gesamtsumme: 1.210,75 Euro

Das sieht auf den ersten Blick teuer aus. Abzüglich der 70 Euro Cashback und dem aktuell günstigsten Netzpreis für das Galaxy S20 FE in Höhe von 519 Euro entfallen pro Monat aber nur noch 25,91 Euro auf den Tarif. Der kostet regulär immerhin 29,99 Euro und bietet eine SMS- und Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze sowie 20 Gigabyte-Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde.

Otelo Cashback: Unbedingt beachten

Auch ohne Smartphone sind die genannten Tarife inklusive Cashback buchbar. Die Aktion läuft noch bis zum 14. Dezember 2020. Wichtig: Die Auszahlung des Cashback-Betrags erfolgt durch das Unternehmen Aklamio und kann laut Otelo längere Zeit in Anspruch nehmen. Zudem ist ein kostenloses Aklamio-Kundenkonto zwingend erforderlich.

Otelo Cashback: Fazit zum Angebot

Von diesen Stolpersteinen abgesehen, kann die Otelo-Cashback-Aktion den Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrags durchaus stark vergünstigen und ist eine Überlegung wert. Dennoch sollte eine gründliche Rechnung und reifliche Überlegung einem Vertragsabschluss in jedem Fall vorausgehen.

