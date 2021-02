Nintendo-Switch: DIESE Spiele machen richtig Spaß

Nintendo-Switch-Spiele sorgen für Spiel, Spaß und Ärger unter Freunden oder in der Familie.

Ein spaßiger Abend mit Freunden und der Nintendo Switch ist kaum zu überbieten. Knallharte Duelle, aufregende Rennen oder knifflige Rätsel – einmal die Joy-Cons in der Hand, und der Spielspaß nimmt kein Ende. Welche Nintendo-Switch-Spiele du unbedingt haben solltest, zeigen wir dir hier.

Nintendo-Switch-Spiele: Welcher Gamer bist du?

Jeder Nintendo-Switch-Spieler hat andere Präferenzen: Der eine mag es eher gemütlich, zockt vielleicht eine Runde im Bett kurz vorm Schlafen. Der andere hingegen braucht den Wettbewerb mit Freunden und will die Spieler-Bestenliste anführen. Für die hybride Spielekonsole des japanischen Herstellers Nintendo gibt es unzählige Games.

Die Konsole erschien im März 2017 mit einer Vielzahl an Nintendo-Switch-Spielen aus Nintendos eigener Produktionsstätte. Die zentrale Figur der achten Konsolengeneration ist auch dieses Mal Mario, der kleine bärtige Mann mit der blauen Latzhose und der roten Mütze. Kein Wunder also, dass vor allem Mario-Spiele bei uns in der Liste zu finden sind.

Aber nicht nur Mario verspricht eine Menge Spaß: Altbekannte Klassiker wie "Animal Crossing" oder "Zelda" begeistern seit jeher die Nintendo-Switch-Gamer. Wir haben für dich die spaßigsten Nintendo-Switch-Spiele im Überblick.

"Mario Kart 8 Deluxe"

Achtung: Nach diesem Spiel steht die eine oder andere Freundschaft auf der Kippe. Wir wissen, wovon wir sprechen. "Mario Kart 8 Deluxe" ist das neueste Rennspiel der "Mario Kart"-Reihe von Nintendo. In dem Nintendo-Switch-Spiel steigst du mit Mario und Co. in ein Fahrzeug und bewältigst verschiedene Rennstrecken.

Ob allein gegen den Computer oder gegen deine Freunde – die Rennen bleiben bis zur letzten Sekunde spannend. Mit Items wie Bananenschalen, roten und grünen Panzern oder einem fiesen Tintenfisch, der die Sicht versperrt, ärgerst du deine Freunde ordentlich. Keiner mag die roten Panzer, glaube uns. Mit über 26 Millionen Verkäufen gilt "Mario Kart" als das bislang meistverkaufte Nintendo-Switch-Spiel.

"Super Smash Bros. Ultimate"

Wenn deine Freundschaften auch nach dem Rennspiel noch bestehen, riskierst du einen neuen Versuch mit "Super Smash Bros. Ultimate". In Arena-Kämpfen treten in diesem Nintendo-Switch-Spiel klassische Charaktere wie Pikachu, Kirby oder Donkey Kong gegeneinander an. Spielst du mit Freunden, kannst du Kampftechniken individualisieren.

Die Arenen des Nintendo-Spiels sind Nostalgie pur für hartgesottene Nintendo-Fans. "Pokémon"-Arenen, melancholische "Animal Crossing"-Musik oder die beeindruckende Landschaft aus "Legend of Zelda" geben dem Kampfspiel einen ganz besonderen Flair. Mit über 20 Millionen Verkäufen ist das Nintendo-Switch-Spiel auch heute noch ein großer Erfolg.

"Animal Crossing: New Horizons"

Das süße Spiel "Animal Crossing: New Horizons" ist ein überraschender Kassenerfolg geworden. Nach dem Release am 20. März, kurz nachdem der Lockdown in vielen Ländern verkündet wurde, begaben sich Zigtausende Menschen weltweit in die Fantasiewelt der kleinen tierischen Avatare.

Nur sechs Monate nach Veröffentlichung wurde das Nintendo-Switch-Spiel über 22 Millionen Mal verkauft. Die Lebenssimulation spielt in einer Stadt, in der du deinem Avatar dabei hilfst, eine Stadt mit tierischen Bewohnern aufzubauen. Kleine Missionen und Herausforderung sorgen dafür, dass das Spiel auch über einen längeren Zeitraum spaßig bleibt.

Nintendo-Switch-Spiele: Immer wieder im Angebot in Onlineshops

Die Nintendo Switch hat längst noch nicht ausgedient. Kein Wunder also, dass Onlineshops wie Media Markt, Saturn, Amazon und Co. immer wieder die Nintendo-Switch-Spiele im Angebot haben, um die Gamer glücklich zu machen.

Du brauchst einen riesigen XXL-Fernseher, um die Nintendo-Switch-Spiele voll und ganz zu genießen? In diesem Artikel stellen wir dir tolle 75-Zoll-Fernseher vor. Den Deal des Tages bei Amazon, Media Markt und Co. findest du hier.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.