Einer der neuen Filme bei Sky Ticket im Februar: In "Nightlife" spielt Elyas M'Barek einen verliebten Barkeeper.

Wir verraten, auf welche neuen Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar du dich freuen kannst. Mit dabei: einer der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahres und eine fantasievolle Serie mit einer jungen Powerfrau als Heldin.

Neue Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar: Wie viel kostet ein Abo?

Wer in den Genuss der neuen Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar kommen möchte, hat die Wahl zwischen zwei Abo-Paketen: das Entertainment-Paket für Serienfans oder das Entertainment-Cinema-Paket für Serienjunkies und Filmliebhaber.

Entertainment-Paket: 7,49 Euro im 1. Monat, danach 9,99 Euro

Entertainment-Cinema-Paket: 10,99 Euro im 1. Monat, danach 14,99 Euro

Sky Ticket ist ein Streaming-Dienst, bei dem du Zugriff auf Tausende Filme, Serien und TV-Sender hast. Eine lange Vertragsbindung ist nicht nötig, eine flexible Kündigung jederzeit möglich. Außerdem: Sky Ticket ermöglicht die Wiedergabe auf unterschiedlichsten Endgeräten und Plattformen.

Um Kinder vor nicht jugendfreien Inhalten zu schützen, hat Sky Ticket außerdem einen umfangreichen Jugendschutz im Abonnement eingebaut.

Neue Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar: Die Highlights im Überblick

Auch im Februar liefert uns Sky Ticket etliche neue Filme und Serien. Von Drama bis hin zu Komödie oder Fantasy ist alles dabei. Wir haben uns drei der neuen Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar einmal genauer angeschaut.

"The Outpost" Staffel 3 (2021)

Die Serie um die Heldin Talon geht weiter. Im Kampf gegen ihre Feinde entdeckt Talon, dass sie von ihren Verbündeten hinters Licht geführt wurde. Sie und einige Mitstreiter werden gefangen genommen. Talon verfolgt währenddessen das Ziel, Frieden zwischen der feindseligen Gruppe und ihren versklavten Freunden zu schließen.

Das Sky-Original "The Outpost" geht mit dieser Staffel in die dritte Runde. Die Fantasyserie feiert ab dem 11. Februar auf Syfy HD Premiere. Das amerikanische Filmportal Rotten Tomatoes bewertete die zweite Staffel der Serie gut. Besonders die Heldin, eine emanzipierte und starke Frau, wird gefeiert. "The Outpost" ist ein actionreicher Serienspaß für Fantasyfans.

"Nightlife" (2020)

Milo (Elyas M'Barek) macht als Barkeeper den Tag zur Nacht. Sein Leben besteht aus Feiern und One-Night-Stands. Als er seine Traumfrau Sunny (Palina Rojinski) kennenlernt, tut er alles, um sie für sich zu gewinnen. Das Problem: Sunny will wenige Tage später in die USA auswandern. Als dann auch noch Milos Freund Renzo dazwischenfunkt, ist pures Chaos in Berlin programmiert.

Der komödiantische Film "Nightlife" wurde 2020 mit dem Romy in der Kategorie "Bestes Drehbuch (Kino)" ausgezeichnet. Bereits am ersten Wochenende erzielte der Kinofilm rund 3,2 Millionen Euro Umsatz. Das Filmportal Filmstarts meint: "Ein spaßiger Ausflug ins Nachtleben von Berlin – ganz ohne Kater" und vergibt solide 3 von 5 Punkten.

"Scooby! Voll verwedelt" (2020)

Scooby und seine Freunde stehen vor einem ihrer größten Abenteuer: Eine mysteriöse Organisation will einen bösartigen Geisterhund namens Cerberus auf die Menschheit hetzen. Für die Freunde steht fest: Sie müssen die sogenannte Bellocalypse verhindern.

Als sich das Team an die Mission macht, ringt Hund Scooby mit einem geheimen Vermächtnis – er muss eine Bestimmung erfüllen. Als rasant und lustig wird die Neuverfilmung des Zeichentrick-Klassikers von spielfilm.de gewertet.

Ganz an das Original kommt der moderne Spielfilm Kritikern zufolge aber doch nicht ran. Zu viel passiere in dem Film, eine Reizüberflutung sei die Folge. Weitere süße Animationsfilme für Groß und Klein findest du hier.

Neue Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar: Ein kurzer Überblick

Das war es aber noch lange nicht mit dem Februar. Folgende Serien und Filme starten in dem kühlen Wintermonat auch noch auf Sky Ticket.

Serien-Neuheiten im Februar bei Sky Ticket:

"Private Eyes" Staffel 4 (3. Februar)

"Tin Star" Staffel 3 (4. Februar)

"Narco Wars – Kampf gegen Drogen" (4. Februar)

"Europa von Oben" Staffel 2 (7. Februar)

"The Outpost" Staffel 3 (11. Februar)

"Train-Hopping um die Welt" (18. Februar)

"Mission Mars" (20. Februar)

"For Life" Staffel 2 (24. Februar)

"Das Monster von Loch Ness: Neue Spuren" (21. Februar)

"Der braune Terror" (21. Februar)

"Snakes in the City" Staffel 7 (26. Februar)

"Ice Airport Alaska" (27. Februar)

Film-Neuheiten im Februar bei Sky Ticket:

"Still Here" (1. Februar)

"Nightlife" (5. Februar)

"Blackbird – Eine Familiengeschichte" (6. Februar)

"Never See Her Again" (8. Februar)

"Arctic" (10. Februar)

"The Outpost – Überleben ist alles" (12. Februar)

"The Poisen Rose – Dunkle Vergangenheit" (13. Februar)

"The Song of Names" (15. Februar)

"Scooby! Voll verwedelt" (19. Februar)

"Die Besessenen" (20. Februar)

"Tesla" (22. Februar)

"Fantasy Island – Director's Cut" (26. Februar)

"Stage Mother" (27. Februar)

Neue Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar: Unterhaltung im Frühjahr

Der Februar bei Sky steht ganz im Zeichen des Entertainments. Da lohnt sich ein Blick auf das Sky-Programm durchaus. Snacks herausholen und berieseln lassen – ganz egal, ob ein Horrorfilm oder eine Komödie. Die neuen Serien und Filme bei Sky Ticket im Februar versprechen vor allem eines zu sein: unterhaltsam.

