Mega-Angebot bei Vodafone: 20 Prozent auf DIESE Tarife

Auch im neuen Jahr lässt uns Vodafone nicht im Stich: Das Mobilfunkunternehmen verlängert den Mega-Deal, den wir schon letztes Jahr ausgiebig gefeiert haben. Ganze 20 Prozent erlässt Vodafone den besonders jungen Kunden. Welche Tarife davon betroffen sind, erfährst du hier.

Vodafone: 20 Prozent auf junge Tarife

Die Angebote bei Vodafone gelten bis zum 1. Februar. Bei allen Red-Tarifen (SIM Only und mit Handy) sowie bei allen Young-Tarifen gibt es noch immer ganze 20 Prozent Rabatt. Dieser Preisnachlass kann sich schon auf der Handyrechnung bemerkbar machen. Wichtig: Die 20 Prozent bei Young sind nicht mit den GigaKombi-Angeboten nutzbar.

Diese Tarife sind reduziert: Vodafone Red und Vodafone Young

Der Rabatt bei Vodafone gilt die gesamte Vertragslaufzeit. Foto: Vodafone

Bereits zu Weihnachten und in der Black Week bot Vodafone den Deal an. Aber auch das Neujahr wird mit dem Top-Angebot nun richtig gefeiert: Denn alle Varianten des Vodafone-Red-Tarifs sind reduziert. Hier kannst du das Datenvolumen selbst wählen, deine Optionen sind 4, 10, 20 und sogar 40 Gigabyte. Eine Telefon- und SMS-Flatrate ist auch mit dabei.

Du bist mit den Red-Tarifen im Highspeed-4G/LTE- und 5G-Netz unterwegs. Unverbrauchtes Datenvolumen aus dem Vormonat kannst du in den folgenden Monat übertragen. Der Kostenpunkt liegt hier bei 29,99 Euro für den XS Tarif mit 4 Gigabyte. Die Varianten S, M und L kosten jeweils 10 Euro mehr. Im Angebot dabei ist auch ein Vodafone-GigaPass.

Hier kannst du auf ausgewählten Apps wie Spotify oder Netflix Musik oder Videos streamen, ohne dein Datenvolumen zu verbrauchen. Mit diesem Extra lohnt sich der Tarif vor allem, wenn du eine App sehr viel nutzt.

Die Young-Tarife haben die gleichen Konditionen, allerdings liegt das kleinste buchbare Datenpaket bei 2 Gigabyte. Außerdem kannst du den Gaming-Pass aktivieren, um unterwegs ohne Datenverbrauch zocken zu können. Diese Tarife kannst du nur wählen, wenn du unter 28 Jahre alt bist. Richtig jung sein lohnt sich bei Vodafone also mächtig.

Deine Rufnummer kannst du außerdem mitnehmen.

So gelangst du an das Mega-Angebot bei Vodafone

Eine Sache gibt es zu beachten: Um die Vergünstigung zu erhalten, muss an der Kasse der Gutscheincode DEAL20 eingegeben werden. So sparst du 24 Monate lang 20 Prozent auf deinen ausgewählten Tarif und gegebenenfalls die monatliche Zuzahlung für ein Smartphone.

Angebot bei Vodafone: Aber welches Smartphone soll es dazu geben?

Der Deal bei Vodafone klingt zu schön um wahr zu sein. Wer jetzt zuschlagen möchte, liebäugelt eventuell schon mit dem Kauf eines neuen Handys. Doch welches Smartphone passt zu den jungen Tarifen?

Eine Empfehlung: Das Samsung Galaxy S21. Das Smartphone ist jünger noch als der Tarif von Vodafone - denn erst am 14. Januar 2021 wurden die drei Modelle von Samsung der Öffentlichkeit vorgestellt. Wer also richtig frisch ins neue Jahr starten will, mit neuem Tarif und einem neuen Handy, sollte sich das neue Samsung-Flaggschiff einmal genauer anschauen.

Bei Saturn gibt es die drei Modelle zur Zeit mit etlichen Zusätzen. Wer vorbestellt, bekommt kostenlos sowohl Bluetooth-Kopfhörer, als auch den Galaxy SmartTag und eine induktive Ladestation. Klingt nach einem richtig guten Deal? Mit dem Vodafone-Angebot lässt sich das neue Samsung Galaxy S21 mit Sicherheit noch mehr genießen.

Das Samsung Galaxy S21 ist nicht für dich? Wir haben dir hier einige günstige Smartphones vorgestellt, die dir und deinem Geldbeutel einen ordentlichen Gefallen tun. Denn damit sparst du nicht nur bei der Wahl des Top-Rabatts bei Vodafone, sondern auch bei der Anschaffung deines neuen Handys.

