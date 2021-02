MacBook-Vergleich: Pro oder Air? DAS solltest du wissen

Apples MacBooks genießen nicht nur den Ruf, besonders stylish zu sein, sie sind auch qualitativ hochwertig. Dafür kosten sie auch mehr als so manches Windows-Laptop. Zahlt sich die Investition aus? Und solltest du dir eher ein MacBook Air oder ein MacBook Pro anschaffen?

Das klären wir in unserem MacBook-Vergleich.

MacBook-Vergleich: Neue Modelle mit neuem Chip

Apple stattet die aktuelle Version von MacBook Air und MacBook Pro mit seinem M1-Chip aus. Grund genug für das Verbraucherportal IMTEST, die beiden Laptops in der Größe 13 Zoll einem MacBook-Vergleich zu unterziehen. Der beantwortet auch die Frage, ob der Aufpreis von mehreren Hundert Euro für das MacBook Pro im Vergleich zum MacBook Air lohnt.

MacBook-Vergleich: Apples Laptops im Detail

In puncto Form, Maße und Gewicht unterscheiden sich MacBook Air und MacBook Pro in der 13-Zoll-Ausführung nur minimal. Das Pro ist 110 Gramm schwerer und minimal dicker als das MacBook Air. Die größten Pluspunkte des MacBook Pro finden sich in der Ausstattung: Es hat eine Bedienleiste mit Touchscreen für die Ausführung von Spezialbefehlen, der Akku ist deutlich leistungsfähiger als beim MacBook Air.

Im Test maßen sich die beiden Laptops im MacBook-Vergleich im Abspielen eines Videos bei mittlerer Helligkeit: Das MacBook Air schafft hier 12 Stunden Dauerwiedergabe, das MacBook Pro knapp 19 Stunden.

Weiterlesen: Apples M1-Chip: Was kann der neue Prozessor?

Das neue MacBook Pro

M1-Chip mit 8-Kern-CPU

8 Gigabyte Arbeitsspeicher

13,3-Zoll-Retina-Display

Aktivkühlung

Touch Bar

Erhältlich mit 256 oder 512 Gigabyte SSD-Festplatte

Das neue MacBook Air

M1-Chip mit 8-Kern-CPU

8 Gigabyte Arbeitsspeicher

13,3-Zoll-Retina-Display

Passivkühlung

Erhältlich mit 256 oder 512 Gigabyte SSD-Festplatte

MacBook-Vergleich: Mängel bei Kamera und Anschlüssen

Unter der Haube haben MacBook Air und MacBook Pro einiges zu bieten: Apples M1-Chip mit acht Kernen kommt auch mit aktuellen Spielen klar und meistert Bildbearbeitung. Erst beim Umwandeln von Videos kommt er an seine Grenzen und braucht etwas länger.

Schwächen zeigen beide Laptops aber bei Anschlussvielfalt und Kameraauflösung: Nur zwei USB-C-Ports und Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer sind vorhanden, keine SD-Karten-Einschübe oder HDMI-Ausgänge. Die Laptop-Kamera liefert nur eine Auflösung von 720p, das Bild wirkt dadurch unscharf.

MacBook-Vergleich: Insgesamt top

Von diesen Einschränkungen abgesehen sind beide Apple MacBooks im MacBook-Vergleich top. Wenn du ein etwas stärkeres und ausdauernderes Laptop als das MacBook Air suchst, ist das Pro eine gute Alternative, generell bist du aber mit dem MacBook Air ausreichend versorgt.

