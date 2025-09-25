Gratis Probefahrt im Kia Sportage GT-line: Erlebe Luxus, Komfort und Fahrspaß hautnah!

Willst du einmal in einem SUV sitzen, der nicht nur durch sein markantes Design, sondern auch durch seine innovativen Technologien und seinen Komfort überzeugt? Dann ist der Kia Sportage GT-line die perfekte Wahl für dich. Das Beste daran: Du kannst jetzt eine kostenlose und unverbindliche Probefahrt im Kia Sportage GT-line vereinbaren und all seine Features live erleben!

Kia Sportage GT-line: Jetzt kostenlose und unverbindliche Probefahrt für den SUV vereinbaren

Der Kia Sportage GT-line ist ein sportlicher aber auch eleganter SUV. Mit einer Länge von rund 4,51 Metern und einer Breite von gut 1,86 Metern bringt der SUV alles mit, was du für deinen Alltag brauchst. Neben dem eleganten Look und den vielen Features bietet dir der Kia Sportage GT-line einen geräumigen und vielseitigen Innenraum, der dir maximale Flexibilität gibt. Egal ob du eine ausgedehnte Urlaubsfahrt planst oder einfach nur den Wochenendeinkauf erledigen willst – der Kia Sportage passt sich perfekt an deine Bedürfnisse an.

Der Kia Sportage GT-line hält einige Highlights bereit. Foto: Kia Deutschland GmbH

Der 1,6-l-Benziner bringt es auf 160 PS (118 kW). Der Kia Sportage GT-line verfügt über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und einen Allradantrieb, der die PS auf die Straße bringt. Von 0 auf 100 km/h braucht der SUV laut Werksangaben 9,8 Sekunden.

Leistung und Verbrauch des Kia Sportage GT-line im Überblick:

Motorleistung : 118 kW (160 PS)

: 118 kW (160 PS) Beschleunigung (0–100 km/h) : 9,8 Sekunden

: 9,8 Sekunden Getriebe: Shift-by-Wire 6-Gang-Automatikgetriebe

Shift-by-Wire 6-Gang-Automatikgetriebe Kraftstoffverbrauch kombiniert : 7 l/100 km

: 7 l/100 km CO2-Emissionen kombiniert : 158 g/km

: 158 g/km CO₂-Klasse: E

Innovatives Handling dank elektronischer Dämpferkontrolle

Du liebst es, wenn sich ein Fahrzeug optimal an jede Fahrsituation anpasst? Die elektronische Dämpferkontrolle des Kia Sportage GT-line sorgt für ein perfekt abgestimmtes Handling, das jede Fahrt zu einem Genuss macht. Egal, ob du entspannt durch die Stadt cruisen oder sportlich über Landstraßen gleiten willst – der Kia Sportage GT-line bietet dir in jeder Situation Kontrolle und Stabilität.

Moderne Technologien und einfache Bedienung für maximalen Komfort

Im Innenraum des Kia Sportage erwarten dich hochwertige Materialien, kombiniert mit vielen cleveren Details. Eine Mischung aus Touchscreen, klassischen Knöpfen und Reglern sorgt dafür, dass du immer die perfekte Kontrolle hast, ohne vom Wesentlichen abgelenkt zu werden: dem Fahren. Dank der Kia Connect App kannst du viele Funktionen ganz bequem steuern und das Beste aus deinem Fahrzeug herausholen.

Der Kia Sportage GT-line vereint Eleganz und Komfort. Foto: Kia Deutschland GmbH

Die Sitzbezüge sind aus hochwertiger Ledernachbildung, die Seitenwangen aus Veloursleder. Sie bieten dir besten Komfort – im Sommer sogar mit Kühlfunktion! So wird jede Fahrt zu einem luxuriösen Erlebnis. Die sportlich-dynamischen Linien, kombiniert mit dem stilvollen Design des schwarzen Daches, ziehen auf der Straße alle Blicke auf sich und geben dir das Gefühl, in einem echten Premium-SUV unterwegs zu sein.

Highlights der Ausstattung im Überblick:

Adaptive Dual-LED-Scheinwerfer

Dachhimmel und Säulenverkleidung in Schwarz

Einstiegsleisten in Aluminium

Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert

Elektrische Sitzverstellung vorn

Elektronische Dämpferkontrolle (Electronic Control Suspension, ECS)

Lederlenkrad „GT-line“ mit abgeflachtem Lenkradkranz

Sitzbezüge: Hochwertige Ledernachbildung (schwarz), Seitenwangen in Veloursleder

Sitzventilation vorn

Smart-Key und Startknopf

Sicherheit an erster Stelle

Bei Kia steht deine Sicherheit an erster Stelle – und das gleich mehrfach. Der Kia Sportage bietet dir und deinen Mitreisenden einen inspirierenden Raum, der euch vor allen Eventualitäten schützt. Von modernen Sicherheitssystemen wie unter anderem einer Rundumsichtkamera, einem Remote Parkassistenten, einem aktiven Totwinkelassistenten, einem Frontalkollisionswarner oder einem Autobahnassistenten bis hin zur erstklassigen Verarbeitung sorgt der Kia Sportage dafür, dass du jede Fahrt rundum sorglos genießen kannst.

Jetzt kostenlose Probefahrt buchen!

Neugierig geworden? Dann nutze die Chance und teste den Kia Sportage GT-line bei einer kostenlosen und unverbindlichen Probefahrt. Überzeuge dich selbst von seiner Qualität, den modernen Features und dem unverwechselbaren Fahrgefühl. Mit der Probefahrt kannst du ganz entspannt herausfinden, ob der Kia Sportage GT-line das perfekte Fahrzeug für dich ist – ohne jegliche Verpflichtung.

Starte jetzt in dein persönliches Fahrerlebnis und lass dich von der Kombination aus Komfort, Technik und Design des Kia Sportage GT-line begeistern.>>>🛒

