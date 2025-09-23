KennstDuEinen.de: Wie du mit einfachen Bewertungen in deiner Heimat Gutes tun kannst

Auch du wirst diese Situation kennen: Du brauchst dringend einen guten Facharzt, einen begabten Friseur oder einen zuverlässigen Handwerker – aber dir fehlen die vertrauenswürdigen Empfehlungen. Nach verzweifelter Recherche via Suchmaschine buchst du dann einen Termin…und wirst enttäuscht.

In diese Falle sind wir alle schon getappt – auch die Gründer des Bewertungsportals KennstDuEinen.de. Sie haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, die beliebtesten Dienstleister in deiner Heimatregion aufzuzeigen. „Kennst du einen..?“ lautet schließlich die Frage, wenn man eine Empfehlung für einen echten Profi auf einem bestimmten Fachgebiet sucht. Und bei KennstDuEinen.de bekommt man genau das. Zu seinem 18. Geburtstag hat das Bewertungsportal sich zudem etwas ganz Besonderes ausgedacht. Bei der Aktion hast auch du die Möglichkeit, auf denkbar einfache Weise Gutes zu tun – und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Aber der Reihe nach.

Seriöse Empfehlungen bei KennstDuEinen.de

„Echte Bewertungen von echten Kunden“ – das ist nicht nur der Claim von KennstDuEInen.de. Es ist die Philosophie, der das Bewertungsportal sich verschrieben hat. Seit mittlerweile 18 Jahren finden Menschen bei KennstDuEinen.de viele zuverlässige Empfehlungen für Dienstleister in ihrer Heimatregion. In dieser Zeit hat KennstDuEinen.de sich zu einem der größten Bewertungsportale für lokale Dienstleister in Deutschland entwickelt. Ob Fachärzte, Handwerker, Steuerberater, Friseure, Physiotherapeuten, Optiker oder auch Einrichtungsgeschäfte – bei KennstDuEinen.de findest du Dienstleister aus deiner Region, die von anderen Kunden bereits empfohlen wurden.

Eine Empfehlung ist selbstverständlich nur dann zuverlässig, wenn sie von einer seriösen Quelle stammt. Deswegen prüft KennstDuEinen.de jede einzelne Empfehlung technisch sehr genau, damit Dienstleister sich nicht selbst bewerten. Auch können Dienstleister bei KennstDuEinen.de keine Bewertungen kaufen. Die Bewertungen sollen schließlich einzig von tatsächlichen Kunden stammen. Zudem erlaubt KennstDuEinen.de nur personalisierte Empfehlungen. Anonyme Bewertungen werden erst gar nicht veröffentlicht.

Jetzt bei KennstDuEinen.de eine Lieblingsfirma aus deiner Heimatregion bewerten – und gleichzeitig Gutes tun

Besondere Aktion zum Geburtstag

Zu seinem 18. Geburtstag präsentiert KennstDuEinen.de sich in einem neuen Gewand. Das neue Layout des Bewertungsportals macht es Nutzern jetzt noch einfacher, Dienstleister zu bewerten oder beliebte Dienstleister zu finden. Im Rahmen dieses Geburtstags hat das Portal sich zudem eine ganz besondere Aktion einfallen lassen.

Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2025 spendet KennstDuEinen.de für jede neue Bewertung einen Euro an Make-A-Wish Deutschland. Make-A-Wish erfüllt schwerkranken Kindern in Deutschland große Herzenswünsche. Mit einer Bewertung bei KennstDuEinen.de tust du in diesem Zeitraum also gleich zweifach Gutes: Du schenkst einem schwerkranken Kind in deiner Heimatregion einen unvergesslichen Tag. Und zudem hilfst du Menschen in deiner Region bei der künftigen Suche nach zuverlässigen Dienstleistern.

Und so einfach funktioniert’s:

Besuche das Portal KennstDuEinen.de (HIER klicken) Suche eine Lieblingsfirma in deiner Heimatregion Gib eine Bewertung ab

Pro Bewertung fließt 1 Euro an Make-A-Wish Deutschland

Aktionszeitraum: 01.10.–31.12.2025

Partner: KennstDuEinen.de & FUNKE Mediengruppe