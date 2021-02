Karneval 2021: Kinderkostüme für den Lockdown

Nächsten Montag ist Rosenmontag. Doch der Karneval 2021 wird so ganz anders als sonst. Keine Umzüge, keine verkleideten Menschenmassen, keine Sitzungen und Partys. Da macht der eine oder andere ein trauriges Clownsgesicht. Für unsere Kinder wiegt der Ausfall der Maskerade noch schwerer. Das Verkleiden macht den Kleinen einfach riesigen Spaß.

Karneval 2021: Jetzt erst recht

Aber nur weil der öffentliche Karneval ins Corona-Wasser fällt, muss er ja nicht vollkommen ausbleiben. Feier mit deinen Kindern einfach zu Hause. Passende Kostüme sorgen bei den Kids für leuchtende Augen und dürften eine große Überraschung sein. Die folgenden Kostüme bestellst du einfach online, damit sie noch rechtzeitig geliefert werden. Damit der Karneval 2021 doch noch eine närrische Zeit wird.

Karneval 2021: Elsa-Outfit für die Mädels

Disneys "Die Eiskönigin“-Filme kennt jedes Kind, der Song "Let it go“ ist seit Jahren ein Ohrwurm. Darum dürfte deine Tochter sich riesig darüber freuen, als kleine Eisprinzessin durchs Zimmer zu schweben. Das hier vorgestellte Kleid kommt mit Schmuck, Krone und Handschuhen. Bei Amazon sind die Kunden begeistert, viereinhalb Sterne bei knapp 550 Bewertungen stehen zu Buche. Nur der Plastikschmuck hält nicht mehrere Karnevalssitzungen durch.

Karneval 2021: Star-Wars-Held für die Jungs

Die Geschichten rund um Jedi-Ritter, Rebellen und das Imperium erfreuen sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Die Jungs in der Familie werden sich freuen, als Luke Skywalker im Kinderzimmer Abenteuer zu erleben. Auch dieses Kostüm wurde bei Amazon mit viereinhalb von fünf Sternen bewertet. Achtung: Ein Lichtschwert ist nicht dabei und sollte separat gekauft werden.

Karneval 2021: Die Kleinsten werden zum Löwen

Die Kleinsten in der Familie scheren sich noch nicht um Disneyfilme und Science-Fiction-Helden. Doch in diesem putzigen Löwenkostüm sind auch sie beim Karneval mit von der Partie und sorgen für Entzücken. Den bequemen Löwenoverall ziehst du deinem Kind einfach über der normalen Kleidung an.

Der Karneval 2021 wird anders laufen als gewohnt, aber wenn du kreativ bist, kann er wenigstens für deine Kinder zum Erlebnis werden. Und die Erwachsenen haben ja automatisch Spaß, wenn die Kinder strahlen.

