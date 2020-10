Kaffeevollautomaten: Testsieger ist nicht vom Marktführer

Der morgendliche Kaffee ist für viele das A und O, um gut in den Tag zu starten. Damit der auch richtig gut gelingt, sind Kaffeevollautomaten eine prima Wahl. Mit verschiedenen Programmen und Möglichkeiten zur Individualisierung bieten sie ein breites Spektrum an Kaffeespezialitäten. Wir zeigen die besten Vollautomaten im Test und was sie können.

Der Testsieger: Kaffeevollautomat von Melitta

Dieses Modell von Melitta kostet zwar mehr - kann aber auch mehr. Foto: Melitta

Der Kaffeevollautomat Melitta Barista TS Smart hat im Vergleichstest bei IMTEST das Rennen für sich entschieden. Mit einer Gesamtnote von 1,6 ist das Modell der Testsieger in der oberen Preisklasse (über 1.000 Euro) und das beste getestete Gerät insgesamt.

Besonders die Getränkevielfalt sticht hervor: 21 Kaffeevariationen kann der Automat brühen. Den Barista Tobias Eberhard überzeugt das Modell, vor allem weil der Geschmack des zubereiteten Kaffees stimmt.

Kaffeevollautomaten: Ein Testsieger mit Überraschungseffekt

Der Kaffeevollautomat von Philips ist Testsieger in der unteren Preisklasse. Foto: Philips

In der zweiten Preisklasse (unter 1.000 Euro) gab es ein überraschendes Testergebnis: Der Kaffeevollautomat von Philips schnitt am besten ab – und liegt damit vor Geräten von Miele und dem Marktführer Delonghi. In der Gesamtnote zieht er sogar fast gleich mit dem zweitplatzierten Saeco-Automaten der höheren Preisklasse.

Die Maschine von Philips überzeugt vor allem bei der Ausstattung und dem Handling – und ist damit auch der Favorit unserer Redaktion. Denn mit 13 Getränkearten hat dieser Kaffeevollautomat eine große Auswahl an Möglichkeiten. Das reicht für den Standardgebrauch völlig aus – und ist mit einem Preis ab 578 Euro auch deutlich günstiger als die Modelle der oberen Preisklasse.

Kaffeevollautomaten im Test: Diese Modelle schneiden gut ab

Weitere Geräte, die im Test eine gute Note erzielt und den Barista-Experten zufriedengestellt haben:

Diese Kaffeevollautomaten verfügen allesamt über die Funktionen One-Touch-Bedienung, Individualisierung und Serviceprogramme. Preislich liegen sie alle unter 1.000 Euro und sind damit für den Standardgebrauch ebenfalls eine gute Wahl.

Den gesamten Test und weitere wissenswerte Informationen, die du vor der Anschaffung eines Kaffeevollautomaten beachten solltest, findest du bei IMTEST: Kaffeevollautomaten im Test: Diese Geräte lohnen sich.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.