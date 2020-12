IPTV: Welche Vorteile hat das Internet-Fernsehen?

Satellitenschüssel, DVBT oder doch lieber IPTV? Wer Fernsehen möchte, hat heutzutage viele Möglichkeiten. IPTV steht für “Internet Protocol Television“ und wird umgangssprachlich “Internet-Fernsehen“ genannt. Dafür brauchst du einen Receiver oder eine Set-Top-Box und einen Internet-Anbieter.

Inzwischen führen die meisten großen Internet-Anbieter eine eigene IPTV-Option. Entsprechend ist IPTV vergleichbar mit Kabel-TV, allerdings mit dem Unterschied, dass für IPTV kein zusätzliches Kabelnetz nötig ist, da du deinen Internetanschluss nutzen kannst. Beim Anschluss selbst hast du die Wahl zwischen DSL, VDSL oder Glasfaser. Doch welche Vorteile bietet Internet-Fernsehen überhaupt?

IPTV: Fernsehen, wann du es möchtest

Programmhefte und Fernsehplanung nach Teletext-Vorgabe haben spätestens mit dem Aufkommen von Streaming-Anbietern fast gänzlich ausgedient. So ist das Fernsehen von morgen darauf ausgerichtet, sich an deine Bedürfnisse anzupassen und nicht umgekehrt.

Ob Blockbuster am Wochenende, Serie am Mittwochabend oder auch eine Talkshow nach der Nachtschicht, IPTV hat den großen Vorteil, dass du dann fernsehen kannst, wenn du es möchtest. Allerdings bieten inzwischen zahlreiche Fernsehsender eigene Mediatheken, auf die du auch über deinen Browser zugreifen und verpasste Sendungen nachschauen kannst.

Entsprechend brauchst du nicht unbedingt IPTV, um online fernsehen zu können. Praktischer ist es dennoch, da du nicht zuerst über den Browser auf das jeweilige Programm zugreifen und mühevoll suchen musst. Zudem streamen hierzulande längst nicht alle Sender ihr gesamtes Repertoire online.

IPTV: Höhere Bildqualität

HD steht für “High Definition“. Die Steigerung ist “Ultra-HD-Qualität“, was ein noch schärferes Bild verspricht. Auch die Tonqualität ist bei Ultra-HD meist deutlich besser. Falls du einen hochauflösenden Smart-TV oder eine Surroundanlage hast, wird der Qualitätsunterschied beim Wechsel auf IPTV besonders deutlich.

Ein geeigneter, preiswerter Fernseher wäre etwa der Coocaa LED-TV Flat Smart-TV. Auf 42 Zoll verspricht er solide Bildqualität und lässt sich unkompliziert an das Internet sowie Smartphone koppeln. Für jene, die sich mehr Bildfläche wünschen, ist der Samsung-LED-TV eine interessante Alternative. Er bietet 65 Zoll und Ultra-HD-Qualität.

Allerdings ist für IPTV auch ein entsprechend schneller Internetzugang notwendig. Für gestochen scharfe Bilder brauchst du mindestens 16 Mbit/s. Bedenke aber, dass ein schnellerer Zugang in der Regel etwas teurer ist. Wenn du also IPTV nutzen willst, dann solltest du unbedingt einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen ohne Drosselung haben.

Falls du gerne werbefinanzierte Privatsender wie RTL, ProSieben oder Vox schaust, solltest du aber wissen, dass diese ihre HD-Varianten meist nur verschlüsselt ausstrahlen. Das bedeutet, dass du nicht ohne Weiteres auf die HD-Ausstrahlung zugreifen kannst, sondern ein geeignetes Empfangsgerät brauchst.

IPTV: Mehr Auswahl

Du hast Lust auf einen Blockbuster, aber im TV laufen nur Wiederholungen? Alle aktuellen IPTV-Anbieter haben eine eigene Videothek oder verschaffen dir Zugriff auf Drittanbieter. Vodafone GigaTV beispielsweise bietet über 40 HD-Sender auf einer Plattform und ist aktuell der größte TV-Anbieter des Landes. Die Videothek setzt auf monatliche Updates.

Praktischerweise sind die Videotheken zudem nach Genre geordnet und bieten in der Regel auch eine Kindersicherung. So kannst du auch kleinere Kinder per Internet fernsehen lassen und musst dir dabei keine Gedanken über unangemessene Inhalte machen. Vodafone GigaTV gibt’s ab 9,99 Euro monatlich.

Wer ohnehin schon auf Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime setzt, kennt das Prinzip des On-Demand-Fernsehens schon. Der Vorteil im Internet-Fernsehen liegt darin, dass auch TV-Sendungen der letzten Tage in einer eigenen Mediathek bereitgestellt werden.

Streaming-Anbieter hingegen haben hier weniger Auswahl und widmen sich inzwischen vermehrt Eigenproduktionen. Bei den führenden IPTV-Anbietern ist zudem die TV-Option im Anschlusspreis inbegriffen, während du Drittanbieter und Streaming-Dienste zusätzlich monatlich abonnieren musst.

IPTV: Mehr Interaktion

Internet-Fernsehen bietet einige Vorteile in Form von Features, mit denen herkömmliches Kabelfernsehen nicht mithalten kann. So lassen sich laufende Sendungen beispielsweise pausieren oder Zusatzinfos einblenden. Wenn du zu Beginn abgelenkt warst oder unerwarteter Besuch mitschauen möchte, kannst du per IPTV Filme und Serien auch restarten – also wieder von vorne abspielen.

Zahlreiche IPTV-Anbieter erlauben zudem auch offline Zugriff auf gewünschte Sendungen. Entsprechend kannst du Serien und Filme für begrenzte Zeit downloaden und beispielsweise auch auf Reisen schauen.

Wenn du gerade unterwegs bist und eine bestimmte Sendung aufzeichnen möchtest, kannst du das bei IPTV auch mobil machen. Hierzu musst du lediglich den Receiver mit Videorekorder an dein Smartphone koppeln und die Aufzeichnung per App starten. Am Abend kannst du dir die Aufzeichnung dann einfach zeitversetzt ansehen.

