iPhone SE am Black Friday: Das beste Angebot

Es ist endlich so weit, die Schnäppchenschlacht am Black Friday ist in vollem Gange. An dem traditionellen Shopping-Tag, der ursprünglich aus den USA kommt, haben wieder viel Händler Top-Angebote für Technik- und Elektronikprodukte. Auch Apple-Produkte finden sich unter den Schnäppchen, so ist auch das iPhone SE am Black Friday dabei. Doch wie gut sind die Deals wirklich? Wir haben für dich nachrecherchiert.

iPhone SE am Black Friday: Hier ist es am günstigsten

Gleich mehrere Händler haben das iPhone SE am Black Friday im Angebot. Aktuell gibt es das Apple-Smartphone bei Saturn für 398,69 Euro zu haben. Damit ist es 14 Prozent günstiger als der UVP. Die reduzierte Version des iPhone SE 2020 hat 64 GB Speicherkapazität. Der Saturn-Preis ist zurzeit unter den besten Angeboten, allerdings gibt es das Smartphone zum gleichen Preis auch bei Media Markt, ebay und Amazon.

iPhone SE am Black Friday: Was kann das günstige iPhone

Das iPhone SE 2020 gehört zu den günstigeren Apple-Smartphones und kommt als Kompaktversion daher. Das 4,7 Zoll LC-Display hat mit 1.334 x 750 Pixeln Auflösung eher Schärfe zu bieten, kompensiert dies aber teilweise durch die guten Werkseinstellungen. Es ist mit dem Apple A13 Bionic Prozessor ausgestattet und damit mit genug Leistung, um alle normalen Anwendungen gut betreiben zu können.

Im chip.de Test schnitt das Gerät sehr gut ab. Den Testern gefiel besonders die lange Akkulaufzeit und die Performance des iPhone SEs. Auch die Fotos gelangen, auch wenn diese nur bei genug Licht gut werden. Sobald es dunkler wird, verwackeln sie schnell.

Nicht so gut gefiel im Test die lange Ladezeit des Handys. Außerdem gibt es wie bei allen neueren Apple-Geräten keine Klinkenbuchse für Lautsprecher und der Speicher ist nicht erweiterbar. Du muss dir also vorher genau überlegen, ob dir die inbegriffenen 64 GB des iPhone SEs im Black-Friday-Deal reichen.

Gibt es Alternativen zum iPhone SE am Black Friday?

Suchst du ein günstigeres Smartphone-Angebot am Black Friday, so könnte das Redmi Note 9 Pro etwas für dich sein. Das Smartphone von Xiaomi liegt beim Black-Friday-Deal-Preis von 199 Euro. Es überzeugt mit guter Akkulaufzeit und solider Performance. Das Display könnte zwar noch heller sein, insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber super.

Wenn es für dich also ein kompaktes Apple-Smartphone sein soll, ist das iPhone SE am Black Friday eine gute Wahl. Du bekommst es aktuell bei Saturn zum niedrigsten Preis auf dem Markt mit 398,69 Euro.

Der Black Friday ist der größte Shopping-Tag des Jahres für viele Händler, es gibt also viele tolle Deals. Damit du den Überblick behältst, haben wir hier die wichtigsten Technik-Deals von Media Markt und Saturn zusammengestellt.

