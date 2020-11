IMTEST: Der ultimative Shopping-Guide für Weihnachten

Woltest du ein neues Smartphone kaufen, wusstest aber nicht, welches wirklich gut ist? Dann hat dir IMTEST womöglich aus der Patsche geholfen. Viele kennen Deutschlands größtes Verbraucher-Magazin bereits aus den Tageszeitungen der FUNKE Mediengruppe, zu der auch DER WESTEN gehört.

Mit seinen unabhängigen Expertentests und Ratgebern möchte IMTEST ein Wegweiser durch den Produkt-Dschungel sein und zielsicher zu den besten Produkten führen – auch und vor allem in der bevorstehenden Weihnachtszeit, wo jeder gute Geschenke sucht.

IMTEST: Ab 6. November am Kiosk

Das druckfrische IMTEST-Magazin am Kiosk soll der ultimative Shopping-Guide sein. Die Experten von IMTEST versprechen, dass es nur die allerbesten 250 Produkte in diese Sonderausgabe geschafft haben. Suchst du etwa die beste Smartwatch für dein Training, das ausdauerndste E-Bike, den saubersten Saugroboter, findest du in der neuen IMTEST auf 140 Seiten Kaufempfehlungen, Ratgeber, Tests und Expertenmeinungen.

Das Test-Magazin kostet 4,90 Euro und ist ab dem 6. November im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder bei Amazon* erhältlich.

IMTEST: Unabhängige Tests von Experten

Auch im Internet informieren sich Verbraucher bei IMTEST über die neuesten Smartphones, Gadgets, Küchengeräte und mehr. Diese Tests könnten dich beispielsweise interessieren:

Die regulären Ausgaben von IMTEST gibt es als kostenlose Beilage in allen Tageszeitungen der FUNKE Mediengruppe. Das sind:

Berliner Morgenpost

Hamburger Abendblatt und Bergedorfer Zeitung

Braunschweiger Zeitung und HarzKurier

WAZ, Neue Ruhr / Neue Rhein Zeitung, Westfalenpost und Westfälische Rundschau

Ostthüringer Zeitung, Thüringer Allgemeine und Thüringische Landeszeitung

Vielleicht findest du in der neuen IMTEST auch wichtige Tipps für die anstehenden Schnäppchentage Black Friday und Cyber Monday.

