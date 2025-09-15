Teste den neuen Hyundai INSTER: Deine kostenlose Probefahrt wartet auf dich!

Teste den neuen Hyundai INSTER mit einer Probefahrt und erlebe die Vorteile dieses Elektro-Kleinwagens, darunter sein durchdachtes Design, moderne Technologien und seine Alltagstauglichkeit.

Du suchst ein kompaktes Elektroauto, das Stil, Komfort und innovative Technik vereint? Dann ist der neue Hyundai INSTER genau das richtige Modell für dich! Mit seinem effizienten Elektroantrieb und urbanem Design bietet er die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Funktionalität. Sichere dir jetzt deine kostenlose Probefahrt und erlebe, wie der Hyundai INSTER dein Fahrerlebnis revolutionieren kann!

Der neue Hyundai INSTER: Dein neuer elektrischer Stadtbegleiter

Der Hyundai INSTER ist ein vollelektrischer Kleinwagen, der speziell für den Stadtverkehr entwickelt wurde. Mit seiner kompakten Bauweise, einer Länge von 3,8 Metern und smarten Design-Elementen wie den markanten LED-Tagfahrlichtern bringt er frischen Wind in die Welt der Elektromobilität. Der Elektroantrieb mit wahlweise 71 kW (97 PS) oder 85 kW (115 PS) sorgt für eine effiziente und dynamische Fortbewegung, während die Reichweite von 327 bis zu 370 km genug Spielraum für längere Fahrten bietet.

Ein Highlight des Hyundai INSTER ist die Schnellladefunktion, mit der du die Batterie in nur ca. 30 Minuten von 10 auf 80 % aufladen kannst. So bleibst du flexibel und kannst deine Fahrten ohne lange Wartezeiten genießen. Im Innenraum erwarten dich hochwertige Materialien, ein durchdachtes Platzangebot und modernste Konnektivitätslösungen, die dein Fahrerlebnis noch angenehmer machen.

Marke und Modell: Hyundai INSTER Select 1

Hyundai INSTER Select Antrieb: Elektro

Elektro Leistung: 71 kW (97 PS)

71 kW (97 PS) Reichweite: bis zu 370 km 2

bis zu 370 km Ladeleistung: bis zu 350 kW

bis zu 350 kW Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

150 km/h Stromverbrauch: kombiniert 14,3 kWh pro 100 Kilometer

kombiniert 14,3 kWh pro 100 Kilometer CO₂-Emissionen: kombiniert 0 Gramm pro Kilometer

kombiniert 0 Gramm pro Kilometer CO₂-Klasse: A

Foto: Hyundai Foto: Hyundai Foto: Hyundai Foto: Hyundai Foto: Hyundai Foto: Hyundai

Innovative Ausstattung für maximalen Komfort

Der Hyundai INSTER überzeugt mit seiner modernen Technologie und umfangreichen Sicherheitsfeatures. Das serienmäßige Navigationssystem, der 10,3-Zoll-Touchscreen sowie Apple CarPlay™ und Android Auto™ sorgen für ein erstklassiges Infotainment-Erlebnis. Dank des geräumigen Innenraums mit variablen Sitzen (umklappbar und verschiebbar) bietet das Fahrzeug genug Platz für deine alltäglichen Bedürfnissen.

Highlights der Serienausstattung im Überblick:

10,3-Zoll-Touchscreen – mit Navigationssystem

Apple CarPlay™ und Android Auto™

Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten

Multifunktionslenkrad

Klimaautomatik Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA)

Spurhalte und -folgeassistent (LFA und LKA)

Autonomer Nobremsassistent inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)

Erlebe den neue Hyundai INSTER hautnah bei einer Probefahrt

Eine Probefahrt mit dem Hyundai INSTER gibt dir die Möglichkeit, das kompakte Elektroauto in Aktion zu erleben. Du kannst das Fahrverhalten im Stadtverkehr testen, die komfortable Ausstattung kennenlernen und die innovativen Assistenzsysteme ausprobieren. Nutze diese Gelegenheit, um herauszufinden, ob der Hyundai INSTER perfekt zu deinem urbanen Lebensstil passt!

Wie kannst du die Probefahrt buchen?

Die Buchung deiner Probefahrt ist ganz einfach über die offizielle Hyundai Webseite möglich. Klicke auf „Probefahrt buchen“ und gib deine Kontaktdaten sowie den gewünschten Standort ein. Ein Hyundai-Händler wird sich anschließend mit dir in Verbindung setzen, um alle weiteren Details zu klären. Erlebe den Hyundai INSTER jetzt live und sicher dir deine Probefahrt!🛒

1Die maximale Reichweite wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst z.B. von Verkehrsbedingungen, Fahrzeugausstattungen und Fahrweise. Im realen Fahrbetrieb kommt es zu einer geringeren Reichweite.

2Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.