Heimkino: SO verwandelst du dein Zuhause in einen Kinosaal

Es ist niederschmetternd: Für Filmfans und regelmäßige Kinogänger führt auch Anfang diesen Jahres kein Weg in den Kinosaal. Kein Blockbuster auf riesengroßer Leinwand, kein übersüßtes Popcorn zum Snacken und keine ellenlangen Vorschauen vor dem eigentlichen Film. Wie wäre es mit einem Heimkino zu Hause?

Heimkino: So einfach verwandelst du dein Wohnzimmer in ein Kino

Ein großer TV, knuspriges Popcorn und Top-Sound: So oder so ähnlich stellen wir uns einen perfekten Kinoabend vor. Wenn wir all das nicht draußen kriegen, müssen wir zu Hause kreativ werden. Mit den richtigen Geräten wirst du den Unterschied zwischen Kinosaal und Heimkino kaum bemerken.

Heimkino mit großem OLED-TV

Wir kennen die großen Leinwände im Kinosaal. Wer sein Zuhause in ein Kino verwandeln will, muss einen großen Bildschirm aufstellen. In der letzten Zeit boomen besonders die OLED-Bildschirme, da sie überragende Schwarzwerte und natürliche Farben liefern. Das Manko: Die Preise von OLED-TVs sind dementsprechend hoch.

Warum also nicht nach einem Deal Ausschau halten? Bei Media Markt gibt es aktuell den Testsieger von Stiftung Warentest (1/2021) zum niedrigsten Preis im Netz. Im Test erzielte der OLED-TV von LG die Note 1,5. Mit seinen 65 Zoll und einem Bild in 4K und UHD lassen sich Filme in hohen Farbkontrasten genießen. Das macht das Schauen von Filmen im Heimkino einfach atemberaubend.

Heimkino genießen mit den richtigen Kinofilmen

Was darf an einem Kinoabend nicht fehlen? Klar, der richtige Blockbuster. Ob Horrorfilm, Komödie, Action-Thriller oder Drama – bei Sky kannst du aktuelle Filme schauen. Tatsächlich kommen bei Sky immer mehr Filme ins Programm, die Premiere im Kinosaal feiern sollten. Der Pandemie geschuldet haben diese Filme ihren Release nun online.

Mit Sky Cinema verpasst du keinen Blockbuster mehr. Denn mit dem Sky-Cinema-Abo bekommst du elf Fernsehsender rund um Kinofilme, die dich und deine Freunde begeistern können. Du schaust gern ein bestimmtes Genre? Sky Cinema hat den richtigen Sender für dich parat.

Für 22,50 Euro monatlich kannst du im neuen Heimkino Filme bis zum Abwinken schauen. Mit dem Cinema-Paket erhältst du Sky Entertainment, mit dem du Serien rund um die Uhr gucken kannst. Einem Serienmarathon oder einem Filmabend steht nichts mehr im Wege.

Heimkino: Nur mit richtigem Sound kommt Kino-Feeling auf

Zu einem richtig guten Heimkino gehört auch ein großartiger Sound. Für erstklassigen Sound und ein richtiges Filmerlebnis sorgt etwa die Sony-Soundbar HT-G700 Dolby Atmos. Die 3.1-Kanal-Soundbar brilliert mit starkem Surround-Sound, der dich in deinen Blockbuster eintauchen lässt.

Das Technik-Portal Heimkino sieht keine Nachteile in dem Sony-Heimkino-Set. Denn: Der Filmsound sei überragend und schön räumlich, sodass das Gefühl entstehe, man sei mitten im Film. Auch der Stereoklang und der Bass überzeugen die Tester. Von Heimkino erhält das Sony-Set damit eine "überragende" Note (1,0).

Heimkino ohne Popcorn? Unmöglich

Ein Kinoabend ohne Snacks wäre kein gelungener Kinoabend. Für das Heimkino muss Popcorn her. Das geht natürlich auf traditionellem Weg mit einem Topf und einer Menge Arbeit. Wer nämlich versucht, selbst Popcorn zu machen, scheitert entweder an verbrannten Maiskörnern oder an herumfliegendem gepufften Reis, der in allen Ecken landet.

Deutlich mehr Spaß macht es, mit einer Popcornmaschine wie der von Unold. Die Retro-Maschine in Rot sieht nicht nur stylish aus – Knabberspaß im Handumdrehen ist mit ihr garantiert. Einfach die erwünschte Menge an Popcornmais und Öl hinzugeben und die Maschine machen lassen.

Das fertige Popcorn fällt in eine dafür vorgesehene Auffangschale. Wer sich unsicher ist, ob süßes oder herzhaftes Popcorn, sollte sich die Rezeptvorschläge von Unold anschauen.

Heimkino: Filmspaß in den eigenen vier Wänden

Wie du siehst, musst du gar nicht ins Kino gehen, um in den Genuss von Blockbustern, Popcorn und grandiosen Bildern zu kommen. Mit ein paar Gadgets verwandelst du dein Eigenheim in einen Kinosaal, der dir tolle Abende mit Freunden beschert.

Wenn die Kinos wieder öffnen, wird die Lust, mit Hunderten von Menschen im Saal einen spannenden Film zu schauen, wahrscheinlich riesig sein. Ein Heimkino ist zwar gemütlich und eine echte Alternative zum Kinosaal, ersetzt aber eine Riesenleinwand nicht wirklich. Wir freuen uns schon darauf, wenn die Kinos ihre Türen wieder öffnen.