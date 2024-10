Effiziente Hausarbeit: Tineco PURE ONE-Serie als optimaler Helfer in deinem Alltag

Der Alltag ist hektisch genug, da sollte die Hausarbeit nicht zur zusätzlichen Belastung werden. Lass einfach die Tineco PURE ONE-Serie für dich arbeiten. Was die kann, verraten wir dir in diesem Artikel.

Wer kennt das nicht? Der Staubsauger verliert an Saugkraft, Haare verheddern sich in der Bürste, und die Reinigung unter Möbeln wird zur großen Herausforderung. Zwischen beruflichem Alltag, Familienleben und den täglichen Aufgaben bleibt oft wenig Zeit, um das Zuhause gründlich zu reinigen. Und genau hier setzt Tineco an: Mit smarten und leistungsstarken Reinigungsgeräten, die dir die Arbeit erleichtern und effizienter gestalten. Die PURE ONE-Serie von Tineco bietet Lösungen für moderne Haushalte, in denen Zeitersparnis und Komfort eine entscheidende Rolle spielen.

PURE ONE STATION 5: Die ultimative 3-in-1 Reinigungsstation

Die PURE ONE STATION 5 von Tineco ist mehr als ein einfacher Staubsauger. Foto: Tineco

Die PURE ONE STATION 5 ist weit mehr als nur ein Staubsauger – sie ist eine umfassende Reinigungszentrale. Diese Station vereint Aufbewahrung, Reinigung und Aufladen in einem Gerät.

Highlights der PURE ONE STATION 5:

25-Liter-Staubbehälter für bis zu 45 Reinigungsvorgänge

Automatische Selbstreinigung für Bürste, Rohr und Filter

175 W Saugkraft für gründliche Reinigung

Bürstenwalze mit 3.000 Umdrehungen pro Minute

Innovative Technologien:

Dura-Cyclone-System für gleichbleibende Saugleistung

ClogLess-System zur Vermeidung von Verstopfungen

ZeroTangle-Bürste mit V-förmigen Borsten gegen Haarverwicklungen

6-stufiges Filtersystem mit 99,99 % Effizienz – ideal für Allergiker

PURE ONE A50S: Der smarte Akkustaubsauger

Der PURE ONE A50S kann verschiedenste Bodenbeläge reinigen Foto: Tineco

Der PURE ONE A50S bietet gründliche und intelligente Reinigung in einem kompakten Design. Mit einer Saugkraft von 185 W und einer Laufzeit von 70 Minuten reinigt er mühelos unterschiedliche Bodenbeläge.

Smarte Funktionen für maximale Effizienz:

Die 3D-Sense-Power-Bürste passt die Saugkraft automatisch dem Verschmutzungsgrad an.

EdgeSense erkennt Kanten und verstärkt die Reinigungsleistung gezielt.

LightSense beleuchtet selbst feinste Staubpartikel mit einem 120° Weitwinkelscheinwerfer.

Das benutzerfreundliche Design umfasst einen 1-Liter-Staubbehälter, der selten geleert werden muss, und ein faltbares Saugrohr, das die Reinigung unter Möbeln erleichtert. Ein LED-Display zeigt in Echtzeit den Reinigungsstatus an. Dank der praktischen Wandhalterung ist der Staubsauger schnell verstaut und aufgeladen.

Warum Tineco die richtige Wahl ist

Seit 1998 steht Tineco für Innovation und Qualität im Bereich Haushaltsgeräte. Mit der PURE ONE-Serie holen Sie sich diese Expertise ins Haus.

Deine Vorteile:

Fortschrittliche Technologie: Smarte Funktionen machen das Reinigen einfacher.

Leistungsstark und vielseitig: Mühelose Reinigung verschiedener Bodenarten.

Benutzerfreundlich: Durchdachtes Design erleichtert die Handhabung.

Allergikerfreundlich: Effiziente Filter reinigen die Luft.

Langlebigkeit: Hochwertige Materialien und das ClogLess-System garantieren lange Lebensdauer.

Investiere in deine Lebensqualität und gönn dir ein mühelos sauberes Zuhause. Die PURE ONE STATION 5 und der PURE ONE A50S sind deine Partner für ein hygienisches und komfortables Wohnambiente.

Die Zukunft der Haushaltsreinigung mit Tineco.

