Handball-WM-Spielplan: Wann spielt Deutschland?

Am 13. Januar beginnt die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten, und Deutschland ist dabei. In unserem Handball-WM-Spielplan erfährst du, wann du die Auswahl des DHB anfeuern kannst und wo die Spiele im Fernsehen übertragen werden.

Handball-WM: So ist der Plan

Die 27. Handball-WM findet vom 13. bis 31. Januar in Ägypten statt. Erstmals treten 32 Mannschaften an, aufgeteilt in acht Gruppen mit je vier Teilnehmern. Die Vorrunde läuft bis zum 19. Januar. Wann Deutschland spielt, siehst du anhand des Handball-WM-Spielplans.

Qualifiziert sich Deutschland, geht es danach in die Hauptrunde, die am 25. Januar abschließt. Am 31. Januar finden schließlich das Spiel um Platz 3 und das Finale statt.

Handball-WM: Wo laufen die Spiele im TV?

ARD und ZDF übertragen die Spiele der deutschen Mannschaft im frei empfangbaren Fernsehen, ausgewählte andere Partien laufen etwa bei Eurosport. Aufgrund der Corona-Lage findet das Turnier nach Spielerprotesten übrigens ohne Zuschauer statt.

Handball-WM-Spielplan: Hier spielt Deutschland

Die DHB-Männer stellen sich ihren drei Vorrundengegnern an folgenden Terminen:

15. Januar, 18 Uhr: Deutschland – Uruguay

17. Januar, 18 Uhr: Kapverdische Inseln – Deutschland

19. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland – Ungarn

Sollte Deutschland den ersten oder zweiten Rang in seiner Gruppe erreichen, geht es danach weiter. Soweit unser Handball-WM-Spielplan. Wir drücken die Daumen.

