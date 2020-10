Große Größen: 3 Tricks für den perfekte Curvy-Look

Curvy-Frauen aufgepasst! Im Herbst zeigen wir, was wir haben – ewiges Kaschieren gehört der Vergangenheit an. So werden Kurven zum Hingucker!Denn Kurven sind unfassbar sexy und dürfen gerne in Szene gesetzt werden. Das Angebot für Plus-Size-Mode ist mittlerweile riesig, doch mit welchen Teilen kannst du das beste aus dir herausholen? Grundsätzlich gilt: Trage was du willst! Du bist trotzdem unsicher, was dir als Curvy am besten steht? Wir verraten einfache Tipps und Tricks für große Größen: Wir haben drei Teile gefunden, die diesen Herbst Must-have im Kleiderschrank jeder kurvigen Frau sind. Mit unseren drei goldenen Regeln gelingt jeder Frau in großen Größen ein runder Auftritt.

Große Größen: 3 Regeln für Damen mit Kurven

1. Sei du selbst! Dein Outfit ist mit der richtigen Ausstrahlung nicht zu toppen. Styling-Guides für Frauen in großen Größen gibt es viele, doch eines solltest du nicht vergessen: Verstelle dich nicht. Du solltest dich nicht in Kleidung zwingen, die dir gar nicht gefällt. Nicht jeder Look muss vorteilhaft sein und schlank zaubern. An oberster Stelle steht, dass du dich wohl fühlst. Solange es dir selbst gefällt, darfst du alles tragen. Individuelle Fashion kennt keine Regeln!

2. Finde deine Vorzüge! Betone das, was dir gefällt. Du hast ein besonders schönes Dekolleté? Unser Trick für Große Größen: Lenke die Aufmerksamkeit mit einem Statement-Stück wie einer schönen Kette auf deine persönlichen Vorzüge. Dieser Styling-Tipp stärkt nicht nur dein Selbstbewusstsein, sondern holt gleichzeitig das Beste aus dir heraus. Jeder Körper kann in Szene gesetzt werden – ohne Scheu vor vermeintlichen Problemzonen.

3. Schaffe neue Dimensionen! Frauen in großen Größen dürfen nur Kartoffelsack tragen? Dieser Mythos ist schon seit Ewigkeiten aufgedeckt. Kurvige Frauen sorgen hingegen mit strukturierten Blazern, figurbetonten Röcken & Co. für klare Linien. Wer auf Nummer sicher gehen will, kombiniert enge Stücke mit weiten Teilen – das sorgt für einen interessanten Look mit mehreren Ebenen.

Große Größen: Diese Must-haves gehören in jeden Kleiderschrank

Die Tricks leuchten ein, die Umsetzung fällt aber noch schwer? Kein Problem. Wir haben drei Kleidungstrends herausgesucht, mit denen Frauen in kleinen, mittleren oder großen Größen eine fantastische Figur im Herbst machen – ohne sich zu verhüllen. Ob Mantel, Kleid oder Oberteil: so sieht es immer gut aus. Farblich sind keine Grenzen gesetzt – wir arbeiten exemplarisch mit schlichten Blautönen.

Eleganter Herbstmantel für Damen: V-Ausschnitt und lange Längen

Unverzichtbares Basic im Herbst ist ein schicker Mantel. Doch zu welchem Modell sollten kurvige Frauen greifen? Ein V-Ausschnitt betont das Dekolleté und längere Mäntel umschmeicheln breite Oberschenkel und Po. Wir empfehlen gerade Mäntel wie beispielsweise das Modell von Basler: Der gerade Schnitt zaubert eine gradlinige Silhouette. Dunkle Töne schmälern die Silhouette optisch – die dezente Variante werten Sie mit schönen Accessoires auf. Ein schönes Basic, das wir über quasi jeden Herbstlook werfen.

Pullover: Fließende Stoffe machen uns schlank

Im Herbst mögen wir es kuschelig und weich. Kein Wunder also, dass „Chunky-Knit“ (zu Deutsch: Pullover im Grobstrick) diese Saison heiß im Kommen sind. Leider tragen die großen Strickteile schnell auf und sind nicht die optimale Wahl für Damen in großen Größen. Die Lösung: Schmalgeschnittene Pullover mit V-Ausschnitt aus feinen Stoffen wie Cashmere! Die Form betont die Weiblichkeit, ein feiner Stoff lässt uns zarter Wirken. Dieser Pullover von LinyXin ist figurbetont und dennoch nicht zu eng geschnitten. Leicht tailliert statt hauteng lautet die Devise für Plus-Size-Frauen. Herbstlich in dunklen Farbtönen sieht es zeitlos schick aus – kombiniert zum Jeans-Rock in A-Linien-Form und angesagten Chelsea-Boots ist dein Curvy-Look komplett.

Kleid in großen Größen: Die Passform ist alles

Eine optimale Passform ist das A und O für Frauen in großen Größen. Dein Kleidungsstück sollte keine Falten werfen und nicht zu eng sein. Auch dezente Linien und ein Fokus auf die Taille tragen ihren Teil bei. Dieses Strickkleid von Hawiton setzt diese Regeln optimal um. Dein Herbstkleid sollte in der kalten Jahreszeit warmhalten und sich individuell an die Körperform anpassen. Mit langen Ärmeln und angenehmer Knielänge ist dieses Kleid ein vielseitiger Einstieg in die Welt der Herbstkleider.

