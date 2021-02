Grillen im Winter: Mit diesen Grills legst du jetzt los

Schnee, Eis, kalter Wind und Minusgrade. Das Wetter lockt momentan nicht gerade vor die Haustür. Ein guter Grund, sich aber dennoch in den Garten zu stellen, ist bei vielen die Lust auf gegrilltes Fleisch. Das Raucharoma, wärmende Glut und gemeinschaftliche Gespräche am Feuer, das wollen sich Grill-Fans nicht nehmen lassen. Grillen im Winter ist in, und mit diesen Grills bist du mit von der Partie.

Grillen im Winter: Klassiker mit Holzkohle

Der Klassiker in deutschen Gärten ist der Holzkohlegrill. Fleisch auf dem Rost, dazu Kohle, Grillanzünder und ein Bier, schon sind wir glücklich. Daher machst du mit einem guten Holzkohlegrill auch nichts falsch. Wem der wacklige Dreibeingrill von der Tankstelle beim Grillen im Winter nicht reicht, der ist bei der renommierten Grillfirma Weber gut aufgehoben.

Der hier vorgestellte Weber-Grill besteht aus legiertem Stahl und lässt sich nach Gebrauch leicht reinigen. Der Rost hat einen Durchmesser von 57 Zentimeter, genug für jede Menge Fleisch und Grillgemüse. Der Hitzeschutz unter dem Griff sorgt dafür, dass du den Deckel gefahrlos während des Grillens öffnen kannst. Und nach dem Grillen im Winter lässt du die Asche einfach in die Aluminium-Auffangschale ab.

Grillen im Winter: Grillwagen mit Gas

Wer etwas mehr Platz hat, kann sich die Anschaffung eines Gasgrills überlegen. Der Taino Platinum 4+2 zum Beispiel ist nicht nur ein kolossaler Anblick, der gleich klarmacht, was der Besitzer am liebsten in seiner Freizeit isst. Er hat auch mehrere Zonen und Brenner, um Steaks anzubraten oder Grillspieße gleichmäßig zuzubereiten.

Der Stahl-Korpus im Verbund mit den beleuchteten LED-Knöpfen macht zudem auch beim Grillen im Winter Eindruck. Achtung, zum Betrieb benötigst du natürlich eine passende Gasflasche.

Grillen im Winter: Für Steakliebhaber

Grillwürstchen, Fisch und Burger, für manche Grillfans braucht es das alles nicht. Sie wollen nur ihr Steak, aber das soll perfekt sein. Bist du auch ein Steakliebhaber, solltest du dir einen Spezialgrill wie den Tepro Toronto Steakgrill anschauen.

Der kompakte Gasgrill ist speziell für die Garung von Steaks gedacht und heizt laut Hersteller innerhalb von zwei Minuten auf 800 Grad Celsius auf. Damit grillen Könner ihr Steak außen perfekt kross und innen rosa. Ist mal kein Fleisch im Haus, lässt sich der Grill aber auch zur Zubereitung von Fisch, Gemüse und sogar Pizza nutzen.

Grillen im Winter: Die Berühmtheit

Ist es dir einfach zu kalt, du willst aber trotzdem grillen? Dann solltest du auf einen Elektrogrill umsteigen, der sich auch im warmen Haus nutzen lässt. Eine pfiffige Kombination ist der George Foreman 2in1 Elektrogrill. Er lässt sich sowohl auf dem Tisch platzieren wie auch mit Standfuß direkt auf dem Boden oder auf der Terrasse.

Berühmt sind die George-Foreman-Grills durch ihre Grillplatten, bei denen das Fett in eine Schale abtropft und nicht auf dem Grillgut bleibt. Stiftung Warentest zeichnete den Grill mit der Note 2,2 aus.

Du musst also auch nicht bei eisigen Temperaturen auf dein Lieblingsessen verzichten, Grillen im Winter ist auf vielfältige Arten möglich. Und wenn es dir draußen zu kalt ist, bist du mit einem Tischgrill dabei.

