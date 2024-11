Glen Carlou Chardonnay im 6er-Paket – jetzt Angebot sichern und 60% sparen!

Erlebe den einzigartigen Geschmack Südafrikas: Mit dem 6er-Paket des Glen Carlou »Cellar Series« Chardonnay holst du dir den puren Genuss der Kap-Region direkt nach Hause! Dieser Premium-Chardonnay vereint die volle Eleganz und Fülle südafrikanischer Weinkunst und ist jetzt für unschlagbare 28,80 Euro statt 71,70 Euro erhältlich. Sichere dir diesen außergewöhnlichen Weißwein.

Glen Carlou Chardonnay – Goldene Versuchung im Glas

Dieser Chardonnay funkelt wie flüssiges Gold im Glas und verführt mit intensiven Aromen von saftiger Mango und reifer Birne. Die fruchtigen Noten werden durch eine feine Würze ergänzt, die ihm eine elegante Tiefe verleiht. Der cremige, weiche Geschmack dieses Chardonnays umschmeichelt den Gaumen und führt zu einem langen, harmonischen Abgang. Durch die Reifung in französischen Eichenfässern gewinnt der Wein an Komplexität und bringt die exzellente Qualität der handverlesenen Trauben voll zur Geltung. Ein Weißwein, der Liebhaber und Genießer gleichermaßen ins Schwärmen bringt!

HIER findest du das Weinpaket 🛒.>>>

Glen Carlou – Südafrikas Premium-Weingut mit internationalem Flair

Bei dem Angebot sparst du satte 60 Prozent! Foto: Ludwig von Kapff

Eingebettet in die sanften Hügel am Fuße des Simonsbergs, nahe der renommierten Weinregionen Paarl und Stellenbosch, zählt Glen Carlou heute zu den Spitzenweingütern Südafrikas. Seit seiner Gründung hat es sich mit seinem nachhaltigen und handwerklichen Ansatz einen festen Platz unter den Premium-Weinmarken erarbeitet. Die »Cellar Series« von Glen Carlou wird mit größter Hingabe produziert – von der sorgfältigen händischen Ernte bis zur Reifung in Eichenfässern. Die besondere Kombination aus heißen Tagen und kühlen Nächten in dieser Region verleiht dem Chardonnay seine fruchtige Frische und die aromatische Dichte, die ihn so einzigartig machen.

Ein Chardonnay für Kenner und Genießer

Mit seinen intensiven Fruchtaromen und der dezenten Holznote bietet dieser Chardonnay ein fast burgundisches Geschmackserlebnis – und bleibt dabei seiner südafrikanischen Herkunft treu. Er passt ideal zu gegrilltem Fisch, Geflügel oder auch feinen Käsesorten. Aber auch solo genossen entfaltet er seine volle, samtige Fülle und hinterlässt bleibenden Eindruck.

Südafrikanischen Spitzenwein genießen und 60% sparen

Greife jetzt zu und sichere dir den Glen Carlou »Cellar Series« Chardonnay im praktischen 6er-Paket für sensationelle 28,80 Euro statt 71,70 Euro! Perfekt für besondere Anlässe oder entspannte Abende – gönne dir ein Glas Südafrika und genieße die Qualität dieses Spitzenweins direkt zu Hause. Dieses Angebot solltest du dir nicht entgehen lassen! Hier geht es zu dem tollen Angebot🛒.>>>

Alkoholische Getränke solltest du immer bewusst und in Maßen genießen. Mehr Infos findest du unter: https://www.massvoll-geniessen.de/

Hilfe & Beratung: Wenn ihr das Gefühl habt, zu viel zu trinken, kann es sinnvoll sein, mit eurem Arzt oder eurer Ärztin zu reden. Wenn euch das unangenehm ist, könnt ihr euch auch an die Sucht & Drogen-Hotline der Bundesregierung unter 01806 313031 (kostenpflichtig. 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz) wenden.