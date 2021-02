Girokonto-Vergleich: DIESE Banken verlangen keine Gebühren

Das Banken-Business wird für Kunden gefühlt immer unübersichtlicher. Jede Woche gehen neue Online-Banken an den Start und locken mit kostenlosen Girokonten, Prämien und Kreditkarten.

Welches ist das beste Girokonto mit den vorteilhaftesten Konditionen?

Worauf du achten musst, wenn du die Bank wechseln und ein Girokonto eröffnen möchtest, erfährst du in diesem Girokonto-Vergleich.

Unser Girokonto-Vergleich: Kostenlos und auf dich zugeschnitten

Viele Banken verschrecken ihre Kunden mit Girokonto-Gebühren. Doch es gibt sie noch, die Girokonten ohne Gebühren. Auch lässt sich nach wie vor ein Konto ohne Schufa Abfrage finden. Doch zugegeben: Ein Girokonto-Vergleich nimmt viel Zeit in Anspruch und ist wegen des vielen Kleingedruckten mühsam.

Gerne wird der Girokonto-Test der Stiftung Warentest herangezogen, um sich einen Überblick im Konto-Dschungel zu verschaffen. Allerdings hat besagter Girokonto-Vergleich einen Haken. Und zwar gingen die Tester von einem Modellkunden aus.

Du bist aber kein Modell und möchtest verständlicherweise das beste Girokonto für dich und deine individuellen Ansprüche finden. Mit unserem Bankkonto-Vergleich geht das kinderleicht und superschnell.

Kostenloses Girokonto ohne Mindesteingang: Gibt es das noch?

In der Vergangenheit waren für viele Banken das kostenlose Girokonto sowie Wechselprämien die Mittel der Wahl, um neue Kunden zu gewinnen. Allerdings werben heutzutage Banken immer weniger mit Girokonten, für die keine Gebühren in Rechnung gestellt werden. Vielmehr nutzen die Geldinstitute Wertpapierkonten als Lockmittel für potenzielle Kunden.

Die Norisbank und die Consorsbank zum Beispiel haben sich von ihren gebührenfreien Girokonten verabschiedet: Wer weniger als 500 Euro beziehungsweise 700 Euro Umsatz monatlich macht, muss bei beiden Banken Kontogebühren entrichten. Andere Banken folgen dieser Handhabe. Ist das Bankkonto ohne Gebühren also ein Auslaufmodell?

DKB, comdirect und N26: Girokonten mit großem Vorteil

Wie der Girokonto-Vergleich zeigt, gibt es durchaus noch Banken mit kostenfreien Girokonten. Positiv tut sich etwa die Deutsche Kreditbank hervor. Die DKB unterscheidet bei ihrem DKB Cash Konto zwar zwischen Aktivkunden und Passivkunden. Als DKB Aktivkunde kannst du etwa weltweit kostenlos an Geldautomaten Geld abheben. Bedingung: Du musst einen Geldeingang in Höhe von mindestens 700 Euro monatlich vorweisen können.

Doch ob Passivkunde oder Aktivkunde: Die DKB erhebt für die Kontoführung keinerlei Gebühren! Ebenfalls keine Kontogebühren fallen an bei comdirect und dem Bankkonto You von N26.

Girokonto wechseln: Was muss ich beachten?

Du scheust einen Girokonto-Wechsel, weil es dir zu kompliziert erscheint? Immerhin musst du Daueraufträge stornieren und generell hast du auf den Papierkram keine Lust? Zum einen haben die Banken selbst ein Interesse daran, dass dir der Girokonto Wechsel so leicht gemacht wird wie möglich.

Zum anderen gibt es seit 2016 ein EU-Gesetz, wonach Banken verpflichtet sind, dir beim Bankkonto-Wechsel zu helfen. Du findest also online auf der Webseite deiner Bank einen Wechselservice, der dir den Vorgang detailliert erläutert.

Was ist das – Girokonto?

Das Girokonto ist das Standard-Bankkonto, das von Geldinstituten angeboten wird. Du kannst damit deinen Zahlungsverkehr regeln. Ob Gehalt, Miete oder Einkäufe: Das Girokonto ist für alle Geldausgaben und Geldeinnahmen ideal. Online-Banking ist zumeist automatisch mitinbegriffen.

Ist ein Girokonto ein normales Konto?

Das Girokonto ist aufgrund seiner auf den Alltag ausgelegten Funktionalität das gängigste Konto. Mit der Girocard hebst du an Bankautomaten Geld ab. Ferner verwendest du sie für bargeldlose Bezahlungen.

Einige Banken offerieren die Möglichkeit, mit V Pay und Apple Pay zu bezahlen. Mittels einer Kreditkarte ist auch das Bezahlen im Ausland problemlos möglich. Dank Dispokredit kannst du ins Minus gehen und finanzielle Engpässe meistern.

Wie viele Girokonten darf man haben?

Es gibt keine gesetzliche Regelung, welche eine Obergrenze für Girokonten festlegt. Prämien hin oder her: Irgendwann dürfte es dir schwerfallen, angesichts der vielen Girocards, PINs und Unterlagen den Durchblick zu behalten. Trotzdem lohnt es sich durchaus, ein Zweitkonto zu führen.

Unverheiratete Paare etwa verfügen erfahrungsgemäß über mehrere Konten. Es ist des Weiteren praktisch, ein Girokonto für Ersparnisse anzulegen und eines für die alltäglichen Ausgaben und Einnahmen.

Empfehlenswert ist eine Aufteilung der Konten in Privatkonto und Geschäftskonto. Insbesondere bei (Solo-)Selbstständigen ist das sinnvoll. So behältst du besser den Überblick und trennst säuberlich deine privaten von den beruflichen Geldeinnahmen und Geldausgaben.

Was ist der Unterschied zwischen einem Girokonto und einem Sparbuch?

Das Girokonto verwendest du für den Zahlungsverkehr. Das wiederum ist mit einem Sparbuch nicht möglich. Ein Sparbuch ist für die Geldanlage gedacht. Allerdings haben Sparbücher wegen der, man muss es leider so nennen, desaströsen Niedrigzinsphase an Attraktivität verloren.

Im Zuge dessen hat das sogenannte Tagesgeldkonto an Popularität gewonnen. Zwar sind die Zinsen ähnlich niedrig wie beim Sparbuch, aber immerhin kannst du an allen Werktagen auf das Ersparte spontan zugreifen. Sparbuch und Tagesgeldkonto sind in den meisten Fällen kostenfrei.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.