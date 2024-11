Gewinne einen Porsche 911! OOONO startet außergewöhnliches Gewinnspiel für seine Community

Wie in vielen anderen Lebenssituationen steht für viele auch im Straßenverkehr Sicherheit an erster Stelle – und diese kann man am besten mit Gemeinschaft erreichen. Zu diesem Zweck nutzen bereits mehr als drei Millionen Menschen täglich den CO-DRIVER von OOONO. Über ihn können sie in Echtzeit Verkehrswarnungen sowie Gefahrenstellen teilen und so zur Sicherheit der anderen Nutzer beitragen.

Nun hat sich OOONO dazu entschieden, mit einem Gewinnspiel etwas an seine Community zurückzugeben🛒 – und der Preis hat es in sich! Auf den Gewinner wartet ein exklusiver Porsche 911 992 im Wert von 112.000 Euro, der von keinem geringeren als dem Luxusautohändler Hamid Mossadegh ausgewählt wurde. Doch das ist noch nicht alles: Bei der Auswahl des Traumautos durfte sich die Community beteiligen.

Durch Live-Verkehrsmeldungen des OOONO CO-DRIVER s wissen Nutzer, was sie auf der Straße erwartet. Foto: OOONO

OOONO verlost Luxusauto im Wert von 112.000 Euro

OOONO hat mittlerweile eine Community von mehr als drei Millionen Nutzern, die mithilfe des CO-DRIVERS Vorfälle im Straßenverkehr melden und diesen so für andere sicherer machen. Dieser fleißigen Community, die einen wichtigen Beitrag leistet, möchte das Unternehmen etwas zurückgeben und entschied sich so für ein Gewinnspiel mit einem außergewöhnlichen Preis. Anfang Oktober kündigte OOONO die großartige Aktion an. Christian Walther Øyrabø, CEO von OOONO, erklärt „Unsere Community ist das Herzstück von OOONO. Ohne ihre Meldungen wären wir heute nicht dort, wo wir sind. Dieser große Preis ist unser Weg, Danke zu sagen.“

Doch nicht nur der Preis ist ein Highlight, auch bei dem Auswahlprozess wurde es spektakulär. Denn OOONO holte dafür Hamid Mossadegh, Deutschlands bekanntesten Luxusautohändler (mehr als 220.000 Follower auf Instagram) ins Boot. Er ist für seine außergewöhnlichen Verhandlungen in seiner YouTube-Show „Hamid Tailormade Cars“ bekannt.

Hamid Mossadegh ist Deutschlands bekanntester Luxusautohändler, er bekam den Auftrag das richtige Gewinnerauto für die OOONO-Community zu finden. Foto: OOONO

In einer siebenteiligen YouTube-Serie sollte Hamid einen Porsche im Wert von 100.000 € auswählen und ihn „OOONOfizieren“ lassen. Die Community kam dann in der finalen Folge ins Spiel und durfte mitentscheiden, welches von drei Luxusautos der Gewinnspielpreis wird. Die Wahl fiel auf einen Porsche 911 (992) – CEO Christian entschied sich sogar spontan dazu, das Budget um 12.000 Euro zu erhöhen, um das Luxusauto für die Verlosung zu sichern. Anschließend wird der Porsche 911 von der renommierten Designerin und Porsche-Botschafterin Hanna Schönwald im OOONO-Stil designt.

DIESE Gewinnspielbedingungen musst du erfüllen:

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 20. November um 11 Uhr möglich.

Man muss in Deutschland einen Wohnsitz haben

CO-DRIVER-Nutzer werden aufgefordert, sich anzumelden, um die Chance auf den Gewinn zu nutzen. Die Teilnahme ist komplett gratis fur sie.

Wer noch keinen CO-DRIVER besitzt, kann diesen jetzt kaufen🛒 und sich ebenfalls für das Gewinnspiel anmelden.

DAS musst du unbedingt über den OOONO CO-DRIVER wissen

Der CO-DRIVER von OOONO ist Marktführer unter den Verkehrswarnern. Foto: OOONO

Der CO-DRIVER ist das mit Abstand meistverkaufte Produkt des dänischen Unternehmens und macht die Straßen für seine Nutzer sicherer. Es handelt sich bei ihm um einen Verkehrswarner, der Autofahrer in Echtzeit vor Gefahrenstellen und Geschwindigkeitskontrollen warnt. Der CO-DRIVER verlässt sich dabei nicht nur auf Daten renommierter Partner, wie Blitzer.de, sondern auch darauf, was seine Nutzer live auf der Straße beobachten. Per Knopfdruck auf das Gerät können sie Meldungen über aktuelle Vorfälle auf den Straßen abgeben. Dem CO-DRIVER werden unter anderem die folgenden Gefahrenstellen gemeldet:

Plötzliche Stauenden

Liegengebliebene Fahrzeuge

Unfälle

Geschwindigkeitskontrollen mobil, stationär oder als Ampelblitzer

Erst kürzlich hat OOONO ein weiteres Produkt für mehr Sicherheit im Alltag auf den Markt gebracht: der persönliche Sicherheitsalarm Sirène🛒 ist ein etwa daumengroßes Gerät, das auf Knopfdruck ausgewählte Kontakte alarmiert und den eigenen Live-Standort teilt. Zudem ist der Launch des weltweit kleinsten Defibrillators JOULE geplant, der die Sicherheit zuhause erhöhen soll.

