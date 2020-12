Flatrate-Tarife für Internet, Telefon & TV im Vergleich

Wer Internet, Festnetz-Telefon und TV-Anschluss von nur einem Anbieter bezieht, profitiert vom sogenannten Triple-Play-Tarif (3play). So nennen die Provider ihr Angebot, bei dem sie einen Haushalt mit ihren Dienstleistungen komplett abdecken – und werben dafür mit sogenannten Flatrate-Tarifen.

Kunden gewinnen durch den 3play-Tarif schnelles Internet, eine Festnetz-Flatrate in deutsche Netze sowie den Empfang vieler TV-Sender zu einem Preis, der niedriger ist als die Summe einzelner Tarife für Internet, Festnetz und TV. Wir haben die Flatrate-Tarife der drei großen Anbieter Vodafone, Telekom und 1&1 zusammengestellt, sodass du dir einen Überblick über die Angebote verschaffen kannst.

Flatrate-Tarife: Der 3play-Tarif via Kabel oder DSL

Grundsätzlich unterscheiden sich die Angebote der Anbieter darin, ob der 3play-Tarif via Kabelnetz oder via DSL empfangen wird. Welche Variante für dich geeignet ist, hängt von der Verfügbarkeit bei dir zu Hause ab.

Die TV-Angebote über DSL sind zum Beispiel dank bestehender Telefonleitungen in fast jedem Haushalt erhältlich. Für die Angebote via Kabel muss hingegen ein Kabelanschluss vorhanden sein. Dieser Anschluss wird in Deutschland vor allem von Vodafone bereitgestellt. In vielen Mietwohnungen befinden sich die dafür notwendigen Kabeldosen bereits an der Wand.

Kunden mit einer Kabeldose in der Wohnung zahlen bereits die Grundgebühr für das TV-Angebot in den Nebenkosten ihrer Miete. Für sie lohnen sich Kombitarife via Kabel.

Abgesehen von der Verfügbarkeit unterscheiden sich die Tarife mit DSL bzw. Kabel auch in der Hardware und Funktionalität. Denn für den Anschluss via DSL benötigen Nutzer einen Receiver. Zudem läuft der Fernseher via DSL auch direkt über das Internet und beeinflusst damit die Download-Geschwindigkeit im Tarif. Beim Fernsehen via Kabel ist das nicht so. Bei der Wahl eines passenden Flatrate-Tarifs solltest du das unbedingt berücksichtigen.

Internet & Telefon mit TV über Kabel bei Vodafone

Mit dem Tarif Red Internet & Phone in Kombination mit GigaTV Cable erhältst du bei Vodafone das 3play-Gesamtpaket zum Sparpreis.

Du hast außerdem die Möglichkeit, zwischen Download-Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s bis 1000 Mbit/s zu wählen und damit den Tarif an deinen Bedarf anzupassen. Auch dein Fernseherlebnis kannst du upgraden und mit GigaTV Cable Vodafone Premium die Sendervielfalt vergrößern.

Das GigaKombi-Paket Cable bei Vodafone:

Kostenlose Bereitstellung des WLAN-Routers

Große Tarifauswahl zwischen 50 Mbit/s bis 1000 Mbit/s

Empfang von bis zu 94 TV-Sendern in SD und 76 TV-Sendern in HD

GigaTV Cable Box für unabhängiges Fernsehen inklusive

GigaTV-App für Zugriff auf Inhalte von überall inklusive

Festnetz-Flat ins deutsche Festnetz

Mindestlaufzeit 24 Monate

Internet & Telefon und TV über DSL bei Vodafone

Für alle Nurter ohne Kabeldose bietet Vodafone die Tarife Red Internet & Phone DSL mit GigaTV Net an. Hier hast du die Möglichkeit, zwischen Download-Geschwindigkeiten von 16 Mbit/s bis zu 250 Mbit/s zu wählen.

In dem 3play-Tarif via DSL ist eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze enthalten, und mit GigaTV Net bekommst du Zugriff auf Ultra-HD-Inhalte.

Die Giga-Kombi mit DSL bei Vodafone:

WLAN-Router ab 1,99 Euro pro Monat

Tarifauswahl: Große Tarifauswahl zwischen 50 Mbit/s bis 1000 Mbit/s

Empfang von bis zu 66 TV-Sendern in SD und 52 TV-Sendern in HD

GigaTV Net Box für Internet-Fernsehen

GigaTV-App für Zugriff auf Inhalte von überall inklusive

Festnetz-Flat ins deutsche Festnetz

Mindestlaufzeit 24 Monate

MagentaTV mit Internet und Festnetz bei der Telekom

Auch die Telekom bietet attraktive Triple-Play-Tarife an, die eine Internet- und Festnetz-Flatrate inklusive MagentaTV beinhalten. Bei diesen Angeboten empfängst du die Fernsehsender via DSL oder zusätzlich über Satelliten.

Dabei kannst du aus den drei Paketen Basic, Smart oder Smart Netflix mit verschiedenen Leistungen wählen. Auch hier bestimmt die gewählte Download-Geschwindigkeit den Preis des Flatrate-Tarifs.

MagentaTV inkl. Internet und Festnetz bei der Telekom:

Auswahl aus den Paketen Basic (4,87 Euro pro Monat), Smart (9,74 Euro pro Monat) oder Smart Netflix (19,50 Euro pro Monat)

Download-Geschwindigkeiten von 16 MBit/s bis 500 MBit/s

Schnelleres Surfen per Aufpreis buchbar (Hybrid-LTE-Funktion)

Receiver ab 4,82 Euro pro Monat

Bis zu 100 empfangbare TV-Sender

Festnetz-Flat ins deutsche Festnetz

Mindestlaufzeit 24 Monate

Die Telekom Magenta-Zuhause-Tarife im Vergleich

Name Magenta Zuhause S Magenta Zuhause M Magenta Zuhause L Magenta Zuhause XL Internet-Geschwindigkeit Bis zu 16 MBit/s im Download, bis zu 2,4 MBit/s im Upload Bis zu 50 MBit/s im Download, bis zu 10 MBit/s im Upload Bis zu 100 MBit/s im Download, bis zu 50 MBit/s im Upload Bis zu 250 MBit/s im Download, bis zu 50 MBit/s im Upload Inklusive Internet- und Festnetz-Flat Internet- und Festnetz-Flat Internet- und Festnetz-Flat Internet- und Festnetz-Flat Hybrid-LTE-Funktion (mit bis zu 300 MBit/s surfen) Bei diesem Tarif aktuell kostenlos zubuchbar Für 4,95 Euro zubuchbar Für 4,95 Euro zubuchbar Für 4,95 Euro zubuchbar Preis 19,45 Euro monatlich, ab dem 7. Monat 34,06 Euro pro Monat 19,45 Euro monatlich, ab dem 7. Monat 38,95 Euro pro Monat 19,45 Euro monatlich, ab dem 7. Monat 43,82 Euro pro Monat 19,45 Euro monatlich, ab dem 7. Monat 53,56 Euro pro Monat

Internet, Festnetz und Digital TV von 1&1

Bei dem Telekommunikationsunternehmen 1&1 gibt es Kombi-Angebote für Internet, Festnetz und Fernsehen ab 50 Mbit/s und bis zu 1.000 Mbit/s mit Glasfaserleitung. Hier wählst du zunächst zwischen einem 1&1-DSL-Tarif aus und kannst dann ein TV-Paket hinzubuchen.

Das 1&1-DSL-Angebot inkl. 1&1 HD TV:

WLAN-Router ab 4,99 Euro pro Monat

Wahl aus HD-TV oder HD-TV plus

Bis zu 86 TV-Sender, davon bis zu 53 in HD

1&1-Cloud-Recorder 100 für unabhängiges Fernsehen

Festnetz-Flat ins deutsche Festnetz

Mindestlaufzeit 24 Monate

1&1-DSL-Angebote inkl. 1&1 HD TV im Vergleich

1&1-DSL-50 + 1&1 HD TV 1&1-DSL-100 + 1&1 HD TV 1&1-DSL-250 + 1&1 HD TV 1&1-DSL-1000 + 1&1 HD TV Preis: 19,98 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 39,98 Euro Preis: 4,99 Euro in den ersten 10 Monaten (Aktionspreis), danach 44,98 Euro Preis: 29,98 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 49,98 Euro Preis: 44,98 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 74,98 Euro Internet-Flat mit bis zu 50 MBit/s Download und bis zu 10 MBit/s Upload Internet-Flat mit bis zu 100 MBit/s Download und bis zu 40 MBit/s Upload Internet-Flat mit bis zu 250 MBit/s Download und bis zu 40 MBit/s Upload Internet-Flat mit bis zu 1000 MBit/s Download und bis zu 200 MBit/s Upload Telefon-Flat Telefon-Flat Telefon-Flat Telefon-Flat Bis zu 3 Rufnummern möglich Bis zu 5 Rufnummern möglich Bis zu 8 Rufnummern möglich Bis zu 10 Rufnummern möglich Handy-Flat mit bis zu

2 SIM-Karten Handy-Flat mit bis zu 3 SIM- Karten Handy-Flat mit bis zu 4 SIM- Karten Handy-Flat mit bis zu 5 SIM- Karten

Aktuell läuft bei 1&1 eine Aktion, durch den du für den Tarif DSL 100 in den ersten 10 Monaten nichts bezahlen musst. Buchst du zu dem Tarif noch 1&1 HD TV dazu, ist der Tarif für dich zwar in dem erwähnten Zeitraum nicht mehr kostenlos, aber mit einer monatlichen Gebühr von 4,99 immer noch vergleichsweise günstig.

Wenn du dich neben Flatrate-Tarifen für weitere Telekommunikations-Angebote interessierst, findest du hier Informationen zu Mobilfunk-Tarifen bei Vodafone und zu einer Aktion mit Gratis-Fernseher bei Vodafone.

