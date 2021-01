Detox-Tipps für die Fastenkur im neuen Jahr

Du fühlst dich schlapp und müde? Ein guter Startschuss ins neue Jahr kann eine Fastenkur sein. Fasten ist ein bewusstes Nicht-Essen für eine begrenzte Dauer – auf feste Nahrung wird je nach Methode meist völlig verzichtet. Ziel ist eine Entschlackung und Reinigung des Körpers – körpereigene Entgiftungsprozesse sollen aktiviert werden. Mit diesen Detox-Tipps gelingt dir die Fastenkur.

Wie funktioniert die Fastenkur?

Eine Fastenkur erstreckt sich in der Regel über sieben Tage. Wir raten zu einer mehrtägigen Vorbereitungsphase, damit sich der Körper langsam an die geringe Nahrungsaufnahme gewöhnen kann. Wichtig ist: Der Körper sollte während der Fastenkur nicht zu stark belastet werden.

Begonnen wird die Fastenkur meist mit einer Darmentleerung. Während der Kur wird keine feste Nahrung zu sich genommen, sondern nur getrunken: grüner Tee, Säfte, Gemüsebrühe und zwischendurch einen Teelöffel Honig.

Vorsicht: Nach dem Fastenbrechen darfst du keinesfalls normal essen, sondern solltest deinen Darm erst langsam durch leichte Breinahrung an seine normalen Funktionen gewöhnen. Ausreichend trinken ist wichtig, um Begleiterscheinungen vorzubeugen. Eine Fastenkur solltest du nur nach vorheriger Absprache mit dem Arzt beginnen.

1. Detox-Tipp: Die Vorbereitung für die Fastenkur

Bei einer Fastenkur kann das Buch "Gesund und schlank durch Intervallfasten" hilfreich sein. Foto: Bild / ZS Verlag GmbH

Informiere dich im Vorfeld ausreichend über die verschiedenen Fastenmethoden. Fastenkur ist nicht gleich Fastenkur. Je nach Herangehensweise und Dauer musst du auf bestimmte Übungen, Atemtechniken und flüssige Nahrung achten, um entgiftende Effekte zu unterstützen.

Aller Anfang ist schwer, doch die richtige Lektüre erleichtert den Einstieg in deine persönliche Fastenkur. Dieser Amazon-Bestseller* von den Ernährungs-Docs beschäftigt sich mit der Heilfastenkur und kann als erster Anhaltspunkt dienen.

Intermittierendes Fasten 16:8

Gebundenes Buch

Preis: 29,99 Euro

2. Detox-Tipp: Flüssige Nahrung für die Fastenkur in Form von Säften

Um den Körper zu entgiften, setzen viele auf flüssige Nahrung in Form von frischen Säften. Diese sollen den Darm entlasten, Schadstoffe binden und aus dem Körper transportieren. Spezielle Detox-Säfte werden kaltgepresst, damit wertvolle Inhaltsstoffe erhalten bleiben.

Vorsicht vor Zucker und Zusatzstoffen – Entzündungsreaktionen im Körper können die Folge sein. Grundsätzlich gilt: Verarbeitete Frucht- und Gemüsesäfte sind für die Fastenkur nicht zu empfehlen.

Fastenkur: Säfte selbst machen oder kaufen?

Gegen selbst gemachte Säfte spricht nicht viel, allerdings musst du für die Anschaffung eines Entsafters ziemlich tief in die Tasche greifen. Zeit und Geld sparst du mit fertigen Detox-Drinks. Anders als die Säfte aus dem Supermarkt werden diese mit dem teureren Verfahren namens High-Pressure-Procession haltbar gemacht und meist frisch geliefert.

Fastenkur mit 3-Tage-Saft-Kur von Frank Juice

Für eine Fastenkur benötigst du frische, kaltgpresste Säfte. Foto: Bild / Frank Juice

Bei dieser Saftkur gibt es pro Tag sechs kaltgepresste Säfte je 330 Milliliter. Du kannst zwischen reiner Saftkur und einer Saft-Suppen-Kur wählen und den Gemüsesaft-Anteil anpassen. Für Anfänger empfehlen wir einen höheren Obst-Anteil.

Preis: 89 Euro

Umgerechnet 44,95 Euro pro Liter

Fastenkur mit veganen Säften von Pressbar

Eine Fastenkur ist auch eine Saftkur. Foto: Bild / Pressbar

Für Fastenkuren eignen sich frische, kaltgepresste Säfte wie die der Saft-Kur von Pressbar*. Auch diese Variante gibt es in verschiedenen Mischungen und mit möglichen Extra-Shots aus Kurkuma, Ingwer und Co. In der 3-Tage-Saft-Kur sind 18 Säfte je 250 Milliliter enthalten, sodass du auf einen günstigeren Literpreis kommst.

Preis: 74,80 Euro

Umgerechnet 16,62 Euro pro Liter

3. Detox-Tipp: Für die Fastenkur genügend Zeit einplanen

Eine Fastenkur benötigt Zeit und Geduld. Wenn es möglich ist, legst du deine Entgiftung auf einen längeren Urlaub, sodass du keinen Verpflichtungen nachgehen musst. Bedenke: Für die Aufbauphase nach der Fastenkur solltest du erneut mit der halben Zeit der Kur-Dauer rechnen. Wer sieben Tage fastet, sollte drei bis vier Tage auf Schonkost setzen.

