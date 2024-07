Elaris BEO: Vollausgestatteten Elektro-SUV für unter 300 Euro leasen

Elektroautos sind auch in Deutschland im Trend. 2024 liegt ihre Zahl in der Bundesrepublik bei über 1,4 Millionen. Neben ihnen steigt auch die Zahl der SUVs in Deutschland stetig an. Warum also nicht das Offensichtliche verbinden und einen E-SUV fahren?

Genau da haben wir eine sehr gute Empfehlung für dich in Petto und zwar den Elaris BEO. Der SUV ist ein innovatives, vollausgestattetes Elektrofahrzeug, welches über eine einzigartige Technik und auch eine starke Reichweite verfügt. Ein zusätzliches Plus ist der Platz, den der Elaris BEO bietet. Insgesamt kann der SUV so sowohl perfekt für Fahrten mit der Familie genutzt werden, durch sein schickes Design auch für geschäftliche Termine genutzt werden.

Elaris BEO günstig leasen: Angebot für Gewerbetreibende sowie Privatpersonen

Der Elaris BEO kam im Jahr 2022 auf den Markt und tritt im Luxus-Segment gegen seine Konkurrenten von BMW, Audi oder Mercedes an. Dabei ist der SUV dank eines 204-PS-Elektromotors als sportlicher Geländewagen anzusehen. Der Bruttolistenpreis des Elaris BEO liegt bei 47.290,00 Euro. Wer den sportlichen SUV günstig leasen möchte, wird bei dem Anbieter 9Drive fündig. Derzeit wird der Elaris BEO hier für nur 289,00 Euro angeboten. Das tolle Angebot gilt für Gewerbetreibende, aber auch Privatpersonen. Die Laufzeit beträgt dabei 24 Monate bei einer Laufleistung von 5.000 Kilometern pro Jahr. Diese kann gegen einen Aufpreis allerdings auch auf bis zu 20.000 Kilometer pro Jahr erhöht werden.

DAS sind die Eckpunkte zu dem Leasing-Angebot des Elaris BEO bei 9Drive:

Modell : Elaris BEO

: Elaris BEO Zielgruppe : Privat & Gewerbe

: Privat & Gewerbe Monatliche Rate : 289,00 Euro

: 289,00 Euro Laufzeit : 24 Monate

: 24 Monate Laufleistung : 5.000 Kilometer

: 5.000 Kilometer Bereitstellungskosten : 1.111,00 Euro

: 1.111,00 Euro Leasingfaktor: 0,61

Das Leasing-Angebot für den Elaris BEO von 9Drive sticht besonders durch einen sehr guten Leasingfaktor von 0.61 hervor. Außerdem sind die Überführungskosten von 1.111,00 Euro schon in den Preis mit eingerechnet. Andere versteckte Nebenkosten gibt es auch nicht. Noch attraktiver wird das Leasing-Angebot des Elaris BEO von 9Drive durch die Haustürlieferung.

Der Elektro-SUV ist auch für Familien geeignet. Foto: Elaris

Elaris Beo: DAS musst du über den vollausgestatteten Elektro-SUV wissen

Der SUV verfügt über eine viele nützliche Features und ist im Luxus-Segment angesiedelt. Die Sitze sind in veganer Leder-Alcantara-Optik und haben Bernstein-Ziernähte. Sie sind sehr bequem und weich, außerdem können die Sitze beheizt und belüftet werden. Ein weiteres Highlight des Elaris BEO: Der Fahrersitz kann sogar in eine Schlafposition (Sleep-Modus) verstellt werden, was beispielsweise für eine Ladepause sehr nützlich sein kann. Im Innenraum gibt es zudem einen großen Touchscreen, in den ein Infotainment-System integriert ist. Weitere Highlights sind das Panorama-Schiebedach und die Klimaautomatik. Der Elaris BEO hat eine elektrische Heckklappe mit Gestensteuerung integriert, was das Ein- und Ausladen des mit einem Volumen von 467-Litern sehr großen Kofferraums deutlich einfacher macht.

Antrieb: Elektro Schaltung: Automatik Leistung: 204 PS (150 KW) Lieferzeit: 2 Monate Verbrauch: 19.3 Kilowattstunden pro 100 Kiloemter CO2 Emissionen: 0 Gramm CO2 pro Kilometer Energieeffizienzklasse: A Farbe: Schwarz Daten und Fakten zum Elaris BEO

Auch das Fahren wird mit dem BEO sehr komfortabel, obwohl der Geländewagen über eine stattliche Länge von 4,70 Metern verfügt. Der SUV hat einen Spurhalteassistenten, einen Notbremsassistenten sowie einen Verkehrszeichenassistenten. Für den Fahrer ist als weiteres Highlight das Lederlenkrad mit Multifunktionstasten zu nennen. Beim Parken unterstützt er den Fahrer mit der Einparkhilfe. Mit dem 204 PS starken Elektromotor kann der BEO maximal 456 Kilometer weit fahren. Für genau die richtige Beleuchtung während der Fahrt sorgt die Ambientebeleuchtung.

