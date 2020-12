Ebay-Aktion geprüft: Wer spart bei den Auto-Zubehör-Deals?

Immer wieder kommen uns vermeintliche Schnäppchen-Aktionen unter die Nase. Dieses Mal ist uns eine Aktion von Ebay aufgefallen. Ab sofort und noch bis zum 17. Dezember 2020 gibt es Auto- und Motorradzubehör mit bis zu 50 Euro Rabatt. Eines vorweg: Die Ebay-Aktion liefert bei vielen Produkten die besten Preise im Internetvergleich – aber nicht alle Varianten profitieren gleich stark.

Wir haben uns durch die Angebote gewühlt und die tatsächlichen Top-Deals herausgefiltert, damit du es nicht musst.

Spar-Aktion: Was zu beachten ist

Also wie funktioniert die Aktion? Mit dem Gutscheincode PKWSPAREN erhalten Kunden gestaffelt nach Warenwert einen Rabatt von 10, 20 oder 50 Euro. Bedingung: Der Warenkorb muss dazu Produkte mit einem Gesamt-Einkaufswert von 150, 250 beziehungsweise 550 Euro enthalten. Günstig wird es also so oder so nicht – wir zeigen dir, wo es sich aber lohnt.

Ebay-Sparaktion: Motorrad-Navi BMW Navigator VI

Das Navigationsgerät BMW Navigator VI* ist optimiert für den Einsatz auf dem Motorrad. Das helle LCD-Display ist mit einem Polarisationsfilter versehen, um die Ablesbarkeit bei direktem Sonnenlicht zu verbessern. Damit das Cruisen so richtig Spaß bringt, ist eine Routenoption "Kurvenreiche Straßen" ("Curvy Roads") eingebaut, womit städtische Gebiete bei der Tour weitestgehend vermieden – und dynamische Strecken bevorzugt – werden. Um sich überall zurechtzufinden, ist auf dem 16-Gigabyte-Speicher das Kartenmaterial für ganz Europa hinterlegt.

Preis-Check: Der reguläre Preis von 658 Euro reduziert sich durch den Einsatz des Gutscheincodes PKWSPAREN um 50 Euro auf 608 Euro – das ist Internet-Bestpreis.

Thule Motion XT XL: Dachbox im Preischeck

Die Thule Motion XT XL* ist eine elegante und geräumige Cargo-Box für die Dachmontage. Das Volumen fasst mit seinen 500 Litern zum Beispiel bis zu fünf Snowboards oder Skier bis zwei Meter Länge. Ein Slide-Lock-System verschließt den Deckel der TÜV-geprüften Box automatisch und zeigt an, wenn sie fest verschlossen ist. Der zusätzliche Stauraum fürs Dach wird per Klicksystem befestigt.

Preis-Check: Die Dachbox kostet während der Ebay-Aktion* 50 Euro weniger, nämlich 519 Euro.

Nextbase 622GW: Ist die Dashcam ein Preishit?

Um die Fahrt zum Urlaubsort Revue passieren zu lassen oder Unfalldetails zu rekonstruieren, braucht es eine Kamera. Eine Dashcam wie die Nextbase 622GW* erledigt diese Aufgaben mit 4K-Auflösung. Im Testurteil bewertet das Fachmagazin Chip die Bildqualität bei Tageslicht als gut. Auch die Halterung und die App-Anbindung werden ausdrücklich gelobt. Mehrwert: Die Funktion "What3Words" bestimmt den genauen Standort und informiert im Falle eines Unfalls den Rettungsdienst.

Preis-Check: Mit dem Gutscheincode PKWSPAREN kostet die Dashcam statt 299,99 nur 279,99 Euro. Es ist der beste Final-Preis im direkten Vergleich.

BMW-Helm System 7 Carbon: Ist der Motorradhelm sicher und günstig?

Geschlossen, offen oder ohne Kinnteil – der BMW-Helm System 7 Carbon* ist vielseitig. Das Fachmagazin Motorrad attestiert ihm eine knackige Passform, gute Brillentauglichkeit und eine hervorragende Aerodynamik. Die Vollcarbon-Helmschale besitzt eine gute Schlagdämpfung bei niedrigem Gewicht. Auch an die Hygiene des Klapphelms wurde gedacht, denn die herausnehmbare Innenausstattung aus Alcantara und DuPont Coolmax ist waschbar.

Preis-Check: Regulär kostet der Helm 564,90 Euro. An den Ebay-Aktionstagen* fällt der Preis auf knapp 515 Euro.

Profi-Kfz-Diagnosegerät: Fahrzeugdaten im Blick

Das Lescars Auslesemodul* wird an die OBD-2-Schnittstelle eines Pkw angeschlossen, um die unterschiedlichsten Fahrzeugdaten zu überprüfen. Der Einsatz ist mit diversen Automarken möglich. Auch die Zahl der kontrollierbaren Fahrzeug-Steuergeräte, ob zum Beispiel Motorsteuerung, ABS oder Klimaautomatik, wird nur vom jeweiligen Pkw-Modell begrenzt.

Preis-Check: Zum Lieferumfang gehört das Mobile Pad 360-11 mit 11,6-Zoll-Display, das Auslesemodul, ein Ladekabel und eine Tasche. Statt 299,99 Euro kostet das Lescars-Gerät mit Gutschein während der Sparaktion bei Ebay nur knapp 280 Euro.

