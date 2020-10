Dupes: Diese Make-up-Dupes begeistern das Internet

View this post on Instagram

Buon pomeriggio! Oggi posto al volo per farvi vedere uno dei miei smalti preferiti: si tratta di Wicked di @essie, considerato il dupe del Rouge Noir di Chanel. È un colore meraviglioso a cui le foto non rendono giustizia, un colore grintoso ma allo stesso tempo elegante. Senza tempo. Ed infatti il Rouge Noir è una delle nuance più famose di Chanel da oltre 30 anni. Colore favoloso unito all'ottima qualità degli smalti Essie. Se non li avete ancora provati vi consiglio di farlo al più presto: è vero che costano qualche euro più rispetto a smalti di altri marchi ma ne vale la pena, credetemi. #essie #essiewicked #essiepolish #essienagellack #smalto #smaltounghie #rougenoir #dupe #chaneldupe #rougenoirdupe #recensioni #review #beautycommunity #makeupaddict #beautygram #manicure