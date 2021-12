CBD-Öl: Wirkungslos oder Wundermittel gegen Stress, Schmerzen, Schlafprobleme & Co?

Als CBD-Öl in Deutschland auf den Markt kam, war die Aufregung groß. Kein Wunder, immerhin wird es aus Hanf gewonnen. CBD-Öl hat aber keine berauschende Wirkung – genauso wenig wie Dichtungshanf, das im Baumarkt erhältlich ist und bei Gas- und Wasserrohren eingesetzt wird. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO macht es auch nicht abhängig. Gegen welche Beschwerden können CBD-Produkte helfen? Und was hat es mit CBD-Öl für Hunde und Katzen auf sich? Außerdem verraten wir dir, in welchem Shop du aktuell 25% bei der Bestellung sparst.

Welche Wirkung hat CBD-Öl?

CBD kann bei vielen Krankheitssymptomen und chronischen Beschwerden helfen. Klar, in der Apotheke findest du etliche Arzneimittel, die wirksam sind. Über längere Zeit Schmerzmittel in Form von Tabletten einzunehmen, kann jedoch der Niere schaden und auf die Psyche gehen. CBD-Öl ist als schmerzlinderndes, entzündungshemmendes und muskelentspannendes Naturheilprodukt eine beliebter werdende Alternative oder Ergänzung zu Medikamenten. CBD-Produkte haben sich unter anderem bewährt bei:

Schmerzen (Rückenschmerzen, Migräne, Regelschmerzen, Gelenkschmerzen, …)

Schlafproblemen

Hauterkrankungen (Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte, …)

Haarausfall, trockener Kopfhaut, Schuppenbildung

Stoffwechselerkrankungen (Schilddrüsenunterfunktion oder -oberfunktion, Gicht, …)

Depressionen, Stress, Angststörungen

Krebstherapie, Parkinson, Epilepsie, Schizophrenie

Warum CBD wirkt, ist eine Wissenschaft für sich. Kurz und vereinfacht zusammengefasst: Die Hanfpflanze enthält viele verschiedene Cannabinoide. CBD ist eines davon. Im Körper gibt es beispielsweise im Nervensystem, Immunsystem und Verdauungssystem Rezeptoren, an die CBD andockt, um seine wohltuende Wirkung zu entfalten. Warum unser Körper diese Rezeptoren besitzt? Weil er auch körpereigene Cannabinoide produziert.

Du bist neugierig geworden? Im Onlineshop des Schweizer Unternehmens ALPINOLS gibt es veganes CBD-Öl in verschiedenen Ausführungen und Konzentrationen. Wenn du hier klickst und nichtreduzierte Artikel auswählst, erhältst du automatisch 25% im Warenkorb gutgeschrieben:

Warum CBD von ALPINOLS?

Der legale Markt für Hanfprodukte ist vergleichsweise jung. Viele Anbieter sind intransparent und können beispielsweise anhand fehlender Zertifikate nicht nachweisen, ob Bio-Dünger beim Anbau verwendet wurde. ALPINOLS hingegen betreibt in der Schweiz seit mehr als 25 Jahren ökologische Landwirtschaft und seit mehr als 15 Jahren baut das Unternehmen Hanf nachhaltig an, folgt den strengen Bio-Suisse-Richtlinien und verzichtet nachweislich auf Gen-Technik.

Das firmeneigene Labor und ein unabhängiges Drittlabor garantieren, dass das CBD von erstklassiger Qualität ist. Die Cannabis-Pflanzen werden nicht mit Pestiziden oder anderen chemisch-synthetischen Mitteln behandelt und von Hand geerntet. Qualität hin oder her: Du solltest mit deinem Arzt vor der Anwendung darüber sprechen.

ALPINOLS: CBD-Produkte für die tägliche Anwendung

ALPINOLS hat unterschiedliche CBD-Produkte im Angebot, die für den täglichen Gebrauch geeignet sind. Zunächst wären da die klassischen CBD-Öle. Los geht es mit 5% gegen leichte Beschwerden. CBD-Öl mit 10% wirkt intensiver und alles ab 20% kann bei starken Beschwerden helfen.

Als Einstieg wählst du ein Produkt mit geringer Konzentration, um die Wirkung und Dosierung zu testen. Bestellst du die folgenden Produkte, musst du im Warenkorb einfach den Gutscheincode „ALPINOLS25“ (ohne Anführungszeichen) eingeben, um dir den exklusiven DerWesten-Rabatt auf Vollpreis-Artikel zu sichern.

Die Produkte der CBD Effect Line nutzen den Entourage-Effekt. CBD in Kombination mit Terpenen und Vitaminen kann sich besser entfalten. Das ALPINOLS Effect Happy Days ist CBD-Öl mit Melisse und Vitamin D: Ideal für die lichtarme Winterzeit. ALPINOLS Effect Protect beinhaltet Schwarzkümmel, Nachtkerzenextrakt und Ringelblumenextrakt, was dein Wohlbefinden verbessern kann. Du schläfst schlecht? Dann ist ALPINOLS Effect Sweet Dreams mit hochwertigem Kamillenextrakt die richtige Wahl für süße Träume.

Die Kombination aus CBD und Kosmetik hat das Potenzial, ein kongeniales Duo zu werden. Die Essential CBD-Gesichtscreme macht dank Hanf und Aloe Vera deine Haut frisch und startklar für den Tag. Hyaluronsäure und Vitamin E spenden Feuchtigkeit. ALPINOLS hat unter anderem auch ein Produkt für Sportler in petto: The Active CBD-Sport-Gel mit Vitamin E trägst du nach dem Workout auf. Es zieht schnell ein, kühlt angenehm und kann Muskelkater lindern.

CBD-Öl für Hunde und Katzen

Der Tierarztbesuch, im Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub, Feuerwerk an Silvester – diese Situationen bedeuten Stress pur für deine Fellnase. Ist CBD mit seiner beruhigenden Wirkung für Haustiere geeignet? ALPINOLS hat Hanf-Produkte auf Lager, die für Tiere gut verträglich und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Bei Stress, Schmerzen, Verdauungsproblemen oder Entzündungen sprühst du das praktische SOS-Spray von ALPINOLS einfach deinem Hund oder deiner Katze in den Mund. Es wird dort von den Schleimhäuten aufgenommen. Vierbeinige Feinschmecker werden das CBD-Öl mit Lachsöl bestimmt mögen. Da die Forschung in diesem Bereich noch in den Kinderschuhen steckt, solltest du die Dosierung vorab mit deinem Tierarzt absprechen.

CBD-Öl Erfahrungen: Naturprodukt mit großem Potenzial

Wissenschaftler haben sich längst dem Thema CBD-Öl angenommen und erforschen seine Wirksamkeit. Ob Schmerzen, Schlafstörungen oder Stress: Studien, die in international renommierten Zeitschriften veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass das Potenzial von CBD vielversprechend ist. Im Bewertungsportal Trustpilot hat ALPINOLS 4,7 von 5 möglichen Sternen. CBD wirkt bei jedem Menschen individuell, daher musst du selbst herausfinden, ob die natürlichen Bio-Hanfprodukte des Schweizer Shops etwas für dich sind.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.