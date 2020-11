Bundesliga: BVB gegen Bayern – so kannst du live dabei sein

Am kommenden Samstag (7. November) um 18:30 Uhr ist es wieder soweit: Der BVB trifft im deutschen "El Clásico“ auf den FC Bayern München. Das Spiel BVB gegen Bayern wird ohne Zuschauer stattfinden, aber natürlich nicht ohne Kameras. Wir sagen dir, wie du live dabei sein kannst.

BVB gegen Bayern: Wann und wo findet das Top-Spiel statt?

Dortmund hat zwar nicht die schwarz-gelbe Wand im Rücken, aber dennoch Heimvorteil. Das Spiel BVB gegen Bayern findet im Signal Iduna Park statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr – passend für das Spitzenspiel des siebten Spieltages.

Die letzten Begegnungen in der Liga und im Supercup konnten die Münchner für sich entscheiden. Holen die Dortmunder diesmal drei Punkte im Meisterschaftskampf?

Beide Vereine haben sich auch in dieser Bundesliga-Saison bereits wieder an der Spitze der Tabelle festgesetzt. Das Duell der beiden Dauerrivalen solltest du also auf keinen Fall verpassen.

Mit Sky Ticket BVB gegen Bayern live sehen

Dieses Jahr dürfen keine Fans ins Stadion, die Corona-Maßnahmen erlauben dies nicht. Willst du den Kick trotzdem live verfolgen, kannst du das Spiel der Dortmunder gegen die Bayern bei Sky sehen.

Der Sender überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München exklusiv in Deutschland. Vorteil: Mit Sky Ticket gibt es ein attraktives Sportpaket ohne lange Vertragsbindung.

Giganten-Special: Sparen bei Doppelbuchung

BVB gegen Bayern: Wann läuft welches Spiel der Bundesliga? Foto: Bild / Sky

Wer also das Top-Spiel der Giganten BVB gegen Bayern live sehen möchte, bucht den Supersport-Monat bei Sky für 29,99 Euro oder gleich zwei Monate im sogenannten "Giganten-Special“ für dann reduzierte 39,99 Euro.

Darin sind alle Sky-Bundesliga-Spiele in voller Länge enthalten, die 2. Liga, alle Spiele des DFB-Pokals, der Premier League, der Champions League, zudem Formel 1, Handball, Tennis sowie Golf. Vorteil für alle BVB-Fans: So könnt ihr auch am Mittwoch auch das Auswärtsspiel der Schwarzgelben in der CL gegen Brügge verfolgen.

Sportoptionen als Teil des Entertainment-Pakets und Sky Q

Wenn Sportübertragungen und Sendungen dauerhaft zu deinen Lieblingssendungen gehören, solltest du dir das Rundum-sorglos-Paket der Plattform Sky Q von Sky anschauen. Hier kannst du zu den üblichen Leistungen von Sky Sportpakete dazubuchen.

Im Paket gibt es komplette Staffeln deiner Lieblingsserien, Free-TV, Mediatheken und Apps wie Netflix – und dazu eben nach Wunsch Live-Übertragungen, Konferenzen und Analysen zu deinen Lieblingssportarten.

Am Wochenende wird sich im Spiel BVB gegen Bayern zeigen, ob der BVB sich diesmal dem FCB als ebenbürtig erweisen kann, oder ob sich Fans wieder über etwas aufregen werden. Sicherlich wird die Begegnung wieder eines der Highlights des siebten Bundesligaspieltages werden.

