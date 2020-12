Bundesliga live sehen: So verpasst du kein einziges Tor mehr

Der Pay-TV- und Streaminganbieter Sky überträgt auch in der Saison 2020/2021 wieder einen großen Teil der Begegnungen, so können Fans auch ohne Stadionsitzplatz die Bundesliga live sehen. Aufgrund einer Neuverteilung der Rechte fehlen allerdings 40 Spiele, die Sky nicht mehr überträgt – die zeigt nun DAZN.

Hier kannst du die 30 Freitags-Partien schauen, sonntags und montags gibt es jeweils fünf Saisonspiele. DAZN hat auch die Relegationsspiele und den Supercup. Das größte Bundesligapaket bekommst du nach wie vor bei Sky. Hier kannst du 266 der insgesamt 306 Spiele der Bundesliga live sehen.

Sky bietet alle Samstagsspiele, dazu kommen alle Sonntagsspiele, die um 15.30 und um 18 Uhr beginnen, sowie alle Partien dienstags und mittwochs.

Laufen Matches parallel, gibt es Konferenzschaltungen, damit du überall auf dem Laufenden bleibst. Außerdem: Verpasst du mal das ein oder andere Spiel, kannst du die Spiele im Nachhinein in der Mediathek streamen. Was genau du dafür benötigst, um in den Genuss der 266 Spiele der Bundesliga zu kommen, verraten wir dir jetzt.

Bundesliga live: Das Fußball-Bundesliga-Paket von Sky

Sky ist und bleibt die Heimat der Bundesligaspiele, bis mindestens 2025 kannst du bei dem Pay-TV-Anbieter die meisten Matches live verfolgen. Hier noch einmal übersichtlich zusammengefasst, was im Bundesliga-Paket enthalten ist:

Alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga live, einzeln oder in der Konferenz

Alle Sonntagspartien der 1. Bundesliga live

Alle Spiele der 2. Bundesliga live

Englische Wochen: 24 von 27 Spielen (immer dienstags und mittwochs) überträgt Sky

Spiele und Highlights auch auf Abruf

Das Bundesliga-Paket von Sky im Detail

Du liebst spannende Fußballmatches und willst auch in dieser Saison wieder live dabei sein, wenn spektakuläre Tore geschossen werden und die Teams um ihre Plätze in der Bundesliga kämpfen? Sky bietet dir mit seinem Bundesliga-Paket die meisten Partien der 1. und 2. Bundesliga.

Mit Sky Q siehst du die Spiele live in UHD und HDR. Mit der neuen “Was hab ich verpasst?“-Funktion werden dir die entscheidenden Spielszenen kredenzt. Was es noch Neues gibt und was Sky Q dir bietet:

Sky zeigt zwei Top-Spiele pro Spieltag und das Top-Spiel aus der 2. Bundesliga in UHD. Ganz neu: Alle UHD-Spiele werden jetzt auch in HDR übertragen – für mehr Details, schärfere Kontraste und bessere Farben. So bleibt die Partie auch bei schwierigen Lichtverhältnissen detailliert – dir entgeht damit nichts.

In der #CouchKurve mit Fandiskussion moderiert Florian Schmidt-Sommerfeld zusammen mit zwei Fans ausgewählte Samstagsspiele.

Für Taktikfreunde gibt es das neue Scoutingfeed. Die Bundesliga am Samstagabend wird hier in der Totalen gezeigt. Dabei gibt es zusätzliche Infos und Spieldaten wie Aufstellungen und Statistiken obendrauf.

Experten aus der Welt des Fußballs begleiten die Topspiele der Bundesliga. Darunter beispielsweise Martin Schmidt, der ehemalige Trainer des FC Augsburg, Ex-Nationalspieler Dennis Aogo und Ex-Schalke-Profi Benedikt Höwedes. Auch Lothar Matthäus und Dietmar Hamann sind wieder am Mikro.

Donnerstags ist in der aktuellen Saison der Tag der Sportdokumentationen. Um 21 Uhr kannst du Sky Sport einschalten und Dokus sehen, die die Saison der Bundesliga begleiten. Darunter zum Beispiel “Stars der Bundesliga“, “Ultras – Wem gehört der Fußball?“ und “24/7 FC“. Die Dokus sind auch auf Sky Q abrufbar.

An jedem Freitag in der Bundesligasaison um 21 Uhr gibt es zudem das neue Format “Dein Verein – die Bundesliga-Vorschau“. Hier bekommst du einen Überblick über das kommende Bundesliga-Wochenende und die anstehenden Matches.

Bundesliga live mit Sky Q oder Sky Ticket

1. Sky Q

Neben den oben genannten Features und Formaten gibt es bei Sky Q weitere Vorteile. Zusätzlich zum Bundesliga-Paket hast du Zugriff auf Serien von den Sky Originals bis zu HBO-Formaten. In den Box-Sets kannst du Staffeln komplett streamen. Das bietet dir Sky Q:

Insgesamt 572 Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga in der laufenden Saison in ultrascharfen Bildern.

Alle Features und neuen Formate, die wir oben bereits vorgestellt haben.

Zahlreiche weitere TV-Sender, Mediatheken und Apps sind verfügbar. Das Entertainment-Paket ist bei Sky Q inklusive.

Mit der App von Sky Q oder Sky Go kannst du die Spiele auch unterwegs live verfolgen.

Den Sky-Q-Receiver bekommst du leihweise dazu.

Das Ganze kostet dich als Neukunde 25 Euro im Monat im Jahres-Abo.

2. Sky Ticket

Mit Sky Ticket bleibst du flexibler und kannst die Bundesligaspiele ohne Receiver streamen. Sky Ticket ist der Streaming-Dienst von Sky, den du ohne Vertragsbindung nutzen kannst.

Ob Serien, Filme oder Sportübertragungen – mit dem Sky Ticket kannst du auf jedem deiner Geräte sofort losstreamen. Sky Ticket ist jederzeit kündbar. Um die Spiele der ersten beiden Bundesligen zu sehen, benötigst du das Sport-Ticket. Darin ist Folgendes inklusive:

Alle Samstags- und Sonntagspartien der Bundesliga sowie alle Matches der 2. Bundesliga.

Alle Sky-Konferenzen sowie Highlight-Videos.

Zusätzlich: Premier League & UEFA Champions League sowie DFB-Pokal.

Du kannst auf zwei Geräten gleichzeitig streamen.

Der Stream ist direkt nach der Buchung verfügbar.

Das Sport-Ticket kostet 9,99 Euro im Monat.

Bundesliga live sehen: So spannend wird die Bundesliga 2020/21

Egal, ob du die Bundesliga live sehen möchtest oder streamen willst – eines steht fest: Es wird spannend! Die 58. Spielzeit der höchsten Spielklasse in Deutschland der Männer geht seit 18. September in die neue Runde. Am 22. Mai 2021 endet die Bundesliga mit dem 34. Spieltag.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.