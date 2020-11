Black Friday: SodaStream – hier gibt es den besten Deal

Es ist wieder so weit: Der Black Friday ist da und die Schnäppchenschlacht ist in vollem Gange. Viele Produkte aus allen Kategorien sind wieder ordentlich reduziert. Einen guten Deal gibt es auch für den SodaStream am Black Friday bei Amazon. Doch lohnt sich das Angebot wirklich und brauchst du den Wassersprudler in deiner Küche? Wir helfen dir bei der Entscheidung.

Black Friday: SodaStream – das ist der Deal

Den SodaStream am Black Friday gibt es bei Amazon schon jetzt für den Preis von 88,59 Euro zu haben. Im Paket sind neben dem Wassersprudler SodaStream Crystal 2.0 auch zwei Glaskaraffen, zwei Trinkgläser und ein CO2-Zylinder. Die Farbe des Geräts ist Titan.

Aktuell ist das der günstigste Preis – in dieser Kombination mit Flaschen und Gläsern gibt es den SodaStream am Black Friday nirgendwo günstiger. Wenn also genau dieses Gerät auf deine Shopping-Liste steht, so lohnt es sich, schnell zuzuschlagen.

SodaStream am Black Friday: Was kann das Gerät?

Mit dem SodaStream kannst du dein Leitungswasser zu Sprudelwasser aufwerten. Aus einer CO2-Kartusche wird Kohlensäure in das Wasser aus dem Kran gesprudelt. Die Kartusche kostet im Austausch zwischen acht und neun Euro und reicht aus, um etwa zwischen 50 und 60 Liter Sprudelwasser herzustellen. Um Geschmack ins Wasser zu bekommen, gibt es auch Sirup, der hinzugefügt werden kann.

Vielen gefällt das Gerät, da so keine schweren Kisten mehr in deine Wohnung geschleppt werden müssen. Außerdem hat es natürlich auch für die Umwelt Vorteile, wenn keine Wasserflaschen mehr gekauft werden. Rein ökonomisch betrachtet lohnt sich aber der Sprudler nicht immer – das günstigste Mineralwasser ist oft billiger als die Anschaffung und der Betrieb eines SodaStreams.

Den SodaStream gibt es mit Glas- und Plastikflaschen, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Glasflaschen sehen eleganter aus, sind länger haltbar und können in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Plastikflaschen müssen nach einigen Jahren ausgetauscht werden und dürfen nicht in den Geschirrspüler, aber sie eignen sich besser für unterwegs.

Beim Test der Stiftung Warentest landete der SodaStream unter den besten drei Geräten.

SodaStream am Black Friday: Gibt es Alternativen?

SodaStream ist im Bereich Wassersprudler sicherlich der Marktführer, aber es gibt auch einige Alternativen. Möchtest du nicht so viel Geld für das Gerät ausgeben, so solltest du dir mal den Levivio Wassersprudler angucken. Der kostet aktuell 69,20 Euro und kommt ebenfalls mit einer Kartusche und zwei Flaschen. Die Flaschen gibt es allerdings nur in der PET-Variante und nicht als Glasflaschen.

Man kann also sagen, dass sich das der SodaStream am Black Friday im Angebot durchaus lohnt. Bei Amazon gibt es den Bestpreis für das Set und der Wassersprudler hat im Test gut abgeschnitten.

Noch ein Pro-Tipp: Je kälter das Wasser, desto mehr Kohlensäure kann aufgenommen werden. Stell doch die Flaschen vor dem Aufsprudeln in den Kühlschrank, um den besten Effekt zu erhalten.

Natürlich gibt es am Black Friday noch viele weiter Angebote aus allen Produktkategorien. Neue kommen teilweise minütlich hinzu. Damit du nicht den Überblick verlierst, haben wir hier nochmal die Deals des Tages bei Media Markt und Saturn zusammengestellt.

