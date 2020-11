Black Friday: Samsung Fernseher – hier gibt es den besten Deal

Der Black Friday ist da. An diesem Shopping-Tag gibt es wie jedes Jahr eine Flut an Angeboten, bei denen die Händler sich geradezu überbieten. Auch dieser Samsung Fernseher ist am Black Friday im Angebot. Doch wie gut ist der Deal wirklich? Das musst du wissen.

Samsung Fernseher am Black Friday: hier gibt es ein Schnäppchen

Wenn du auf deiner Einkaufsliste einen Samsung Fernseher am Black Friday stehen hast, dann solltest du dir mal das Angebot bei Saturn genau angucken. Dort ist aktuell der SAMSUNG GU55TU7079 SmartTV mit der beliebten Bildschirmgröße von 55 Zoll im Angebot. Für 388,95 Euro ist das Modell als Black-Friday-Angebot zu kaufen. Dies ist der beste aktuell verfügbare Preis und knapp ein Drittel günstiger als der Ursprungspreis.

Samsung Fernseher am Black Friday: Das kann das 55 Zoller

Das Wichtigste am Fernseher ist ja das Bild, und da kann der Samsung GU55TU7079 punkten. Das 55 Zoll große Ultra HD 4K-Display mit einer 138 cm großen Bilddiagonale arbeiten mit einem Edge LED VA-Panel mit nativen 50 Hz (2000 PQI) sowie dem Crystal 4K Bildprozessor. In Tests wurde betont, dass die Bilder so scharf und mit starken Farben zum Tragen kommen.

Beim Ton ist allerdings noch etwas Raum nach oben. Für den normalen Gebrauch reicht der 2.0 Kanal Lautsprecher mit 20 Watt, wer sich aber ein richtiges Heimkino einrichten möchte, muss hier nochmal nachrüsten. Außerdem monierten die Tester, dass das Anschlusspanel nicht viele Anschlüsse ermöglicht.

Der SmartTV kann alle gängigen Streaming-Services abspielen und ist mit Sprachsteuerung bedienbar. Für TV gibt es einen Triple Tuner für den Empfang.

----------

Weiterlesen

Streame Disney+ auf deinem Smart TV: So geht es

Black Friday 2020: Amazon & Co. begeistern mit KRASSEN Deals

Sky in der Cyberweek: Wie gut sind diese Angebote wirklich?

----------

Was sind Alternativen zum Samsung Fernseher am Black Friday?

Wenn dich der Samsung Fernseher am Black Friday noch nicht überzeugt, könnte vielleicht der Sony KDL-32WD755 eine Alternative sein. Der SmartTV ist zwar mit 32 Zoll deutlich kleiner, aber auch ungefähr 50 Euro günstiger. Er hat eine Bildwiederholungsfrequenz von 200 Hz. und ist ebenfalls mit allen üblichen Streaming-Services kompatibel.

Wenn du vor allem einen großen Fernseher mit guter Bildqualität suchst und nicht zu viele Anschlüsse brauchst, ist der Samsung Fernseher am Black Friday ein gutes Angebot für dich. Saturn bietet hier den aktuell günstigsten Preis für den SmartTV.

Am Black Friday gibt es immer wieder Top-Angebote aus allen verschiedenen Produktkategorien. Damit du nicht den Überblick in der Schnäppchenschlacht verlierst, haben wir hier nochmal die Deals des Tages für dich zusammengestellt.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.