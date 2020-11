Black Friday 2020: Das sind die besten Wein-Angebote

Auf die Plätze, fertig, los! Es ist wieder die Zeit der Angebotsschlachten: Schnäppchen, so weit das Auge reicht – von Elektronik bis hin zu Klamotten und Pflegeprodukten. Die Black Friday Week schlägt wieder ordentlich zu. Neben Technik-Deals gibt es auch tolle Wein-Angebote zum Black Friday 2020.

Ein bisschen Belohnung nach der anstrengenden Schnäppchenjagd hat wohl jeder verdient. Beim Onlinehändler Silkes Weinkammer gibt es zur Black Week etliche Weine und Wein-Pakete zu Sonderpreisen. Wir haben uns die Deals etwas genauer angeschaut und stellen dir die besten Wein-Angebote zum Black Friday 2020 vor.

Diese Weine sind bei Silkes Weinkammer in der Black Friday Week reduziert

Jeder Geschmack ist anders. Aus diesem Grund gibt es bei Silkes Weinkammer diverse Weine zu Top-Preisen in der Black Week: Rotwein, Weißwein, Roséwein oder Schaumwein. Von fruchtig-süß bis samtig-aromatisch finden sich im Black-Friday-Sortiment alle Weinstile wieder.

Rotwein Premium Selektion (+ zwei Rotweingläser)

Wer sich unsicher ist, welcher Wein den Geschmacksnerv trifft, dürfte an einer Selektion an Weinen im Set Freude haben. In der Rotwein-Premium-Selektion sind sechs Rotweine mit verschiedenen Rebsorten enthalten. Damit der Wein auch gut mundet, gibt es zu dem Set zwei Rotweingläser dazu.

Pure Natur im Lafage Wein (Grenache, Frankreich, trocken)

Marchese del Melo Primitivo di Manduria Riserva 2016 (Primitivo, Italien, trocken)

La Prima Scelta Appassimento Primitivo 2017 (Primitivo, Italien)

Nativ Eremo San Quirico Gold Aglianico Irpina Campi Taurasini 2016 (Aglianico, Italien)

Juan Gil Petit Verdot Parcelas Selectas 2019 (Petit Verdot, Spanien, trocken)

Saborear Tempranillo Reserva 2014 (Tempranillo, Spanien, trocken)

Das Rotwein-Set gibt es im Black-Friday-Deal für 69,90 Euro statt 120,30 Euro. Eine günstige Gelegenheit, sich einmal durch die Weinvielfalt zu kosten, um nach dem Lieblingstropfen zu suchen. Wein-Gourmets schätzen die fruchtigen Noten der Rotweine.

Les Mougeottes Syrah Rosé 2019

Der rosarote Roséwein aus Frankreich riecht und schmeckt nach Erdbeeren, roten Johannisbeeren, Himbeeren und prägnant nach Kirschen. Die Fruchtigkeit passt besonders zu einem warmen Sommerabend oder einem italienischen Auflauf. Für 4,99 Euro statt 11,90 Euro gibt es den trockenen Wein jetzt bei Silkes Weinkeller.

Saborear Crianza Viñas Centenarias 2016

50 Prozent Rabatt auf einen Rotwein, der gut zu Grillgerichten passt! Der Saborear Crianza Viñas Centenarias aus dem Jahre 2016 ist fruchtig. Sein Duft erinnert an Pflaumen, Beeren und starke Röstaromen. Bei Silkes Weinkeller gibt es den spanischen Wein im Black-Friday-Angebot für 6,99 Euro statt 13,90 Euro.

Les Mougeottes Chardonnay Vieilles Vignes 2019

Der goldfarbene Chardonnay riecht süßlich nach Apfel, Pfirsich und versprüht einen Hauch von Vanille. Der Weißwein aus Frankreich ist vielseitig einsetzbar: Egal, ob an einem Sommertag oder im Winter bei einem feinen Candle-Light-Dinner. Der Weinstil wird als fruchtig, samtig und harmonisch eingeordnet.

Bei Silkes Weinkeller ist der Chardonnay derzeit 50 Prozent günstiger als sonst: für 5,99 Euro ein schönes Geschenk für Freunde oder Familienmitgleider – oder einfach für sich selbst.

Saborear Blanco 2019

Der trockene Weißwein Saborear Blanco aus dem Jahre 2019 ist von 7,99 Euro auf 3,99 Euro reduziert. Er besticht besonders durch seine Süße und Fruchtigkeit. Ananas und Grapefruit treten dominant hervor, im Hintergrund lassen sich blumige Nuancen schmecken.

Der spanische Wein aus Rueda hat einen Geschmack, der beinahe zu allen Gerichten und Anlässen passt. Ein Fehltritt kann mit dem grünlichen Weißwein definitiv nicht passieren.

Weine zum Black Friday: Worauf stoßen wir überhaupt an?

Der Black Friday ist in Amerika der umsatzsstärkste Tag des Jahres. Tatsächlich war er zunächst der Tag, an dem die Shopping-Saison für Weihnachtsgeschenke begann, doch schnell entpuppte sich der Freitag zwischen Thanksgiving und dem Wochenende als idealer Tag, um Menschen mit verlockenden Angeboten zum Kaufen zu bewegen.

Seit Jahren regnet es deshalb am Black Friday Schnäppchen und Rabattaktionen wie an keinem anderen Tag. In Deutschland findet der Black Friday vor allem online statt. Aber bereits in der Woche des Black Friday beginnt der Angebotswahnsinn. Die besten Black-Friday-Deals haben wir hier für dich aufgelistet.

Mit dabei sind seit neuerdings auch Onlinehändler wie Silkes Weinkeller, die mit Wein-Angeboten zum Black Friday 2020 locken. Auch die Foodbranche hat das Potenzial des Black Friday und der Black Week erkannt. So ist für jedermann etwas am Black Friday dabei – für Technik-Freaks, Film- und Serienfans, aber eben auch für Wein-Genießer.

