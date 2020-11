Black Friday 2020: DIESE Deals begeistern heute bei Amazon

Es ist endlich soweit, es ist Black Friday. Ab sofort feuern Amazon & Co. ihre stärksten Angebote zum Black Friday raus. Wir haben nach den besten Deals gesucht und sind fündig geworden.

Black-Friday-Angebote bei Amazon

Keine große Überraschung: Der Onlinehändler Amazon ist am Black Friday auf jeden Fall am Start. Und nicht nur dann: Bereits in den Tagen davor feierte das Unternehmen die Black Friday Week und setzt am 30. November 2020 mit dem Cyber Monday noch einen drauf.

Der Black Friday steht bei Amazon ganz im Namen starker Deals: Auf viele Produkte gibt der Online-Riese seit Ende Oktober krasse Rabatte. Es lohnt sich, denn solche Angebote und Rabattaktionen gibt es bei Amazon nur selten im Jahr zu sehen.

Amazon gibt zum Black Friday 2020 Gas: Starke Deals & krasse Angebote

Versandriese Amazon macht ordentlich Dampf und lockt am Black Friday 2020 mit satten Angeboten. Die Black Week bei Amazon hat ihren Höhepunkt erreicht: Hier haben wir die besten Deals des Tages bei Amazon für dich.

Sony Xperia 1 II 5G Smartphone

Elegantes Design, ein hohes Tempo und knackige Schärfe: So wird das Sony Xperia 1 II 5G Smartphone von computerbild.de im Test beschrieben. Das längliche Smartphone überzeugt mit guter Fotoqualität und eine Videoausstattung, die besonders Hobby-Filmmachern gefallen dürfte. Bei Amazon gibt es das Smartphone zum Hammer-Preis: 899 Euro statt 1.199,00 Euro am Black Friday!

Samsung TU7079 65 Zoll

Richtig stark reduziert ist der Samsung TU7079 4K-Fernseher: Schlappe 579 Euro statt 799 Euro kostet er am Black Friday bei Amazon. Das ist ein Hammer-Preis. Der 4K-UHD-Fernseher hat laut Testmagazin Computerbild ein sehr natürliches Bild und eine vielfältige App-Auswahl, unter denen sich Netflix und Co. befinden. Mit diesem Deal überrascht Amazon mit einem wahren Bestpreis!Schokocreme im 3er-Set für 10,99 Euro statt 14,99 Euro.

Sony Alpha 6400 APS-C Spiegellose Kamera

Wer gerne schöne Momente auf Fotos und Videos festhält, macht mit der Sony Alpha 6400 nichts falsch: Die 4K-HDR-Filmaufnahme lädt zu tollen Videoproduktionen ein, der Autofokus rückt das Motiv schnell ins gute Licht. Auf chip.de erlangt die Kamera eine sehr gute Note: Bild- und Videoqualität werden als herausragend beschrieben. Ein Einsteigermodell, das es jetzt am Black Friday zu einem krassen Preis gibt: 875 statt 968 Euro bei Amazon.

Sky Ticket: Gratis-TV-Stick bei Abo-Abschluss

Auch Sky Ticket lässt sich den Black Friday nicht entgehen: Wer ein Abo-Paket bei dem Anbieter bucht, bekommt einen kostenlosen TV-Stick im Wert von 29,99 Euro dazu. Das dürfte besonders Serien- und Film-Fans gefallen. Der Stick kann mit einem HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen werden, damit die Lieblingsserien, Filme oder Sportveranstaltungen auf dem TV gestreamt werden können.

Silkes Weinkeller: 20 Prozent Rabatt auf alle Top-Weine

Neben zahlreichen Elektroprodukten verstecken sich hin und wieder auch tolle Angebote aus dem Food-Bereich hinter den Black Friday-Deals. Wer sich abends gerne ein Gläschen Wein gönnt, dürfte sich über die starken Rabatte bei Silkes Weinkeller freuen.

Heute am Black Friday gibt es bei Silkes Weinkeller 20 Prozent auf ALLES im Sortiment!Nebenbei sind am Black Friday zahlreiche Weine bis zu 50 Prozent reduziert - von lieblich bis trocken, Rosé oder Schaumwein, alles was das Wein-Herz begehrt. Wir haben uns die besten Weine im Angebot rausgepickt und für dich aufgelistet.

Zur Übersicht aller Weine bei Silkes Weinkeller

Vodafone reduziert Tarife um satte 20 Prozent in der Black Week

Einen richtigen Schnapper kannst du zur Zeit bei Vodafone machen: Die Red Tarife und Young Tarife gibt es zur Zeit um 20 Prozent reduziert - ganz ungeachtet davon, ob du dazu einen Vertrag mit oder ohne Handy abschließt. Der Preisnachlass dürfte den Geldbeutel ganz schön freuen.

Saturn und Media Markt: Angebote & Deals rund um Technik

eBay startet eigene Aktionen zur Black Week

Auch eBay ist mit eigenen Deals dabei und liefert viele angesagte Produkte. Hier sind die besten drei Deals im Überblick. Achtung: Einige Preise gelten nur mit dem Rabattcode PFIFFIGER.

Bei Technik-Angeboten hat eBay heute ein besonderen Deal in der Hinterhand! Bis 16 Uhr kannst du Gebrauch von drei verschiedenen Gutscheinen machen - dabei kommt es ganz darauf an, wie hoch dein Warenwert im Warenkorb ist.

ab 150 Euro: 10 Euro sparen

ab 250 Euro: 20 Euro sparen

ab 550 Euro: 50 Euro sparen

Alle eBay-Angebote des Tages im Überblick

Der Gutscheincode lautet POWERFRIDAY20.

Anzeige: Dyson V10 Total Clean (399 Euro statt 486 Euro): Dyson gehört zu den beliebtesten Staubsauger-Marken. Der aktuelle Preis ist ungeschlagen. Wer einen Dyson sucht, greift hier zu.

Anzeige: Philips Series 5000 EP5335/10 Kaffeevollautomat (469,99 Euro statt 649,99 Euro): Wer keinen Morgen ohne Kaffee überlebt, sollte bei dem Bestpreis der Kaffeemaschine zulangen. Laut ETM Testmagazin ist das schicke Küchengerät leicht bedienbar und einfach zu reinigen.

Anzeige: Samsung Galaxy Xcover 4s (199 Euro): Einen echten Knüller schießt eBay mit dem günstigen Smartphone von Samsung. Für Einsteiger ein schönes Handy mit guter Performance laut Testberichten von chip.de. Lediglich die Kamera ist nicht die Beste, für den Anfang aber total in Ordnung.

IKEA: Besondere Rückkauf-Aktion

Möbelriese IKEA hat zum Black Friday 2020 eine besondere Rückrufaktion bekanntgegeben: Ab Samstag den 21. November findet der sogenannte Buyback Friday statt. Bei einem Rückkauf alter Produkte bekommen Kunden einen um 20 Prozent erhöhten Gutschein. Wenn also ein altes Billy-Regal eingetauscht wird, gibt es (heruntergerechnet von einem 38-Euro-Neupreis) nun eine Gutschrift von knapp 23 Euro. IKEA gibt an, so auch Ressourcen schonen zu wollen.

Black Friday 2020: Was ist das überhaupt?

Der ursprünglich aus den USA stammende und seit einigen Jahren in der ganzen Welt zelebrierte Schnäppchentag markiert Jahr für Jahr den Auftakt für die Weihnachts-Shopping-Saison. Auch am Black Friday 2020 senken Händler aus allen Branchen wieder für 24 Stunden die Preise, um die Kauflust der Kundschaft anzukurbeln.

Black Friday: Wann ist er 2020?

Die Schnäppchensause findet in den USA jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt. Das US-amerikanische Erntedankfest fällt immer auf den vierten Donnerstag im November. In diesem Jahr beginnt der Black Friday entsprechend am 27. November 2020. Offensichtlich gibt es aber auch schon jetzt Angebote.

Welche Händler nehmen noch am Black Friday 2020 teil?

Welche Unternehmen sich tatsächlich in den Tiefpreiswahnsinn stürzen, ist meist erst ein bis zwei Wochen vor dem Aktionstag bekannt. Traditionell sind aber Handelsketten wie Media Markt und Saturn ganz vorne mit dabei – oft unter eigenen Aktionsbezeichnungen.

Im Online-Bereich konkurrieren Versandhändler wie Otto.de oder Hersteller wie Apple und Samsung mit dem stark aufgestellten Angebot von Amazon.

Lohnen sich die Angebote am Black Friday?

Wie bei jeder großen Ausverkaufsaktion gilt auch am Black Friday 2020: Wer Preise vergleicht, schießt die besseren Schnäppchen. Längst nicht jede als Black-Friday-Deal angepriesene Offerte ist wirklich gut. Wer sich in diesem Punkt nicht täuschen lässt, hat am Black Friday jedoch die Chance, die besten Angebote des Jahres abzustauben.

