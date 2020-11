Black Friday: Amazon schon mit frühen Angeboten des Tages

Die Tage werden kürzer, die Wunschzettel länger – Weihnachten naht mit großen Schritten! Es wird also höchste Zeit, sich auf das Fest des Konsumrauschs einzustimmen. Die besten Preise zum Geschenkeshoppen gibt es im Einzelhandel voraussichtlich am Black Friday. Doch schon jetzt lässt sich bei Händlern wie Amazon sparen.

Black Friday: Angebote gibt es schon jetzt

Welche Black-Friday-Deals es gibt und wie tief die Preise tatsächlich purzeln, ist im Vorfeld nicht bekannt. Grundsätzlich gilt aber, dass der Black Friday in nahezu allen Handelsbereichen angekommen ist und du an diesem Tag Schnäppchen in fast jeder Produktkategorie abstauben kannst. Amazon lockt aber schon im Vorfeld mit täglich wechselnden Angeboten. Das sind die besten "frühen Black Friday Angebote".

Black Friday 2020: Was ist das eigentlich?

Der ursprünglich aus den USA stammende und seit einigen Jahren in der ganzen Welt zelebrierte Schnäppchentag markiert Jahr für Jahr den Auftakt für die Weihnachts-Shopping-Saison. Auch am Black Friday 2020 senken Händler aus allen Branchen wieder für 24 Stunden die Preise, um die Kauflust der Kundschaft anzukurbeln.

Wann ist Black Friday 2020?

Die Schnäppchensause findet in den USA jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt. Das US-amerikanische Erntedankfest fällt immer auf den vierten Donnerstag im November. In diesem Jahr beginnt der Black Friday entsprechend am 27. November 2020. Offensichtlich gibt es aber auch schon jetzt Angebote.

Frühe Black-Friday-Angebote bei Amazon

Der Onlinehändler Amazon ist am Black Friday auf jeden Fall am Start. Und nicht nur dann: Bereits in den Tagen davor feiert das Unternehmen die Cyber Week und setzt am 30. November 2020 mit dem Cyber Monday noch einen drauf.

Bereits jetzt gibt es frühe Black-Friday-Deals: Auf viele Produkte gibt Amazon seit Ende Oktober starke Rabatte. Es lohnt sich, einen Blick auf die täglich wechselnden Angebote werfen.

Welche Händler nehmen noch am Black Friday 2020 teil?

Welche Unternehmen sich tatsächlich in den Tiefpreiswahnsinn stürzen, ist meist erst ein bis zwei Wochen vor dem Aktionstag bekannt. Traditionell sind aber Handelsketten wie Media Markt und Saturn ganz vorne mit dabei – oft unter eigenen Aktionsbezeichnungen.

Im Online-Bereich konkurrieren Versandhändler wie Otto.de oder Hersteller wie Apple und Samsung mit dem stark aufgestellten Angebot von Amazon.

Lohnen sich die Angebote am Black Friday?

Wie bei jeder großen Ausverkaufsaktion gilt auch am Black Friday 2020: Wer Preise vergleicht, schießt die besseren Schnäppchen. Längst nicht jede als Black-Friday-Deal angepriesene Offerte ist wirklich gut. Wer sich in diesem Punkt nicht täuschen lässt, hat am Black Friday jedoch die Chance, die besten Angebote des Jahres abzustauben.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.