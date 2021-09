Apple AirPods Pro: Günstiger denn je – JETZT schlagen alle zu

Die Apple AirPods Pro gehören zur Meisterklasse der kabellosen In-Ear-Kopfhörer. Die zierlichen Ohrstecker in Weiß gelten seit Veröffentlichung als DAS Flaggschiff der Apple-Produkte. Die Apple AirPods Pro sind nur selten im Angebot.

Doch jetzt gibt es im Internet einen fulminanten Preis zu entdecken: Die AirPods Pro sind bei Amazon um 33 Prozent günstiger. Das heißt: Sie kosten 188 Euro! Ein Deal, den sich Fans nicht entgehen lassen sollten. Wir verraten, welche Apple-Produkte gerade noch im Angebot sind.

Apple AirPods Pro im Angebot: Amazon lässt Preise purzeln

Die ganze Welt schaut gerade nach Cupertino in Kalifornien: Hier ist der Sitz des großen Technologieunternehmens Apple. Erst vor zwei Wochen präsentierte Apple seine nächsten großen Innovationen von iPhone 13 bis hin zu der Apple Watch 7. Kein Wunder also, dass die Preise bei Amazon rund um die Produkte des Herstellers gedrückt werden.

Letzte Woche waren iPhone 12 und Apple Watch 6 im Preisfall. Diese Woche ist der Preis der AirPods Pro im Sturzflug: Statt 279 Euro kosten die Ohrstecker 188 Euro. 33 Prozent Rabatt – das kann sich sehen lassen!

Bestseller Nummer 1 bei Amazon: Apple-Kopfhörer begeistern

Bei dem Top-Deal wundert es kaum, dass die AirPods Pro zur Zeit die meistverkauften In-Ear-Kopfhörer bei Amazon sind. Und die Kunden rasten aus: Die Pro-Modelle haben fast über 70.000 Bewertungen bei Amazon und erreichen durchschnittlich 4,7 von fünf Sternen. Besser geht es kaum. Das sehen auch die Käufer so: Die Apple AirPods Pro werden als die besten Kopfhörer gehandelt. Gerade Sound und Noise-Cancelling-Option gelten als fulminante Kaufargumente.

Das können die Apple AirPods Pro:

Silikontips in drei Größen

aktive Geräuschunterdrückung

Transparenzmodus

wassergeschützt

Synchronisierung mit Apple-Geräten (Android auch möglich!)

kabelloses Ladecase

Im In-Ear-Kopfhörer-Test von IMTEST gewannen die AirPods Pro übrigens. In puncto Klangqualität und Rauschunterdrückung gelang es der Konkurrenz nicht, das Modell zu schlagen. Einzig und allein den Falltest bestand das Ladecase nicht, da sich die Kopfhörer hier beim Aufprall aus dem Case buchsierten.

Weitere Apple-Angebote bei Amazon

Aber damit nicht genug: Amazon hat noch einige weitere Apple-Produkte im Angebot. Gerade die Apple-AirTags sind für knapp 16 Euro statt 35 Euro günstig zu ergattern. Und auch der Apple Pencil der 2. Generation ist etwas im Preis gefallen. Für Fans des angeknabberten Apfels bedeutet das: Augen auf bei Amazon. Hier finden sich über die Wochen wahre Schätze rund um satte Angebote beliebter Apple-Gadgets.

Apple AirPods Pro: Kein Bestpreis, aber ein solider Deal

Der Preis der Apple AirPods Pro beläuft sich seit einigen Wochen auf durchschnittlich 200 Euro. Mit 188 Euro hat Amazon zwar nicht den Tiefstpreis in petto, das Angebot kann sich aber durchaus sehen lassen. Kein anderer Online-Shop bietet die In-Ear-Kopfhörer des Mega-Konzerns im Moment so günstig an. Du bist schon länger auf der Suche nach den kleinen Ohrstöpseln? Dann solltest du dir den Deal durch den Kopf gehen lassen.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.