Animationsfilme machen gute Laune und sprudeln vor Witz. In "Pets 2" stürzen sich Haustiere in ein animalisches Abenteuer.

Animationsfilme: SO süß sind Trickfilme bei Sky

Sie erwärmen unser Herz machen einfach tierisch Spaß. Die Rede ist von Animationsfilmen. Ganz egal, ob Kind oder Erwachsener, Schüler oder Oma – irgendwie gehen Animationsfilme immer. Die knalligen Farben und die überspitzten Geschichten holen uns emotional ab und sorgen für Lacher. Wir stellen die besten Animationsfilme bei Sky vor.

Animationsfilme: Bei Sky Ticket die Vielfalt genießen

Bei Sky Ticket gibt es jede Menge Animationsfilme, bei denen uns das Herz aufgeht. Wer das Entertainment-Paket oder Entertainment-Cinema-Paket wählt, kommt in den Genuss ganz unterschiedlicher Animationsfilme der letzten Jahre. Ob Zeichentrickfilm oder hochmoderner Digital-Animationsfilm – wer das Genre liebt, wird bei Sky mit Sicherheit fündig.

Wir haben das Programm von Sky Ticket einmal genauer unter die Lupe genommen und stellen dir unsere drei Lieblings-Animationsfilme des Streaming-Anbieters vor. Was uns sofort auffällt: Wenn Animationsfilme eines sind, dann süß, knuffig und einfach nur zauberhaft verspielt.

"Hotel Transsilvanien": Graf Dracula bekommt Stress mit seiner Tochter, denn die will selbst über ihr (ewiges) Leben entscheiden. Foto: Sony Pictures Entertainment

"Hotel Transsilvanien" (2012)

Den Beginn macht der witzige Animationsfilm "Hotel Transsilvanien". Der Film handelt von Graf Dracula, der in seinem Hotel Transsilvanien von Menschen gestresste Monster relaxen lässt. Als ein Rucksacktourist bei ihm vorbeikommt und sich in seine Tochter Mavis verliebt, sieht Dracula rot.

Der komödiantische Film wird von Zuschauern für ziemlich gut befunden. Nach der Abstimmung von 3.792 Nutzern erreichte der Animationsfilm bei moviepilot.de knapp 7 Punkte von 10. Nutzer schreiben, dass der Film für einige Lacher sorgt und sie die liebevoll gestalteten Charaktere schnell ins Herz geschlossen haben.

Animationsfilm mit Elefant gefällig? In "Horton hört ein Hu" findet das Rüsseltier Horton auf einem Staubkorn eine ganze Zivilisation. Foto: 20th Century Studios DE

"Horton hört ein Hu" (2008)

Nanu, was hört der Elefant Horton denn da? Ein Hu. Genau davon handelt die Geschichte des Animationsfilms aus dem Jahr 2008. Als Horton auf einem Staubkorn eine Zivilisation entdeckt, beginnt für ihn das Abenteuer seines Lebens. Der große Elefant will die Zivilisation nämlich vor ihrem Untergang bewahren.

"Ein Gagfeuer vom Allerfeinsten", schreibt ein Nutzer auf moviepilot.de. Der Animationsfilm, der auf einem Roman von Dr. Seuss beruht, kommt bei Zuschauern gut an. Die Animationen überzeugen, die Witze sind solide, und die Message hinter der Geschichte ist auch für Kinder leicht verständlich. Ein leichtfüßiger Animationsfilm – obwohl der Protagonist ein Elefant ist.

In "Pets 2" hat Hund Max eine Menge Spaß mit tierischen Freunden – aber auch Ärger am Hals. Foto: Universal Pictures Germany

"Pets 2" (2018)

Tierisch geht es weiter. "Pets 2" ist die Fortsetzung des Mega-Erfolgs "Pets" aus dem Jahre 2016. Wenn die Menschen ihre Wohnungen verlassen, beginnt das Leben ihrer Haustiere erst so richtig. Der Grund: sturmfreie Bude! So ganz spaßig wird es in dem Animationsfilm für Hund Max allerdings nicht.

Nicht nur muss er auf ein menschliches Baby achten, sein geliebtes Quietschebällchen wird von Katzen gestohlen. Der Animationsfilm "Pets 2" brilliert dank prominenter Stimmen, die jeder kennt. Jan Josef Liefers, Senna Gammour oder Martina Hill leihen den Haustieren ihre Stimmen.

Fazit: Der Animationsfilm ist abenteuerlich und rasant – aber vor allem richtig lustig. Das Bild, was Haustiere machen, sobald der Mensch die Tür hinter sich schließt, dürfte etliche Zuschauer zum Lachen animiert haben. Auf filmstarts.de erreicht der Film 3 von 5 Punkten. Wir finden: lustiger Tierspielfilm, der uns vor lauter Witzen zum Weinen gebracht hat.

Animationsfilme: Süße Unterhaltung, die jeder zu lieben scheint

Auch wenn es der eine oder andere nicht zugeben mag: Ganz tief im Inneren sind wir alle ein bisschen Kind geblieben. Deshalb ist es kein Wunder, dass wir bis heute noch Animationsfilme lieben. Bei Sky Ticket gibt es zahlreiche Animationsfilme für einen Heimkinoabend. Ob tierisch, ein bisschen gruselig oder einfach nur komisch – Animationsfilme machen gute Laune.

