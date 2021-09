Amazon, Saturn, Media Markt: DAS ist der Deal des Tages

Jeden Tag werben Online-Shops mit neuen Deals und Schnäppchen – pausenlos und massenhaft. Die sogenannten Deals des Tages überrumpeln dich? Dafür sind wir hier.

Wir schauen uns tagtäglich die besten Angebote im Netz an und zeigen dir, welcher Deal des Tages der beste ist!

Der Deal des Tages: Wo gibt es das beste Schnäppchen?

Tolle Angebote gibt es wie Sand am Meer. Ob bei Amazon, Media Markt, Saturn oder Otto: Die Seiten sind prall gefüllt mit Top-Deals des Tages. Aber nicht hinter jedem Angebot versteckt sich auch ein wahrer Schnapper. Wir krönen jeden Tag den besten Deal des Tages und zeigen, welche anderen tollen Angebote im Internet auf dich warten.

Der Deal des Tages bei Media Markt: Profi-Küchenmaschine von Kennwood zum Bestpreis

Wenn du gerne in der Küche leckere Kuchen oder Drei-Gänge-Menüs zauberst, wird dich dieser Deal freuen: Die Kenwood Profi-Küchenmaschine Chef Elite KVC539S gibt es heute bei Media Markt zum Bestpreis von 377,31 Euro. So günstig war dieses Multitalent noch nie. Möglich wird dieser Preis durch die aktuell laufende Mehrwertsteueraktion von Media Markt. Im Warenkorb werden dir knapp 16 Prozent Rabatt abgezogen.

Mit seiner Leistung von 1200 Watt hat die Küchenmaschine einiges an Power zu bieten, um jede Art von Teig zu kneten. Zur Verfügung steht eine 4,6 Liter Rührschüssel aus poliertem Edelstahl. Die elektronische Geschwindigkeitsregelung ist sehr flexibel einstellbar und hat auch Sonderfunktionen wie Softanlauf, Unterheben oder Pulskneten.

Highlight bei diesem Angebot ist das umfangreiche sechsteilige Zubehör mit hitzeresistente 1,6 Liter Glasaufsatz für Smoothies, verschiedenen Rührwerkzeugen, Ersatzschüssel, Trommelraffel und Patisserie-Set.

Ein Top-Angebot für eine qualitativ hochwertige Küchenmaschine von Kenwood mit umfangreichem Zubehör. Beim Bestpreis von 377 Euro lohnt es sich zu zuschlagen.

Jetzt noch einen Top-Deal beim neuen iPhone 13 absahnen!!

Das neue iPhone 13 steht in den Startlöchern und erscheint heute in den Stores. Heute kannst du dir einen Top-Deal bei O2 sichern. In der 128 GB Variante kostet das iPhone 13 monatlich 59,99 Euro mit dem Free M O2-Vertrag mit 20 GB Highspeed-Datenvolumen. 5G-Unterstützung ist natürlich auch dabei, sodass du künftig mit Turbogeschwindigkeit unterwegs bist. Einmalig kommen noch 45,98 Euro für den Anschlusspreis und Versandkosten hinzu. Wenn du von deinem alten Vertrag zu O2 wechselst, gibt es nochmal 100 Euro geschenkt!

Wir haben für dich nachgerechnet wie viel du im Vergleich zum Einzelkauf sparen kannst: Beim Einzelpreis von 899 Euro für das iPhone 13 und den Kosten für den O2 Free M-Vertrag (inkl. Wechselbonus) würdest du in 24 Monaten 1558,75 Euro zahlen. Bei der Aktion von O2 zahlst du über 24 Monate hinweg 1385,74 Euro und sparst so sehr gute 173 Euro.

Weitere Top-Angebote in der Übersicht

Der Deal des Tages ist nichts für dich? Keine Sorge, das Netz lässt dich nicht im Stich. Schließlich gibt es nicht nur den einen Deal, der unfassbar gut ist. Wir haben hier für dich eine kleine Übersicht aller Deals, die heute richtig reinhauen.

Deal des Tages: So sparst du ordentlich Geld

Augen auf bei der Deal-Suche. Folgende Tipps bewahren dich vor Fallen im Internet: Denn nicht jeder Deal ist auch wirklich einer.

Preise vergleichen: Der Preis springt jedem sofort ins Auge. Kaum ist der Angebotspreis fett gedruckt und der alte Preis in einem kräftigen Schwarz durchgestrichen, neigen wir dazu, sofort zu glauben, es handle sich um ein Knüllerangebot. Das ist nicht immer so. Vergleiche die Preise auf sogenannten Vergleichsportalen, um zu sehen, ob es sich bei dem Preis wirklich um den Bestpreis handelt.

Vorsicht, Versandkostenfalle: Der Aktionspreis erstrahlt in einem leuchtenden Rot und simuliert "Das hier ist der Bestpreis". Auf dem Papier mag das auch stimmen. Aber kommen zusätzlich enorme Versandkosten zustande, wird aus dem Deal des Tages schnell der Fail des Tages.

Zu viel Schnäppchenjägerei hat Konsequenzen: Wir alle lieben es, Deals zu schießen und zu sparen. Wer aber bei jedem Angebot zuschlägt, wird schon bald in einen leeren Geldbeutel blicken. Stelle dir immer die Frage, ob du jedes Angebot mitnehmen musst.

Der Deal des Tages lässt sich sehen. Die Übersicht der Angebote vereinfacht dir die Schnäppchenjagd zu großen Teilen.

