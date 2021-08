Amazon, Saturn, Media Markt: DAS ist der Deal des Tages

Jeden Tag werben Online-Shops mit neuen Deals und Schnäppchen – pausenlos und massenhaft. Die sogenannten Deals des Tages überrumpeln dich? Dafür sind wir hier.

Wir schauen uns tagtäglich die besten Angebote im Netz an und zeigen dir, welcher Deal des Tages der beste ist!

Der Deal des Tages: Wo gibt es das beste Schnäppchen?

Tolle Angebote gibt es wie Sand am Meer. Ob bei Amazon, Media Markt, Saturn oder Otto: Die Seiten sind prall gefüllt mit Top-Deals des Tages. Aber nicht hinter jedem Angebot versteckt sich auch ein wahrer Schnapper. Wir krönen jeden Tag den besten Deal des Tages und zeigen, welche anderen tollen Angebote im Internet auf dich warten.

Der Deal des Tages bei Amazon: Acer Chromebook mit 14 Zoll

Chromebooks werden immer beliebter. Mittlerweile hat fast jeder Laptop-Hersteller mindestens eines im Sortiment mit dem Google-Betriebssystem. Heute gibt es ein sehr gutes Angebot bei Amazon: Das Acer Chromebook CB314-1H-C2KX mit 14 Zoll Display und Intel Celeron N4020-Prozessor ist für 189 Euro im Angebot. Normalerweise werden für diesen Laptop 287,88 Euro fällig, du sparst also sehr gute 34 Prozent.

Das Acer Chromebook hat ein 14 Zoll großes Display mit FullHD-Auflösung. Der Intel-Prozessor ist kein Hochleistungs-Prozessor, bietet aber mehr als ausreichend Leistung für Office- und Internetanwendungen. Er ist optimal für Schüler bzw. E-Learning-Plattformen geeignet. Mit einer Akkulaufzeit von fast 12,5 Stunden kannst du problemlos längere Zeit von unterwegs arbeiten. Mit an Board sind 4 GB RAM und eine 64 GB interner Speicher.

Das von Google entwickelte Betriebssystem Chrome OS hat sich den zweiten Platz bei den Marktanteilen nach Windows und vor MacOS sichern können. Durch den Anschluss an das Google-Universum inklusive Play Store und Google Cloud hast du eine große Auswahl an Apps und hast deine wichtigen Daten immer in der Cloud gesichert, falls dir dein Laptop gestohlen wird oder kaputt geht.

Amazonkunden sind sehr zufrieden und vergeben 4.4 von 5 Sternen. Sie loben die lange Akkulaufzeit, das Display und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Top-Angebote in der Übersicht

Der Deal des Tages ist nichts für dich? Keine Sorge, das Netz lässt dich nicht im Stich. Schließlich gibt es nicht nur den einen Deal, der unfassbar gut ist. Wir haben hier für dich eine kleine Übersicht aller Deals, die heute richtig reinhauen.

Deal des Tages: So sparst du ordentlich Geld

Augen auf bei der Deal-Suche. Folgende Tipps bewahren dich vor Fallen im Internet: Denn nicht jeder Deal ist auch wirklich einer.

Preise vergleichen: Der Preis springt jedem sofort ins Auge. Kaum ist der Angebotspreis fett gedruckt und der alte Preis in einem kräftigen Schwarz durchgestrichen, neigen wir dazu, sofort zu glauben, es handle sich um ein Knüllerangebot. Das ist nicht immer so. Vergleiche die Preise auf sogenannten Vergleichsportalen, um zu sehen, ob es sich bei dem Preis wirklich um den Bestpreis handelt. Vorsicht, Versandkostenfalle: Der Aktionspreis erstrahlt in einem leuchtenden Rot und simuliert "Das hier ist der Bestpreis". Auf dem Papier mag das auch stimmen. Aber kommen zusätzlich enorme Versandkosten zustande, wird aus dem Deal des Tages schnell der Fail des Tages. Zu viel Schnäppchenjägerei hat Konsequenzen: Wir alle lieben es, Deals zu schießen und zu sparen. Wer aber bei jedem Angebot zuschlägt, wird schon bald in einen leeren Geldbeutel blicken. Stelle dir immer die Frage, ob du jedes Angebot mitnehmen musst.

Der Deal des Tages lässt sich sehen. Die Übersicht der Angebote vereinfacht dir die Schnäppchenjagd zu großen Teilen. Also schau immer mal wieder rein, um den besten Deal des Tages nicht zu verpassen – und ab Montag gilt: Prime Day Angebote entdecken.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.