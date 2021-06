Amazon Prime Day 2021: 6 Monate lang Musik gratis streamen

Der Amazon Prime Day 2021 ist am Montag, den 21. Juni, und auch am Tag darauf wird es beim größten Versandhändler der Welt viele tolle Schnäppchen und Rabatt-Angebote geben. Schlaue Sparfüchse können aber jetzt schon von lukrativen Aktionen profitieren. Wir verraten dir, wie du Amazon Music Unlimited gratis nutzen kannst.

Amazon Prime Day 2021: Sparvorteile schon vorher sichern

Wenn der Amazon Prime Day 2021 ansteht, sind alle Schnäppchenjäger scharf auf günstige Elektronik-Deals, reduzierte Haushaltsartikel, rabattiertes Gartenzubehör und Co. Ganz nach dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Doch du hast auch schon vorab die Möglichkeit, bei Amazon deinen Geldbeutel zu schonen.

Aktuell und nur für kurze Zeit wirbt Amazon mit einer tollen Gratis-Aktion. Und die hat es in sich: Prime-Mitglieder kommen kostenlos in den vollen Musik-Genuss bei Amazon Music Unlimited, und zwar für ganze 6 Monate. Wie erklären dir, was es mit dem verlockenden Angebot auf sich hat und was du dabei beachten solltest.

Wie gut ist der Amazon Deal wirklich?

Zahlen lügen nicht. Der Deal, den du schon vor dem offiziellen Amazon Prime Day 2021 ergattern kannst, birgt ein großes Sparpotenzial. Eigentlich würde die kongeniale Kombination, bestehend aus dem Amazon Echo Dot und dem Streaming-Angebot Music Unlimited, insgesamt 107,93 Euro kosten. Für kurze Zeit sicherst du dir aber das Paket 44% günstiger und sparst so fast 48 Euro.

Das ist ein unschlagbares Angebot. Einerseits ist der neuste Amazon Echo Dot nicht nur in Sachen Smart Home eine sichere Bank. Auch der Sound des neu designten Lautsprechers überzeugt laut der vielen positiven Bewertungen von verifizierten Käufern. Es lohnt sich also für Prime-Kunden, schnell zuzuschlagen, bevor die Frist für die Aktion am 22. Juni verstreicht.

Amazon Music Unlimited: Musik kostenlos streamen

Für Musikliebhaber ist natürlich nicht nur die Musik aus den Boxen von Belang. Auch die Lautsprecher selbst sind für klangverwöhnte Ohren von Bedeutung. Wer auf innovative Technik abfährt, ist mit dem Amazon Echo Dot der 4. Generation bestens beraten. Es ist der neuste und beliebteste smarte Lautsprecher aus dem Hause des amerikanischen Versand-Unternehmens.

Und das Beste: Solltest du bis zum Ende der Amazon Prime Day Events am 22. Juni den intelligenten Lautsprecher online shoppen, bekommst du für ein halbes Jahr kostenlos Zugriff auf den Musik-Streamingdienst Amazon Music Unlimited. Die Musik-Bibliothek umfasst unter anderem 70 Millionen Songs und viele Podcasts. Da kann die Konkurrenz um Spotify und Apple Music nicht mithalten.

Amazon Echo Dot und Alexa: Der perfekte Einstieg ins Smart Home

Der mit Alexa ausgestattete Lautsprecher Amazon Echo Dot ist der perfekte Einstieg in die Welt der Smart-Home-Technologie. Der Trend geht hin zum smarten Wohnen. Mittlerweile gibt es beispielsweise Waschmaschinen und Kühlschränke, die sich via App steuern lassen. Natürlich lässt sich darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Doch Amazon Echo Dot ist der beste Beweis, dass Smart-Home-Lösungen sehr praktisch sind.

Indem du mit Alexa sprichst, gibst du dem Amazon Echo Dot Befehle. Du regulierst die Lautstärke, wünschst dir ein bestimmtes Lied oder gibst ein Genre vor und lernst so neue Interpreten deines bevorzugten Musikstils kennen. Alexa kann aber noch viel mehr: Du fragst sie nach dem Wetter, machst Kalendereinträge, telefonierst mit Freunden und Familie oder steuerst die anderen Geräte in deinem Smart Home, die mit dem Amazon Echo Dot verbunden sind.

Amazon Prime Day 2021: Der Wahnsinn beginnt dieses Jahr schon früher

Wer gedacht hat, dass die Rabatt-Jagd auf Amazon erst am 21. Juni startet, wird hier eines Besseren belehrt. Klar, am Amazon Prime Day 2021 fallen die Prozente in Strömen, doch mit dem Amazon Echo Dot und dem kostenlosen Zugriff auf Music Unlimited für 6 Monate erbeutest du auch schon vorab ein Schnäppchen, das sich definitiv sehen lassen kann.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.