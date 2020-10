Amazon Prime Day 2020: Das sind die besten Technik-Angebote

Bei Amazon befinden sich die Preise im Sinkflug. Am 13. und 14. Oktober shoppen Kunden des Onlinehändlers im Zuge des Prime Day 2020 zum Sparkurs. Obwohl das Unternehmen Produkte aus allen Kategorien rabattiert, freuen sich vor allem Freunde der Unterhaltungselektronik über die Schnäppchenrutsche.

Prime Day 2020: Technik-Angebote im Überblick

Egal, ob Tablets, Kopfhörer oder Smartwatches – in der Sparte Technik gibt es zum Prime Day die wohl größte Auswahl an attraktiven Schnäppchen. Apples iPad Air 3 etwa schnappen sich Prime-Kunden in der Farbe Space Grau mit 64 Gigabyte internem Speicher aktuell zum Vorzugspreis von 440 Euro. Regulär ruft Amazon dafür 506 Euro auf.

Wer beim Musikhören unterwegs neben sattem Sound auch großen Wert auf Stil und Optik legt, wirft einen Blick auf die Kopfhörer Studio 3 von Beats by Dre für 189 Euro und spart beim Kauf gegenüber dem Listenpreis mehr als 100 Euro. Fitness-Fans sichern sich die Galaxy Watch Active 2 von Samsung zum Sparkurs. Die beliebte Android-Wear-Smartwatch kostet regulär 292 Euro. Am Prime Day erstehen Sie die clevere Uhr für 166 Euro.

Amazon Prime Day 2020: Weitere Technik-Schnäppchen

War noch nicht das Passende dabei, lohnt ein Blick in weitere Technik-Kategorien zum Prime Day. So hat Amazon etwa eine breite Auswahl an Fernsehern stark im Preis reduziert. Egal, ob Einsteigergerät fürs Gästezimmer oder riesiger 4K-Bildschirm fürs Heimkino, aus so ziemlich jeder Produktklasse ist ein Angebot dabei.

Ebenfalls sehr gefragt am Prime Day: Smartphones! Handys von Samsung, Apple, Huawei und anderen namhaften Herstellern hat Amazon für Prime-Kunden mit teilweise starken Rabatten im Programm. Hier lässt sich das eine oder andere Schnäppchen schießen.

