Amazon Prime Day: Die besten Angebote von heute

Der Amazon Prime Day 2020 ist da. Am 13. und 14 Oktober lässt Amazon wieder die Preise purzeln. Die Angebotsauswahl ist riesig, die Verfügbarkeiten knapp – und nicht alle Deals sind gut. Damit du nicht lange suchen musst, zeigen wir dir die besten Produkte auf einen Blick! Auch wenn es einen kleinen

Amazon Prime Day 2020: Das sind die besten Angebote

Hier sind der Kauflust kaum Grenzen gesetzt, Amazon senkt die Preise zum Prime Day 2020 in praktischen allen Produktkategorien.

Der ganze Shopping-Wahn hat aber auch einen kleinen Haken: Um mitzumachen, benötigen Kunden eine aktive Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Die kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat und bietet unter anderem Gratis-Versand, Zugriff auf Amazon Prime Video und Amazon Prime Music.

Dennoch: Von der Spielekonsole über den Fernseher bis hin zu Kleidung, Möbeln und Haushaltswaren ist so ziemlich alles am Start. Wir scannen konstant die besten Deals. Das sind die besten Angebote am Amazon Prime Day 2020.

Amazon Prime Day 2020: iPad stark reduziert

Das iPad Air kostet aktuell nur 440 Euro.

Das iPad Air von 2019 ist zwar nicht das aktuellste Modell – aber der Testsieger von Stiftung Warentest. Am Amazon Prime Day kostet das beliebte Tablet nur 440 Euro. Es ist der beste Preis seit langem! Zum Vergleich: Noch am 9. Oktober waren mindestens 478 Euro für Apples Tablet fällig.

Prime Day: Kinde, Echo & Co.

Klar, Amazon will Abos verkaufen. Der Händler legt aber auch riesigen Wert auf die hauseigenen Hardware-Produkte. In unserer stets aktualisierten Liste findest du die besten Preise zu Amazon Echo, Kindle & Co.

Was taugen die Prime-Day-Deals?

Fest steht: Die Deals aus unserer Übersicht sind richtig gut. Ob es sich bei allen Prime-Day-Angeboten tatsächlich um Top-Schnäppchen handelt, lässt sich pauschal aber nicht sagen. Wie bei Ausverkaufsaktionen üblich, betreibt auch Amazon gerne mal Augenwischerei und lockt mit Deals, die eigentlich gar keine sind. Ein Preisvergleich im Netz lohnt deshalb vor jedem Kauf. Wir haben das für dich bereits übernommen.

Wann ist der Amazon Prime Day?

Üblicherweise findet der Amazon Prime Day im Juli eines Jahres statt. 2020 hat Amazon die Aktion bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich nach hinten verschoben. Um für diesen Umstand zu entschädigen, dehnt das Unternehmen die Veranstaltung wie schon 2019 auf zwei volle Tage aus. Der Prime Day 2020 findet am 13. und 14. Oktober 2020 statt.

Amazon Prime Day 2020: Wann ist das Event?

Der Konzern lässt kaum eine Minute ungenutzt. Bereits um 0:01 Uhr am Morgen des 13. Oktober 2020 rollen die ersten Prime-Day-Angebote vom Band. Es lohnt sich also möglicherweise, die Nacht zum Tag zu machen. Insbesondere die nur kurz verfügbaren und ständig wechselnden Blitzangebote bedürfen einer schnellen Reaktion.

Wann endet Amazon Prime Day 2020?

Wer sich kein Angebot entgehen lassen möchte, legt notgedrungen eine Menge Durchhaltevermögen an den Tag. Anders als der erste Prime Day im Jahr 2015 dauert die Aktion im Jahr 2020 nicht 24 sondern volle 48 Stunden. Der Schlussgong ertönt am 14. Oktober 2020 um 23:59 Uhr.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

